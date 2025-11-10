На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» ученые провели учет численности лесного северного оленя в Тюменской области

В рамках грантовой программы «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») ученые Тобольской научной станции Уральского отделения Российской академии наук подвели итоги полевых работ по учету численности лесного северного оленя в Уватском районе. Результаты обследования территории площадью более 56 тыс. гектар свидетельствуют о стабильности численности популяции этого животного, занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Обследования проводились на территории Куньякского заказника Уватского района Тюменской области с борта самолета-лаборатории, оборудованного системой фотофиксации. Длина авиамаршрута составила 3,8 тысяч километров. Авиаучет - наиболее эффективный, а иногда единственный метод изучения парнокопытных на заболоченных участках заказника.

Ученые отслеживали постоянные места нахождения животных, а также пути их перемещений. Проанализировав снимки, специалисты получили данные об одиночных и парных особях лесного подвида северного оленя, а также группах по три оленя. Сравнив эти данные с результатами авиамониторинга 2022 года, биологи пришли к выводу, что плотность локальной группировки вида несколько превышает среднюю многолетнюю плотность популяции и численность лесного северного оленя в Уватском районе остается стабильной.

Ранее, в летний период ученые провели отбор проб растительности, составляющей кормовую базу оленя. Рацион этих животных в течение года меняется в зависимости от природных условий, а также половозрастного состава групп животных. Ученым предстоит сделать выводы о степени обеспеченности кормовой базой, являющейся основой для постоянного проживания и размножения оленей в регионе.

Олень является важной частью экосистемы северных районов Тюменской области и играет важную роль в поддержании биологического разнообразия на этой территории. Специалисты «РН-Уватнефтегаза» в партнерстве с тюменскими учеными с 2020 года изучают состояние популяции, численность и миграции оленя в Уватском районе. До этого исследования оленя не проводились в регионе более 20 лет. Результаты исследований доступны широкой аудитории, в первую очередь – научному сообществу.

За последние пять лет при поддержке «РН-Уватнефтегаза» учеными региона было реализовано несколько грантовых программ, в том числе - по изучению состояния популяций редких и нуждающихся в охране видов птиц и животных, включенных в Красные книги России и Тюменской области.

Всего за эти годы представители экологического и научного сообществ региона подали более 60 проектов на соискание грантов нефтяной компании и ежегодно их число растет. Это свидетельствует об их большом научном и прикладном значении для поддержания биоразнообразия Тюменской области.

Картина дня
«Зимой будет сложнее». Ситуацию на Украине назвали близкой к критической
Пушилин сообщил, что ситуация с энергетикой на Украине близка к критической
Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию в районе Красноармейска. Военная операция, день 1356-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1356-й день
Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл к себе домой
Россиянка несколько лет получала выплаты на несуществующего ребенка
Пьяный мужчина зашел в пекарню в Екатеринбурге и устроил драку с пенсионером
Ребенок выпал с балкона на 25-м этаже в Екатеринбурге и не выжил
В Лондоне назвали сумму присвоенных средств экс-владельцами «Приватбанка»
Новости и материалы
Стало известно о задержании экс-советника премьера Дагестана
Власти Италии назвали возможные случаи выдачи мультивиз россиянам на фоне запрета ЕК
Bahh Tee стал отцом во второй раз
В Грузии назвали условия для восстановления отношений с Евросоюзом
Автомобиль взорвался в столице Индии
В посольстве России отметили кризис доверия к властям в Бельгии
В Китае испытали надувной космический модуль
Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
В Петербурге осудили подростков-националистов за массовую драку
Мигрант шесть дней держал в плену женщину, истязал ее и многократно насиловал
Испанского епископа заподозрили в педофилии
Адвокат надругался над жертвой группового изнасилования, обещав помочь ей с делом
Российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки
«Верхушка айсберга»: сенатор о скандале вокруг Би-би-си
Сотрудники военных баз США в Европе остались без зарплат из-за шатдауна
Шаляпин назвал ошибкой конфликт с Филиппом Киркоровым
Мужчина, заставлявший детей есть в качестве наказания рвоту, отправился в заключение
Интернет-провайдер в домах ПИК ограничил доступ к Telegram
Все новости
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга по обвинению во взяточничестве
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
«Уретральные»: россиянам назвали тип личности водителей-лихачей
В Приморье появился «золотой» памятник «народному депутату Наливкину»
В больнице Запорожья взорвался боеприпас
В США уже был «Буревестник» с ядерным двигателем. Почему от него отказались?
В 1960-х годах США создавали ракету с ядерным двигателем, похожую на «Буревестник»
Тине Канделаки — 50. Как менялась телеведущая
По правилам больших часов: почему HUAWEI Watch Ultimate 2 выделяются среди флагманов
Пользователи смарт-часов HUAWEI Watch Ultimate 2 смогут звонить без телефона
Аспарагус в домашних условиях: как ухаживать за «комнатной спаржей»
Аспарагус: уход, пересадка и советы по выращиванию
«Не день, а праздник». С Украины сбежал «кошелек» Зеленского
Железняк: с Украины перед обысками сбежал соратник Зеленского Миндич
«Еще сильнее осложнит». Взрывы «Севпотоков» скажутся на поддержке Украины Западом
WSJ: дело о подрыве «Северных потоков» ослабит поддержку Киева в ЕС
«Иностранные территории». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах
Yahoo Japan: японский министр назвал Курилы иностранными и получил выговор
Что изучают в полярных экспедициях? Морские исследования вышли на новый уровень
В России создана уникальная инфраструктура для исследования Арктики и Антарктики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами