Ученые «Роснефти» познакомили уфимских школьников с передовыми технологиями

Научный институт «Роснефти» организовал в Уфе профориентационное мероприятие совместно с «Движением первых». В рамках всероссийского проекта «Первые в профессии» более 100 уфимских школьников 9-11 классов познакомились с профессией геодезиста и узнали о современных технологиях лазерного сканирования.

Нефтяники используют системы лазерного сканирования для получения геопространственной информации на производственных объектах. С их помощью специалисты компании проводят высокоскоростную съемку местности с последующим созданием детальных трехмерных моделей промышленных объектов. Благодаря лазерным сканерам геодезисты создают точные цифровые копии промышленной инфраструктуры, что существенно упрощает ее эксплуатацию и модернизацию. Время построения 3D-модели зависит от размеров и уровня сложности обследуемого объекта и варьируется от нескольких минут до нескольких часов.

Юные гости узнали об особенностях работы различных поколений лазерных сканеров, которые представлены в научном институте. Особое внимание привлекла уникальная новинка - сверхскоростной лазер последнего поколения, позволяющий достигать беспрецедентной скорости сбора данных и ювелирной точности до 3 мм. В ходе практической части учащиеся самостоятельно измеряли расстояние до объектов и искали подземные коммуникации.

Интерактивная лекция стала важным этапом профессионального ориентирования и позволила будущим студентам ближе познакомиться с современными технологиями нефтедобычи. В завершение встречи будущим выпускникам рассказали о корпоративных кафедрах «Роснефти» в ведущих вузах Башкортостана — Уфимском государственном нефтяном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий, где специалистов готовят с прицелом на нефтяную отрасль. Обучение открывает перспективу прохождения практики и последующего трудоустройства в компанию.