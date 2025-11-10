На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» в Сызранском филиале СамГТУ открыт цифровой учебный комплекс

При поддержке Сызранского НПЗ (входит в «Роснефть») в филиале Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в Сызрани созданы четыре лаборатории с комплексами компьютерных тренажеров для подготовки студентов профильных специальностей. Проект реализован в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз/колледж-предприятие»».

Для обучения по специальностям «Переработка нефти и газа» и «Химическая технология» классы оснащены современным оборудованием, программами и цифровыми платформами отечественных разработчиков. Будущие нефтяники смогут моделировать различные технологические процессы в условиях, максимально приближенных к производственным.

В лаборатории «Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства» установлены компьютерные тренажеры, в точности имитирующие рабочие места операторов. Здесь студенты оттачивают навыки безопасного управления технологической установкой.

Аудитория «Оператор технологических установок» оснащена специализированным программным обеспечением, которое позволяет учащимся моделировать течение жидкостей или газов при различных факторах и изучать их влияние на производственные процессы.

В лаборатории систем моделирования процессов нефтепереработки установлено программное обеспечение для изучения особенностей работы оборудования и технологических процессов топливного производства.

Учебный класс «Лаборант химического анализа» оснащен цифровым комплексом «Химические технологии», при помощи которого будущие химики проводят различные лабораторные исследования в виртуальном формате.

«Роснефть» осуществляет поддержку образовательных организаций в регионах своей производственной деятельности. При поддержке Компании и ее дочерних предприятий создаются уникальные программы для студентов вузов, в колледжах открываются новые профильные направления подготовки, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Сызранский НПЗ активно сотрудничает с филиалом СамГТУ в Сызрани. Благодаря предприятию в университете создан научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, на базе которого открыто новое направление подготовки – «Химическая технология». Также при поддержке завода в вузе оборудованы различные многофункциональные пространства и учебные классы. Ежегодно студенты СамГТУ проходят учебные практики в Сызранском НПЗ.

