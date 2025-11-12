На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Винный саммит стран БРИКС впервые прошел на Российском винодельческом форуме

Виноделы и виноторговцы межгосударственного объединения встретились в Москве 12 ноября.

Сегодня Россия уверенно заявляет о себе как об одной из крупнейших винодельческих держав. Отечественный рынок является одним из наиболее динамично развивающихся на фоне существенного падения потребления вина в большинстве стран мира. По темпам роста производства винодельческой продукции Российская Федерация входит в тройку мировых лидеров.

Международное сотрудничество в сфере виноделия России активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамику винного рынка. Благодаря встрече представителей руководства национальных ассоциаций виноделов и российских органов государственной власти на Третьем Российском винодельческом форуме инициатива о сотрудничестве виноделов и виноторговцев стран БРИКС, выдвинутая на РВФ в 2024 году, обрела реальные очертания.

В ходе саммита обсуждались вопросы эффективного развития межгосударственного сотрудничества виноделов, виноградарей и представителей винно-туристического сектора стран БРИКС. Модератором сессии выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Создание Ассоциации – логичный шаг для укрепления сотрудничества в сфере виноделия и туризма в рамках БРИКС. Разнообразие винодельческого ландшафта территории БРИКС, с уникальными терруарами и традициями каждой из стран, может стать мощным стимулом для совместных проектов не только в торговле и производстве, но и в более широком спектре сфер, включая науку и туризм. Вино является отражением национальной аутентичности и важным инструментом социокультурной дипломатии. Россия, с ее растущим винодельческим потенциалом и стратегическим географическим положением, может сыграть в этом процессе ведущую роль. Ассоциация должна стать ключевой платформой для координации усилий, обмена передовым опытом, разработки уникальных проектов, туристических маршрутов и активного продвижения вин стран БРИКС на мировом рынке», – отметил в своем приветственном слове Борис Титов.

С зарубежной стороны во встрече приняли участие руководитель Wine Growers Association of India Ашвин Родригес, генеральный секретарь винодельческого отделения Китайской ассоциации производителей алкогольных напитков (CADA) Хо Синсань, эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке Сандро Чавателла.

Российскую сторону представили директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Никита Кондратьев, ресторатор, основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий, заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров, президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Эногастрономический туризм – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в российской туристической индустрии, в том числе за счет диверсификации туристических маршрутов внутри стран БРИКС. Этот рост неотделим от увеличения интереса к аутентичным туристическим впечатлениям», – отметил Никита Кондратьев, анонсировав создание туристической ассоциации стран БРИКС.

По его мнению, формирование единых туристических стандартов внутри БРИКС, а также разработка общих маркетинговых стратегий помогут привлечь внимание международной аудитории, в том числе к энотуризму.

Павел Майоров подчеркнул важность участия российских вин в международных конкурсах – не только с точки зрения экспорта, но и для развития отрасли внутри страны. Он также анонсировал создание ассоциации The New New World, объединяющей виноделов стран блока. Еще одним важным направлением работы АВВР, по его словам, станет проведение конкурса BRICS Wine Competition, который обеспечит сертификацию и дистрибуцию продукции внутри стран объединения. Конкурс впервые пройдет в Москве в январе 2026 года и будет проводиться в соответствии со стандартами Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Сайт конкурса – www.bricswine.com – был торжественно запущен в ходе саммита.

«Мы увидели в сотрудничестве стран БРИКС не только экономический потенциал, но и возможность показать миру новый формат винной культуры – «Новый Новый свет». Россия вместе с партнерами готова не просто объединяться на бумаге, а создавать реальные проекты – от научного обмена до международного конкурса BRICS Wine Competition. Нам есть что предложить миру, и мы готовы сделать это профессионально и с душой», – рассказал Павел Майоров.

Зарубежные вина также вошли в дегустационную программу форума. Впервые за четыре года его проведения участники смогли попробовать образцы из Армении, Венгрии, Грузии, ЮАР и Японии.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Официальный сайт форума – wineforum.info. Телеграм-канал – «Первый винный».

