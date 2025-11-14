В Москве состоялась церемония награждения «Топ-менеджеры НПБК 2025»

14 ноября в легендарном отеле The Carlton Moscow в рамках Недели рекламы в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий года — церемония награждения лауреатов премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций».
Премия «Топ-менеджеры НПБК», учреждённая Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов, является единственной в стране инициативой, которая системно проводит комплексную оценку персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.
В этом году на церемонии собрались первые лица ведущих российских компаний, представители органов государственной власти, ключевые игроки коммуникационного рынка и иностранные делегаты Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. Гостей приветствовали народная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный артист России Александр Олешко, а музыкальным открытием вечера стал концерт народной артистки России Валерии.
В торжественной атмосфере были объявлены имена топ-менеджеров 2025 года — руководителей, чьи управленческие решения и стратегические инициативы определяют направление развития отрасли. Среди них — представители крупнейших брендов, медийных структур и агентств, формирующих повестку деловых коммуникаций в России.
ЛАУРЕАТЫ 2025
Бренды
В категории «Бренды» награды получили руководители крупнейших компаний, чьи решения формируют потребительские тренды и стандарты отрасли.
- Автомобили и сопутствующие товары
- Краснобаева Ксения, исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту индустрии «Авто» ПАО Сбербанк
- Курочкина Анна, директор по маркетингу LADA
- Банки и страхование
- Леонов Александр, руководитель направления стратегических коммуникаций Т-Банка
- Охримович Денис, старший управляющий директор Сбербанка, начальник управления маркетинга экосистемы B2C
- Бытовая техника и электроника
- Шахнес Татьяна, старший PR и ESG-директор LG Electronics
- Государственный сектор
- Ловков Владимир, директор ГАУ «Медиацентр Комплекса социального развития Москвы»
Мебель и предметы интерьера
- Пушко Наталия, директор по маркетингу Группы компаний «Аскона»
- Общественное питание и рестораны
- Назаркина Дарья, старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке «Вкусно — и Точка»
Ритейл
- Тихонова Наталья, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью сети «ДИКСИ»
- Черногорцева Снежана
- Телеком и услуги связи
- Бормусов Егор, вице-президент по маркетингу группы компаний «Ростелеком»
Фармацевтика
Лемешева Любовь, руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов фармфирмы «Сотекс»
Е-commerce
- Дорожок Олег, директор по маркетингу и монетизации OZON
- Одинцова Евгения, старший директор по центральному маркетингу Авито
IT и инновации
Федосеев Дмитрий, управляющий директор Hybrid Russia, вице-президент по программатик технологиям Hybrid Global
Агентства
В блоке «Агентства» награды получили руководители, стоящие за ключевыми коммуникационными проектами и трансформацией индустрии.
Диджитал-агентства
Пархоменко Варвара, управляющий директор Realweb
Сейлз-хаусы
Богдан Екатерина, генеральный директор и сооснователь сейлз-хауса «ЭКРАН»
Холдинги и группы
- Долгова Юлия, генеральный директор JAMI LUP
- Колосова Мария, генеральный директор Group4Media
- Куркина Дарья, главный операционный директор группы компаний Okkam
- Куценко Илья, директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group
- Орченко Дмитрий, генеральный директор СберМаркетинга
- Панов Юрий, вице-президент по трансформации бизнеса группы компаний «Родная Речь»
- Чуваев Андрей, генеральный директор группы АДВ
- Шокуров Александр, генеральный директор международной платформы Kokoc Group
Event-агентства
Митрошенкова Валентина, исполнительный директор AVM Media
Медиа
Отдельный блок церемонии был посвящён представителям медиарынка — тем, кто формирует общественный дискурс, создаёт смыслы и удерживает доверие аудитории.
Медиаплатформы
- Мельникова Елена, ex-CEO МТС AdTech
- Соколова Каролина, управляющий директор X5 Media
Медиахолдинги
- Бургарт Андрей, председатель совета директоров медиахолдинга 8MEDIA
- Иванова Анна, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»
- Колева Ольга, исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня»
- Ханчалян Борис, заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинга
Новые медиа
Пешняк Борис, управляющий директор RWB Media
Радио
Копелевич Илья, главный редактор радиостанции «Бизнес ФМ»
Социальные сети
Баринова Анна, генеральный директор социальной сети LOOKY
Спутниковое и кабельное ТВ
Гндолян Роберт, генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение»
Телевидение
- Антонова Ланна, коммерческий директор АО «Телекомпания НТВ»
- Быстрицкая Юлия, генеральный директор АО «ТВ Центр»
- Годунова Анна, директор по маркетингу ТНТ/ТНТ4, АО «ТНТ-Телесеть»
- Клейменов Кирилл, заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ АО «Первый канал»
- Разумова Марина, заместитель генерального директора ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»
- Сотников Денис, коммерческий директор телеканала «Матч ТВ»
Специальные награды: «Устойчивый успех»
Отдельного признания удостоились лауреаты специальной номинации «Устойчивый успех», символизирующей долгосрочную стратегическую эффективность и лидерство. Эта награда присуждается руководителям, которые уже ранее были удостоены статуэток в основных блоках премии, закрепляя их статус постоянных лидеров отрасли.
- Веснина Наталья, генеральный директор медиахолдинга Independent Media
- Дмитриева Наталья, генеральный директор СберСеллер
- Туровец Василий, управляющий партнер SkyAlliance
- Чеклов Дмитрий, основатель и генеральный директор Hybrid Global
Церемония прошла в рамках Недели рекламы в Москве. Организатором проекта выступил Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Партнерскую поддержку оказали ADPASS — ключевой медиаресурс, Rambler&Co — генеральный информационный партнер и Independent Media — стратегический медиапартнер.
Журнал «Сноб», ведущий медиапартнер церемонии, и AdIndex, генеральный индустриальный партнер премии подготовили эксклюзивные материалы и интервью с лауреатами, отражающие новые ориентиры управленческого и коммуникационного лидерства. Атмосферу торжества поддержали партнеры церемонии — бренд премиальной натуральной косметики Zeitun и онлайн-сервис доставки цветов Flowwow.
Полный список лауреатов опубликован на сайте.
Премия «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» была учреждена в 2019 году и за годы существования стала знаковым событием для профессионального сообщества, объединяя лидеров, формирующих интеллектуальный и деловой облик современной России.
Rambler&Co — генеральный стратегический партнер.