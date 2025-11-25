Россия и США обсудили формулу эффективного партнерства

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

Участники встречи обсудили состояние российско-американского делового диалога и перспективы участия компаний США в международных мероприятиях Фонда Росконгресс. Стороны отметили, что, несмотря на ограниченную активность американских компаний на российском рынке, интерес к его развитию, как всегда, высокий.

«Россия открыта для партнерства, и компании, желающие продолжить развивать свой бизнес на российском рынке, могут делать это в рамках действующего правового поля. Сегодня особенно важно обеспечивать прозрачные условия работы, придерживаться принципов добросовестности и ответственности и формировать понятные механизмы взаимодействия. Искусство возможностей заключается в том, чтобы грамотно и доходчиво объяснять выгоды российского рынка для бизнеса, находить эффективные решения и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в новых условиях», – отметил Антон Кобяков.

Стороны договорились провести в Дубае в декабре российско-американский диалог, посвященный вопросам двустороннего экономического сотрудничества и перспективам взаимодействия бизнеса двух стран на международных рынках. Партнерами по организации диалога выступят Американская торговая палата в России и Фонд Росконгресс.

Также договорились продолжить работу по подготовке к ПМЭФ-2026, где Американская торговая палата выступит партнером международной платформы Фонда Росконгресс – Roscongress International. Напомним, что в рамках ПМЭФ-2025 впервые за несколько лет состоялся бизнес-диалог «Россия – США». Сессию посетили более 150 представителей российских и зарубежных компаний, что показало наличие спроса на прямое обсуждение перспектив сотрудничества.

Роберт Эйджи в ходе встречи подтвердил заинтересованность Американской торговой палаты в дальнейшем взаимодействии: «Американская торговая палата продолжает фиксировать интерес американских компаний к продолжению бизнеса в России. Для него важно понимать, какие возможности остаются открытыми в России и как они могут развиваться в текущих условиях. Я рассчитываю представить в Вашингтоне объективную информацию о перспективах для американских компаний, включая проекты в области инноваций», – отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.