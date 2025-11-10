При поддержке «Роснефти» красноярские ученые подтвердили благополучие водных ресурсов Эвенкии

В рамках грантовой программы «Востсибнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»), ученые Государственного биосферного заповедника «Центральносибирский» провели масштабный экологический мониторинг в Эвенкии. Исследования ученых подтвердили отсутствие антропогенного воздействия на водные ресурсы региона.

Научная экспедиция, проведенная в весенне-летний период, позволила получить комплексные данные о состоянии водных биоресурсов Эвенкии. Сотрудники заповедника собрали около 80 проб основных промысловых рыб: хариуса, щуки, тугуна, окуня и других. Проведенный микроядерный анализ показал отсутствие у рыб мутагенных изменений, что свидетельствует о благополучном состоянии водоемов региона и отсутствии воздействия хозяйственной деятельности на ихтиофауну.

Эти выводы также подтверждают результаты опроса коренных жителей Эвенкии, единогласно отметивших, что качество и объем рыбы в уловах, остаются на стабильном уровне. Полученные результаты имеют большое значение для коренных народов Эвенкии, чей традиционный уклад жизни напрямую зависит от состояния водных экосистем.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни – одно из ключевых направлений социальной политики НК «Роснефть». Предприятия Компании реализуют множество социальных, благотворительных и грантовых программ в поддержку научно-прикладных проектов.

Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года, в прошлом году ей исполнилось 10 лет. За это время нефтяники поддержали 32 научные работы, среди которых проекты по сохранению эвенкийского языка, реконструкция Этнопедагогического центра в п. Тура, возрождению исчезающей породы эвенкийской аборигенной лайки и другие. Реализация грантовых программ помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.