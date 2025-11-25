На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Россия и США обсудили формулу эффективного партнерства

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

Участники встречи обсудили состояние российско-американского делового диалога и перспективы участия компаний США в международных мероприятиях Фонда Росконгресс. Стороны отметили, что, несмотря на ограниченную активность американских компаний на российском рынке, интерес к его развитию, как всегда, высокий.

«Россия открыта для партнерства, и компании, желающие продолжить развивать свой бизнес на российском рынке, могут делать это в рамках действующего правового поля. Сегодня особенно важно обеспечивать прозрачные условия работы, придерживаться принципов добросовестности и ответственности и формировать понятные механизмы взаимодействия. Искусство возможностей заключается в том, чтобы грамотно и доходчиво объяснять выгоды российского рынка для бизнеса, находить эффективные решения и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в новых условиях», – отметил Антон Кобяков.

Стороны договорились провести в Дубае в декабре российско-американский диалог, посвященный вопросам двустороннего экономического сотрудничества и перспективам взаимодействия бизнеса двух стран на международных рынках. Партнерами по организации диалога выступят Американская торговая палата в России и Фонд Росконгресс.

Также договорились продолжить работу по подготовке к ПМЭФ-2026, где Американская торговая палата выступит партнером международной платформы Фонда Росконгресс – Roscongress International. Напомним, что в рамках ПМЭФ-2025 впервые за несколько лет состоялся бизнес-диалог «Россия – США». Сессию посетили более 150 представителей российских и зарубежных компаний, что показало наличие спроса на прямое обсуждение перспектив сотрудничества.

Роберт Эйджи в ходе встречи подтвердил заинтересованность Американской торговой палаты в дальнейшем взаимодействии: «Американская торговая палата продолжает фиксировать интерес американских компаний к продолжению бизнеса в России. Для него важно понимать, какие возможности остаются открытыми в России и как они могут развиваться в текущих условиях. Я рассчитываю представить в Вашингтоне объективную информацию о перспективах для американских компаний, включая проекты в области инноваций», – отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

«Не сливать и не допускать утечек». Что в России говорят о переговорах с США в Абу-Даби
Лавров: из мирного плана по Украине не должен быть вымаран дух Анкориджа
Россия ожидает от США промежуточную версию мирного плана по Украине. Военная операция, день 1371-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1371-й день
Безработные на «Мерседесах». Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС
Матвиенко: безработные на Mercedes должны платить за ОМС
Студенты МГУ боятся замерзнуть и приносят обогреватели в аудитории, где нет отопления
В Госдуму внесли законопроект об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери
Аргентинский жених Лерчек о ее беременности: «Честь стать отцом»
Выявлен скрытый триггер, способный удвоить риск болезни Паркинсона
Путин прилетел в столицу Киргизии
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Названы пять маркеров риска ранней смерти в анализах крови
Стал известен состав переговоров России и США в ОАЭ
На Украине пьяный полицейский ранил трех военных ВСУ
Бывшая жена Диброва снялась в откровенном бикини на Мальдивах
На Украине запретили декабристов
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск
В России предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
Захарова пообещала Европе жесткий ответ на присвоение активов России
Россиянам рассказали, почему вылетают шипы из шин
ЦБ отложил переход на выдачу кредитов по официальным данным
Стало известно о согласии Украины с мирным планом США
Грабитель украл у пожилой россиянки сумку с капустой
Таксист выплатит пассажирке моральную компенсацию за мат во время поездки
Стало известно о «хороших» переговорах Дрисколла с представителями России
Назван еще один потенциальный соперник сборной России
Найдена редкая мутация, которая защищает мозг от болезни Альцгеймера
Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках
В Таганроге в результате воздушной атаки повреждено медучреждение
Тимур Иванов стал банкротом. Он может лишиться элитной квартиры в Москве
Суд признал экс-замминистра обороны Тимура Иванова банкротом
«Везде перья, бабушка завернута в ковер». Что известно об убийстве родственников Шаляпина?
Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве родственников Шаляпина
Сделано в России. Как государство помогает бизнесу покорять мировые рынки
Более 70 тысяч cубъектов МСП получили поддержку Российского экспортного центра
«Ограненный бриллиант». 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой
Басманный ренессанс: новый взгляд на исторический район
В Басманном районе Москвы появился новый жилой комплекс премиум-класса
«Самый сложный этап». В Абу-Даби проходят переговоры России и США по Украине
Песков: переданный Москве мирный план по Украине соответствует духу Анкориджа
«Надо быстренько уснуть, а то страшно». Как юг России пережил массированную атаку БПЛА
Число погибших при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область возросло до трех
Долой хунту Пиночета: как КГБ планировал высадить десант в Чили и надул журналистов в США
Чилийский диктатор Аугусто Пиночет родился 110 лет назад
Новороссийск пережил массовую атаку дронов. Обломки падали на жилые дома и машины
В Новороссийске МЧС ликвидировало пожар после атаки дронов на жилую пятиэтажку
25 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 25 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
