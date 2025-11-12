На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

«Верхнечонскнефтегаз» повышает экологичность нефтедобычи

«Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») запустил в работу установку по переработке нефтяных шламов на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Новое оборудование позволяет предприятию повысить объемы и сократить сроки переработки шламов.

Улучшенные технические характеристики установки позволяют перерабатывать нефтешламы без выделения побочных продуктов. Ранее на производственных объектах «Верхнечонскнефтегаза» уже действовал подобный комплекс, но меньшей мощности.

«Верхнечонскнефтегаз» последовательно реализует политику ответственного природопользования. На нефтепромысле предприятия также действует установка для обезвреживания производственных и твёрдых коммунальных отходов мощностью 1 000 кг/ч, которая обеспечивает их утилизацию без накопления.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из приоритетных направлений стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия реализуют ряд комплексных программ по сохранению биоразнообразия и природных ресурсов в регионах своей деятельности, а также стремятся к экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

«Вот эти все люди – суки». Зеленского и его друзей обвинили в краже миллиардов
Нардеп Гончаренко: Умерову и Галущенко предъявят обвинения в коррупции
В ВС РФ создали войска беспилотных систем. Военная операция, день 1358-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1358-й день
«Колониальная модель»: китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей
Автокомпании из КНР вывели из России 1 трлн рублей
Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Казахстана
В России нашли способ ускорить разработку препаратов от рака
«Не может ходить и есть сама»: пара морила дочь голодом, держа ее на рисовой диете
Токаев предрек достижение цели по товарообороту между Казахстаном и Россией
Суд продлил арест компаньону обвиняемого в мошенничестве экс-судьи Момотова
Зарубежным дипломатам в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Литвой
Каллас заявила о расширении зоны действия европейской «стены дронов»
На Кипре зафиксировали несколько афтершоков после мощного землетрясения
В Британии придумали, как оправдать отступающую армию Украины
Windows 10 получила неожиданное обновление после прекращения поддержки
Блогер Мэддисон назвал Черчесова физруком
«Это нонсенс»: легенда ЦСКА раскритиковал спортивного директора «Спартака»
Путин присвоил одному из мотострелковых полков ВС РФ почетное наименование
В российской полиции упразднят институт стажерства
Российские войска создали турель из трех пулеметов Калашникова для уничтожения дронов ВСУ
Пьяный мужчина напал на экс-супругу из-за того, что та отказалась впускать его в дом
В Минсельхозе РФ рассказали, сколько зерна планируют собрать в новых регионах
Центр Москвы перекрыли в четвертый раз за день
В киевском суде погас свет при избрании меры пресечения «кошельку» Зеленского
Чиновник из Петербурга ушел с должности и совершил подвиг в зоне СВО
Демчог назвал «Интерны» кровососущим проектом: «Были как домашние животные»
Россия запустит первый в мире «путешествующий» винный конкурс стран БРИКС
В Кремле раскрыли, сколько длилась неформальная беседа Путина и Токаева
Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
«Это не работа»: в Госдуме объяснили отказ повышать оклады солдатам-срочникам
На Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. Как она повлияет на людей?
ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря почти максимального уровня
Раздал квартиры, возвращается на сцену: как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии
Михаил Ефремов после выхода из колонии раздал недвижимость в Москве на 200 млн
«Интерны» подарили мне крылья»: интервью с Вадимом Демчогом — о театре и секретах жизни
Актер Демчог предположил, что Купитман мог бы стать бизнесменом в продолжении «Интернов»
Самые яркие роли Людмилы Гурченко
Гитлер пригласил Молотова в комнату отдыха: почему союз Германии и СССР был невозможен
Переговоры Молотова и Гитлера начались в Берлине 85 лет назад
«Идет СВО, возможны провокации». Школьнику в Красногорске разорвало руку при попытке поднять деньги
СК возбудил дело после взрыва упаковки с деньгами в Красногорске и ранения школьника
Переболели COVID-19 в пандемию? Ищите шрамы на легких и бойтесь бессимптомной пневмонии
Врач Ким: ингаляции оксидом азота и водорода помогают восстановить легкие
В Финляндии рекордно выросло число преступлений на почве ненависти. Чаще всего страдают россияне и эстонцы
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти
Британия остановила обмен с США разведданными по Карибскому морю. Лондон считает удары по судам незаконными
Британия остановила обмен разведданными с США из-за ударов в Карибском море
Бессрочный запрет. Россия закрыла въезд представителю МИД Японии и еще 29 гражданам
МИД РФ ввел запрет на въезд для 30 японских граждан
