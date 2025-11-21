В Москве наградили лауреатов премии «Бренд года в России 2025»

20-го ноября в Москве назвали победителей III Национальной премии «Бренд года в России 2025». Торжество прошло в Демонстрационном зале ГУМа, где и наградили лауреатов в более чем 100 отраслевых и специальных номинациях. Всего на конкурс поступило более 600 заявок, сообщили в пресс-центре премии.

Заветные статуэтки победители получили из рук членов Высшего Консультативного совета и Экспертного жюри премии, а также в награждении участвовали руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов, представители федеральных СМИ.

«В этом году мы проводим нашу премию в третий раз, и рады видеть, насколько вырос интерес и отклик со стороны российских компаний. В конкурсе участвовали как ведущие игроки рынка брендинга, так и смелые новаторы, первыми создающие новые тренды. Это вдохновение для всей отрасли и доказательство того, что компании готовы становиться лучше. Особую признательность хочу выразить отраслевым ассоциациям, союзам и информационным партнерам, которые поддержали нашу инициативу и освещали важные этапы и новости премии. Победа в конкурсе для лауреатов — не только заслуженное признание и укрепление имиджа, но и мощный стимул к развитию, инновациям и лидерству. Именно такие сильные бренды двигают экономику России вперед и формируют будущее, где они уверенно займут высокие позиции на международной арене. Желаю всем участникам и победителям расти, менять окружающую реальность и гордиться своим вкладом в будущее нашей страны», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Лауреатами премии «Бренд года в России 2025» стали бренды:

В высшей лиге:

ANNEN, AIF.RU, AITO SERES, ALWA, AVGUST, AZIMUT Hotels, Baltic Weekend, Barinoff, BESTLY, BIOTIME, Breesal, BRONZE GYM, CALINKA, CAT STEP, ChinaCable.ru, COLIZEUM, Creative Kitchen, DORING, ELBRUS HOME, F6, Far•Fur, FORESTER EXPERT, Garden ЖУК, Gardex, GeoSM, GREENFIELD, GS GROUP Laboratories, ICDMC, iTAB, JVC, KIOSHI, Mash, MEDIVAC™, Meine Liebe, MG Group, Milana, MIUZ DIAMONDS, MyGig, NEATSVOR, ORMATEK, OXYGEN FITNESS, PUNKT E, Ramili baby, REDMOND, Repti-Zoo, Rivelato, SALTON, SANFOR, Sibline, SIRIUS, Smell Terra, Stella-Доступные решения для вашего дома, STELS, SUPRA, Sибирская коллекция, TION, Triol, Vesna, Wildberries, АВТОРАДИО, Алтайская здравница, АнвиМакс®, АРМЕД, «Базис», Бренд EKF (ООО «Электрорешения»), ВИКАМ, Вкус Жизни Кейтеринг, Где мои дети, «Гравитон», Дары Кубани, Журнал «Москвичка», ИНВИТРО, Компьютерная Академия ТОП, КОТМАРКОТ, Мистер Лис, Московская неделя интерьера и дизайна, НИТА-ФАРМ, НОНТОН, Овсяша, О'КЕЙ, Островок, Пегас-Агро, Портал «Рамблер», Проект «ФармКод», Раптор, СБЕР, Сервис «Грузовичкоф», Сеть зоомагазинов Четыре лапы, СИМПРЕАЛ, Страховой Дом ВСК, ТМК, ТМК2U, УРАЛ, «ФрутоНяня», Царица полей, Шатура, Школа бизнеса МИРБИС, «Эксимер»

В первой лиге:

Alean Collection, Alpine Floor, ANNEN, Aspera Explorations, CR CHARUS, CUPOL365, Daigo, DLYA da KOJI, EUROTRUCK, EXPEL, FASHIONSFERA, Gastrolux, GRAFT CLINIC, Gran Re, HARWELD, HL, HygFluff, IVA Technologies, LA VIVION, LE MOUSSE, Level Group, Magnetto.pro, Marcato, Miss Lora, Nanga Agency, NATCAR, «Ohana market», PMKL promakeup, RED SOLUTION, ГРАНДШЕФ RETASTE, RUSSIAN ART, Salton CleanTech, STOMATOL, TAN HOUSE, tewo, UIS, Valley, Wollmer, АксЭл, VIZBL-АРИЗО, Витридинол, ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ, ГУРМИКС, ЖАЙНА. Вкус детства, З Н ∆ Т Ь, отель «Коринтия Санкт-Петербург», Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025», Панарктик Стар, СВШ, Семейная стоматология Михаила Агами» (АMBC), СОЛНЦЕ МОСКВЫ, СУМ1 (Система управления мероприятием №1), Т2Косметика, ТАЙГАПАР

Специальными номинациями удостоены бренды:

Booster Bar, DDX Fitness, Econ, ENBIO, FitStars, GENERICA, IEK, IEK CAREER, Invisiline, Ippon, LAMM, LA-OIL, LUBRIGARD, modi, Molecola, OctoSkills, PARI, Pioneer, RICH BREED, SAYDO, SHOT, Talantix, Tellus, THERMAGENT, TION, Wildberries, Авито, Агропромышленная микробиология групп, Альфа-Босс, АО «НПП «Торий», «Балтика», М.Видео, МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ, Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025», О'КЕЙ, Пегас-проПоле, Семко, СИМПРЕАЛ, Систэм Электрик (Systeme Electric), Спортлото, Т2, Т-Банк, УРАЛ, Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России», Читай-город, 585 Золотой

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами столичных артистов, а также гости вечера смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров конкурса и получили ценные подарки.

Конкурс проводится в третий раз. В 2024 году победителями стали более 100 брендов, а всего было подано свыше 500 заявок.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

Оператор – Агентство Point Passat



Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ



Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР



Генеральный медиапартнер – ГПМ Радио



Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co



Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»



Партнеры церемонии награждения — «Левъ Голицынъ. Коронационное», Вкус Жизни Кейтеринг, «Белая Березка», BAIKALSEA Company

«Rambler&Co — официальный медиапартнер премии.