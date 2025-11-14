В Москве состоялась церемония награждения «Топ-менеджеры НПБК 2025»

14 ноября в легендарном отеле The Carlton Moscow в рамках Недели рекламы в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий года — церемония награждения лауреатов премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций».

Премия «Топ-менеджеры НПБК», учреждённая Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов, является единственной в стране инициативой, которая системно проводит комплексную оценку персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.

В этом году на церемонии собрались первые лица ведущих российских компаний, представители органов государственной власти, ключевые игроки коммуникационного рынка и иностранные делегаты Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. Гостей приветствовали народная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный артист России Александр Олешко, а музыкальным открытием вечера стал концерт народной артистки России Валерии.

В торжественной атмосфере были объявлены имена топ-менеджеров 2025 года — руководителей, чьи управленческие решения и стратегические инициативы определяют направление развития отрасли. Среди них — представители крупнейших брендов, медийных структур и агентств, формирующих повестку деловых коммуникаций в России.

ЛАУРЕАТЫ 2025

Бренды

В категории «Бренды» награды получили руководители крупнейших компаний, чьи решения формируют потребительские тренды и стандарты отрасли.

Автомобили и сопутствующие товары



Краснобаева Ксения, исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту индустрии «Авто» ПАО Сбербанк



Курочкина Анна, директор по маркетингу LADA



Банки и страхование



Леонов Александр, руководитель направления стратегических коммуникаций Т-Банка



Охримович Денис, старший управляющий директор Сбербанка, начальник управления маркетинга экосистемы B2C



Бытовая техника и электроника



Шахнес Татьяна, старший PR и ESG-директор LG Electronics



Государственный сектор



Ловков Владимир, директор ГАУ «Медиацентр Комплекса социального развития Москвы»

Мебель и предметы интерьера

Пушко Наталия, директор по маркетингу Группы компаний «Аскона»



Общественное питание и рестораны



Назаркина Дарья, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и Точка»

Ритейл

Тихонова Наталья, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью сети «ДИКСИ»



Черногорцева Снежана



Телеком и услуги связи



Бормусов Егор, вице-президент по маркетингу группы компаний «Ростелеком»

Фармацевтика

Лемешева Любовь, руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов фармфирмы «Сотекс»

Е-commerce

Дорожок Олег, директор по маркетингу и монетизации OZON



Одинцова Евгения, старший директор по центральному маркетингу Авито

IT и инновации

Федосеев Дмитрий, управляющий директор Hybrid Russia, вице-президент по программатик технологиям Hybrid Global

Агентства

В блоке «Агентства» награды получили руководители, стоящие за ключевыми коммуникационными проектами и трансформацией индустрии.

Диджитал-агентства

Пархоменко Варвара, управляющий директор Realweb

Сейлз-хаусы

Богдан Екатерина, генеральный директор и сооснователь сейлз-хауса «ЭКРАН»

Холдинги и группы

Долгова Юлия, генеральный директор JAMI LUP



Колосова Мария, генеральный директор Group4Media



Куркина Дарья, главный операционный директор группы компаний Okkam



Куценко Илья, директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group



Орченко Дмитрий, генеральный директор СберМаркетинга



Панов Юрий, вице-президент по трансформации бизнеса группы компаний «Родная Речь»



Чуваев Андрей, генеральный директор группы АДВ



Шокуров Александр, генеральный директор международной платформы Kokoc Group

Event-агентства

Митрошенкова Валентина, исполнительный директор AVM Media

Медиа

Отдельный блок церемонии был посвящён представителям медиарынка — тем, кто формирует общественный дискурс, создаёт смыслы и удерживает доверие аудитории.

Медиаплатформы

Мельникова Елена, ex-CEO МТС AdTech



Соколова Каролина, управляющий директор X5 Media

Медиахолдинги

Бургарт Андрей, председатель совета директоров медиахолдинга 8MEDIA



Иванова Анна, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»



Колева Ольга, исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня»



Ханчалян Борис, заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинга

Новые медиа

Пешняк Борис, управляющий директор RWB Media

Радио

Копелевич Илья, главный редактор радиостанции «Бизнес ФМ»

Социальные сети

Баринова Анна, генеральный директор социальной сети LOOKY

Спутниковое и кабельное ТВ

Гндолян Роберт, генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение»

Телевидение

Антонова Ланна, коммерческий директор АО «Телекомпания НТВ»



Быстрицкая Юлия, генеральный директор АО «ТВ Центр»



Годунова Анна, директор по маркетингу ТНТ/ТНТ4, АО «ТНТ-Телесеть»



Клейменов Кирилл, заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ АО «Первый канал»



Разумова Марина, заместитель генерального директора ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»



Сотников Денис, коммерческий директор телеканала «Матч ТВ»

Специальные награды: «Устойчивый успех»

Отдельного признания удостоились лауреаты специальной номинации «Устойчивый успех», символизирующей долгосрочную стратегическую эффективность и лидерство. Эта награда присуждается руководителям, которые уже ранее были удостоены статуэток в основных блоках премии, закрепляя их статус постоянных лидеров отрасли.

Веснина Наталья, генеральный директор медиахолдинга Independent Media



Дмитриева Наталья, генеральный директор СберСеллер



Туровец Василий, управляющий партнер SkyAlliance



Чеклов Дмитрий, основатель и генеральный директор Hybrid Global

Церемония прошла в рамках Недели рекламы в Москве. Организатором проекта выступил Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Партнерскую поддержку оказали ADPASS — ключевой медиаресурс, Rambler&Co — генеральный информационный партнер и Independent Media — стратегический медиапартнер.

Журнал «Сноб», ведущий медиапартнер церемонии, и AdIndex, генеральный индустриальный партнер премии подготовили эксклюзивные материалы и интервью с лауреатами, отражающие новые ориентиры управленческого и коммуникационного лидерства. Атмосферу торжества поддержали партнеры церемонии — бренд премиальной натуральной косметики Zeitun и онлайн-сервис доставки цветов Flowwow.

Полный список лауреатов опубликован на сайте.

Премия «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» была учреждена в 2019 году и за годы существования стала знаковым событием для профессионального сообщества, объединяя лидеров, формирующих интеллектуальный и деловой облик современной России.

Rambler&Co — генеральный стратегический партнер.