Пресс-релиз

На российском винодельческом форуме обсудили онлайн-торговлю российским вином

Специальная сессия РВФ поставила точки над «i» в одной из самых животрепещущих тем отрасли.

Тема онлайн-торговли российским вином традиционно входит в число самых популярных в дискуссионной программе Российского винодельческого форума. С 2006 года онлайн-продажа вина в России запрещена, однако, по мнению многих игроков рынка, возможность удаленной торговли стала бы серьезным подспорьем в продвижении российского вина.

Тем временем у проблемы онлайн-торговли появляются современные решения – прежде всего благодаря подтвержденным государством механизмам верификации пользователя по биометрическим данным. Эксперимент по продаже российских вин с использованием ГИС «Единая биометрическая система» планируется запустить в середине 2026 года.

Участники сессии «Онлайн-торговля российским вином: миф или близкое будущее?» обсудили детали подготовки к эксперименту по онлайн-продажам российских вин.
Директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Татьяна Скворцова рассказала о современном состоянии биометрических технологий контроля удаленных продаж.

По словам Скворцовой, сегодня в Российской Федерации биометрией пользуются более 50 млн человек, чьи данные связаны с «Госуслугами». Сервис подтверждения возраста с 2025 года используется при продаже энергетических напитков, и министерство планирует распространить этот опыт и на другие категории товаров 18+, включая российское вино.

Эксперимент по биометрической идентификации будет проводиться в 2026–2027 годах. Алгоритм покупки предусматривает использование ЕГАИС, двойную проверку возраста – в момент покупки и при доставке, а также ограничения по месту и времени и использование bluetooth-метки.

«Мы ожидаем, что сервис по онлайн-продажам российского вина будет востребованным – запрос на него и со стороны рынка, и со стороны граждан достаточно велик. Поэтому, в рамках поручения Президента, мы рассматриваем возможность проведения пилотного эксперимента либо через сеть Интернет, либо через вендинговые автоматы с биометрическим подтверждением возраста», – отметила Скворцова.

Заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик подтвердил техническую готовность организации к началу эксперимента, а также подчеркнул необходимость внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно позиции главного эксперта-специалиста Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Павла Вилима, говорить о старте эксперимента преждевременно, поскольку он не соответствует основным направлениям государственной политики – в частности, Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года.

Директор по корпоративным отношениям сервисов электронной коммерции компании «Яндекс» Дмитрий Русаков отметил, что рост продаж при открытии новых товарных категорий, как правило, не происходит, а стоимость товара при этом увеличивается:

«Мы никогда не наблюдали резкого роста категории после открытия онлайн-продаж. Странно предполагать, что если начать продавать в онлайне хлеб, его потребление вырастет. Мы точно не станем больше есть из-за этого», – подчеркнул Русаков.

Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отметил потенциальную затратность онлайн-торговли как канала сбыта. По его мнению, покупка вина в онлайн-витрине лишена фактора спонтанности:

«Онлайн-витрина создается скорее ради получения информации и поиска редких образцов вина, недоступных на полке магазина. Но при этом она имеет большое значение для малых виноделов, не имеющих возможности заключать контракты с крупными ритейлерами», – отметил Титов.

Модератором дискуссии выступил исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его мнению, разрешение онлайн-торговли российским вином способствовало бы популяризации отечественного продукта и повышению его доступности в регионах.

«Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов станет неоценимой поддержкой: онлайн-торговля не знает границ, и любая, даже очень небольшая винодельня сможет предложить покупателям всей страны весь свой ассортимент. По оценке экспертов, инициатива позволит повысить выручку российских виноделов на 20%, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Такие производители активно инвестируют в развитие сельского хозяйства, и у них появится возможность быстрее окупать эти вложения», – подчеркнул Соколов.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

