«Верхнечонскнефтегаз» повышает экологичность нефтедобычи

«Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») запустил в работу установку по переработке нефтяных шламов на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Новое оборудование позволяет предприятию повысить объемы и сократить сроки переработки шламов.

Улучшенные технические характеристики установки позволяют перерабатывать нефтешламы без выделения побочных продуктов. Ранее на производственных объектах «Верхнечонскнефтегаза» уже действовал подобный комплекс, но меньшей мощности.

«Верхнечонскнефтегаз» последовательно реализует политику ответственного природопользования. На нефтепромысле предприятия также действует установка для обезвреживания производственных и твёрдых коммунальных отходов мощностью 1 000 кг/ч, которая обеспечивает их утилизацию без накопления.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из приоритетных направлений стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия реализуют ряд комплексных программ по сохранению биоразнообразия и природных ресурсов в регионах своей деятельности, а также стремятся к экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.