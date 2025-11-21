На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В Москве наградили лауреатов премии «Бренд года в России 2025»

close
Пресс-центр премии «Бренд года в России 2025»

20-го ноября в Москве назвали победителей III Национальной премии «Бренд года в России 2025». Торжество прошло в Демонстрационном зале ГУМа, где и наградили лауреатов в более чем 100 отраслевых и специальных номинациях. Всего на конкурс поступило более 600 заявок, сообщили в пресс-центре премии.

Заветные статуэтки победители получили из рук членов Высшего Консультативного совета и Экспертного жюри премии, а также в награждении участвовали руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов, представители федеральных СМИ.

«В этом году мы проводим нашу премию в третий раз, и рады видеть, насколько вырос интерес и отклик со стороны российских компаний. В конкурсе участвовали как ведущие игроки рынка брендинга, так и смелые новаторы, первыми создающие новые тренды. Это вдохновение для всей отрасли и доказательство того, что компании готовы становиться лучше. Особую признательность хочу выразить отраслевым ассоциациям, союзам и информационным партнерам, которые поддержали нашу инициативу и освещали важные этапы и новости премии. Победа в конкурсе для лауреатов — не только заслуженное признание и укрепление имиджа, но и мощный стимул к развитию, инновациям и лидерству. Именно такие сильные бренды двигают экономику России вперед и формируют будущее, где они уверенно займут высокие позиции на международной арене. Желаю всем участникам и победителям расти, менять окружающую реальность и гордиться своим вкладом в будущее нашей страны», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Лауреатами премии «Бренд года в России 2025» стали бренды:

В высшей лиге:

ANNEN, AIF.RU, AITO SERES, ALWA, AVGUST, AZIMUT Hotels, Baltic Weekend, Barinoff, BESTLY, BIOTIME, Breesal, BRONZE GYM, CALINKA, CAT STEP, ChinaCable.ru, COLIZEUM, Creative Kitchen, DORING, ELBRUS HOME, F6, Far•Fur, FORESTER EXPERT, Garden ЖУК, Gardex, GeoSM, GREENFIELD, GS GROUP Laboratories, ICDMC, iTAB, JVC, KIOSHI, Mash, MEDIVAC™, Meine Liebe, MG Group, Milana, MIUZ DIAMONDS, MyGig, NEATSVOR, ORMATEK, OXYGEN FITNESS, PUNKT E, Ramili baby, REDMOND, Repti-Zoo, Rivelato, SALTON, SANFOR, Sibline, SIRIUS, Smell Terra, Stella-Доступные решения для вашего дома, STELS, SUPRA, Sибирская коллекция, TION, Triol, Vesna, Wildberries, АВТОРАДИО, Алтайская здравница, АнвиМакс®, АРМЕД, «Базис», Бренд EKF (ООО «Электрорешения»), ВИКАМ, Вкус Жизни Кейтеринг, Где мои дети, «Гравитон», Дары Кубани, Журнал «Москвичка», ИНВИТРО, Компьютерная Академия ТОП, КОТМАРКОТ, Мистер Лис, Московская неделя интерьера и дизайна, НИТА-ФАРМ, НОНТОН, Овсяша, О'КЕЙ, Островок, Пегас-Агро, Портал «Рамблер», Проект «ФармКод», Раптор, СБЕР, Сервис «Грузовичкоф», Сеть зоомагазинов Четыре лапы, СИМПРЕАЛ, Страховой Дом ВСК, ТМК, ТМК2U, УРАЛ, «ФрутоНяня», Царица полей, Шатура, Школа бизнеса МИРБИС, «Эксимер»

В первой лиге:

Alean Collection, Alpine Floor, ANNEN, Aspera Explorations, CR CHARUS, CUPOL365, Daigo, DLYA da KOJI, EUROTRUCK, EXPEL, FASHIONSFERA, Gastrolux, GRAFT CLINIC, Gran Re, HARWELD, HL, HygFluff, IVA Technologies, LA VIVION, LE MOUSSE, Level Group, Magnetto.pro, Marcato, Miss Lora, Nanga Agency, NATCAR, «Ohana market», PMKL promakeup, RED SOLUTION, ГРАНДШЕФ RETASTE, RUSSIAN ART, Salton CleanTech, STOMATOL, TAN HOUSE, tewo, UIS, Valley, Wollmer, АксЭл, VIZBL-АРИЗО, Витридинол, ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ, ГУРМИКС, ЖАЙНА. Вкус детства, З Н ∆ Т Ь, отель «Коринтия Санкт-Петербург», Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025», Панарктик Стар, СВШ, Семейная стоматология Михаила Агами» (АMBC), СОЛНЦЕ МОСКВЫ, СУМ1 (Система управления мероприятием №1), Т2Косметика, ТАЙГАПАР

Специальными номинациями удостоены бренды:

