Форум будущих технологий пройдет 26–27 февраля 2026 года в Москве

Оргкомитет Форума будущих технологий определил даты и место проведения четвертого Форума – 26–27 февраля 2026 года в Центре международной торговли в Москве. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина Форум будет посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики.

Предстоящий Форум будущих технологий объединит российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства по направлению «Биоэкономика», который стартует в России в 2026 году.

«Россия обладает всей необходимой сырьевой базой, кадрами и ключевыми компетенциями для достижения целей лидерства в сфере биоэкономики. Новый национальный проект призван создать условия и научную инфраструктуру для разработки прорывных биотехнологий и запустить технологические цепочки по их внедрению в экономику. Для этого необходимо объединить множество игроков, найти точки соприкосновения и оптимизировать взаимодействие между участниками рынка. Диалог участников отрасли на Форуме будущих технологий в феврале будет направлен на координацию мер по реализации нацпроекта», – сказал ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума будущих технологий, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Национальный проект «Биоэкономика» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном комплексе, ветеринарии, промышленности, экологии, лесопромышленном комплексе, медицине и энергетике. Цель нацпроекта – достижение к 2030 году технологического суверенитета в биоэкономике посредством сокращения в 2 раза импортозависимости, а к 2036 году – создание условий для формирования новых рынков и технологического лидерства.

«Национальные планы развития биоэкономики приняты в Китае, США, Бразилии и других странах. Россия обладает значительными компетенциями и научно-технологической базой для развития этого сектора экономики. Национальный проект предусматривает меры поддержки, которые позволят эффективно использовать существующие ресурсы и стимулировать развитие производств, чтобы достичь технологического лидерства в сфере биоэкономики», – сказал куратор национального проекта «Биоэкономика», первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Национальный проект включает три федеральных проекта, предусматривающих меры по организации производства и стимулированию сбыта продуктов биоэкономики, научно-технологическому развитию отрасли и ее аналитическому и кадровому обеспечению. Предусмотрено создание центров пилотирования и масштабирования продукции биоэкономики, центров подготовки кадров, проведение научных исследований, продвижение российских продуктов биоэкономики на зарубежных рынках, внедрение цифровых решений и отечественного ПО на производствах и другие меры поддержки отрасли.

«Развитие наукоемких междисциплинарных направлений, таких как биоэкономика, имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Научная составляющая будет занимать значимую роль в структуре нацпроекта «Биоэкономика». Накопление и приумножение научно-технологического задела обеспечивает широкий спектр университетов и научных организаций, ключевые компетенции сосредоточены в НИЦ «Курчатовский институт»», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В рамках нацпроекта ведущие производственные компании и научные организации выступят в роли квалифицированных заказчиков и разработчиков технологий биоэкономики. Среди перспективных проектов: производство микробиологического белка, биоволокон, заквасок и водорослей, создание отечественных биокластеров по переработке крахмалосодержащего сырья и выпуску продуктов микробного синтеза, производство ферментных препаратов на базе микробных платформ и многое другое.

«Национальный проект призван обеспечить переход еще одного направления промышленного развития на инновационные рельсы. Отрасль биоэкономики подтолкнет разработку высокотехнологичных решений для множества смежных отраслей – агропромышленного комплекса, химии, ТЭК и многих других. Инициатива укрепит связь между наукой и бизнесом для скорейшего внедрения наукоемких технологий. Все это при разработке комплекса мер по продвижению сбыта и экспорта продукции биоэкономики обеспечит лидерство России в этой отрасли», – прокомментировал руководитель национального проекта «Биоэкономика», Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

В рамках Форума состоится традиционная выставка, на которой лидеры рынка, наукоемкие предприятия и научные организации представят передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики. Участники выставки продемонстрируют проекты на разных стадиях реализации – от лабораторной разработки до промышленного применения. В преддверии Форума будущих технологий состоится научная конференция, посвященная перспективным исследованиям в области биоэкономики.