Пресс-релиз

Российский винодельческий форум сообщил о принятии закона о строительстве на виноградниках в первом чтении

12 ноября в рамках стратегической сессии Российского винодельческого форума, посвященной практике регулирования и поддержки отечественного виноделия, состоялось обсуждение актуальных вопросов развития отрасли.

За четыре года своей работы Форум зарекомендовал себя в качестве главной площадки для взаимодействия винодельческого сообщества с федеральными органами законодательной власти и ключевыми отраслевыми регуляторами.

Стратегическая сессия под названием «Вопросы виноделов и ответы государства. Практика регулирования и поддержки отечественного виноделия» была посвящена вопросам правоприменительной практики, а также ключевым показателям развития отрасли. В ходе обсуждения представители профильных федеральных органов исполнительной власти предложили конкретные практические решения наиболее острых проблем винодельческого сектора.

Ключевым событием сессии стало выступление депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова, который сообщил профессиональному сообществу о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта № 1040797-8. Документ предусматривает возможность строительства объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения.

Принятие закона позволит возводить винодельни, хозяйственные постройки и туристические объекты на сельскохозяйственных угодьях и в зонах сельхозиспользования при одновременном соблюдении ряда требований, в том числе к нахождению таких объектов (в границах земельного участка, планируемого под застройку, включенному в реестр виноградных насаждений), к плотности виноградных насаждений (не менее 2222 виноградных кустов на 1 га), к площади виноградных насаждений (не менее 5 га), к площади застройки (не более 0,5% от площади виноградных насаждений, расположенных в границах земельного участка, при этом максимальная площадь застройки должна составлять не более 2 тысяч квадратных метров), к предельной высоте объектов виноградарства и виноделия и объектов сельского туризма (не более 15 метров от существующего уровня земли до самого высокого конструктивного элемента таких объектов), к предельному количеству надземных этажей (не более трех). Также, согласно закону, туристические объекты должны быть объединены в единый недвижимый комплекс с винодельней.

«Наша задача – поддержать виноделов, с одной стороны, и не допустить выбытия из оборота ценных сельскохозяйственных земель – с другой. Уверен, что новый закон позволит отсеять псевдовиноделов и одновременно даст импульс развитию российского винного туризма», – подчеркнул Сергей Алтухов.

В обсуждении приняли участие исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Пётр Ефремов, заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Анна Коростелева, начальник аналитического управления Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынка (РАТК) Полина Якуба.

Модератором сессии выступил Заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