Booster Bar, DDX Fitness, Econ, ENBIO, FitStars, GENERICA, IEK, IEK CAREER, Invisiline, Ippon, LAMM, LA-OIL, LUBRIGARD, modi, Molecola, OctoSkills, PARI, Pioneer, RICH BREED, SAYDO, SHOT, Talantix, Tellus, THERMAGENT, TION, Wildberries, Авито, Агропромышленная микробиология групп, Альфа-Босс, АО «НПП «Торий», «Балтика», М.Видео, МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ, Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025», О'КЕЙ, Пегас-проПоле, Семко, СИМПРЕАЛ, Систэм Электрик (Systeme Electric), Спортлото, Т2, Т-Банк, УРАЛ, Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России», Читай-город, 585 Золотой
Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами столичных артистов, а также гости вечера смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров конкурса и получили ценные подарки.

Конкурс проводится в третий раз. В 2024 году победителями стали более 100 брендов, а всего было подано свыше 500 заявок.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

  • Оператор – Агентство Point Passat
  • Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ
  • Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
  • Генеральный медиапартнер – ГПМ Радио
  • Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co
  • Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»
  • Партнеры церемонии награждения — «Левъ Голицынъ. Коронационное», Вкус Жизни Кейтеринг, «Белая Березка», BAIKALSEA Company

«Rambler&Co — официальный медиапартнер премии.

Картина дня
Трамп уверен, что Украина неизбежно потеряет Донбасс
В Воронеже обнаружены блоки ракет ATACMS. Военная операция, день 1367-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1367-й день
«Последний шанс для урегулирования». Чем новый план по Украине отличается от предыдущих
Reuters: США пригрозили лишить Украину разведданных и оружия
В России объяснили падение доллара
В швейцарском музее напали на единственного охранника и похитили золотые монеты
Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область
СМИ сообщили об условии для снятия санкций с России и приглашения ее в G8
Новости и материалы
Украинский военный признал потерю Красноармейска
«Независимо от того, кого уволили»: в «Спартаке» высказались о матче с ЦСКА
Трамп отказался обсуждать давление на Мадуро в ходе возможных переговоров
Семья с ожирением довела 14-летнюю девочку до крайней степени истощения
В США картина Ван Гога ушла с молотка за $62,7 млн
В партии Зеленского рассказали о снижении влияния Ермака
Артемий Лебедев заступился за туалетную бумагу с Кремлем и храмом
Трамп успокоил Прибалтику насчет «нападения» России
Российские банки поддержат кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финрынке
В Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ
Случайно найденный на чердаке комикс стал самым дорогим в истории
«Начало сезона было неудачным»: олимпийский чемпион об Овечкине
Психолог рассказала, что делать если муж становится скуфом
Японский дипломат «поклонился» китайскому коллеге и спровоцировал скандал
В Раде назвали сроки подготовки решения по мирному плану США
Чемпион СССР по футболу скончался в 76 лет
Трамп назвал «подходящий» дедлайн для рассмотрения Украиной его плана
В Раде рассказали о требовании США к Украине по мирному договору
Все новости
Миронов призвал Счетную палату проверить «АвтоВАЗ»
Адвокат Марины Кохал заявила о планах обжаловать приговор
Не первая катастрофа: индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае
При крушении индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае погиб пилот
«Фанат хорроров про серийных убийц». Что рассказали о богородском маньяке его сын и выжившая няня?
Shot: богородский маньяк выбирал жертв по числу 27
«Ключевой узел обороны»: как Путин намекнул на «неизбежное поражение» Киева
Полковник Ходаренок: встреча Путина с командованием говорит о скором поражении ВСУ
Коррупция, наркотики, расизм: почему конкурс «Мисс Вселенная» всех возмутил
Представительница Мексики Фатима Бош победила на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025»
Танцующая в темноте: Бьорк – 60
Пенсионный резерв. Как заставить накопительную часть пенсии работать эффективнее
В Сбере отметили рост интереса россиян к долгосрочным накопительным продуктам
Реклама ... Рекламодатель: ПАО Сбербанк
Erid: 2RanyoKZm7Q
День сыновей в 2025 году: открытки, поздравления и история праздника
Как поздравить с Днем сына и что пожелать: красивые картинки, которые понравятся и взрослым, и детям
«Мы проводили разведку». Британия подготовила план отправки войск на Украину
Великобритания заявила о готовности отправить свои войска на Украину
Заплыв через Янцзы и кровать в электрокаре: чем удивят новинки авторынка РФ в 2026 году
Новые модели Jetour, BAIC, Omoda и «Москвича» выйдут на рынок РФ в 2026 году
Сто лет тому вперед: каким получился фильм «Авиатор» по роману Водолазкина?
В прокат вышел фильм «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина
«Замыкание кольца». Что известно о продвижении ВС России в Харьковской области?
Путин заявил, что около 15 батальонов ВСУ заблокированы в Купянске
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами