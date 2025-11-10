При поддержке «Роснефти» ученые провели учет численности лесного северного оленя в Тюменской области

В рамках грантовой программы «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») ученые Тобольской научной станции Уральского отделения Российской академии наук подвели итоги полевых работ по учету численности лесного северного оленя в Уватском районе. Результаты обследования территории площадью более 56 тыс. гектар свидетельствуют о стабильности численности популяции этого животного, занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Обследования проводились на территории Куньякского заказника Уватского района Тюменской области с борта самолета-лаборатории, оборудованного системой фотофиксации. Длина авиамаршрута составила 3,8 тысяч километров. Авиаучет - наиболее эффективный, а иногда единственный метод изучения парнокопытных на заболоченных участках заказника.

Ученые отслеживали постоянные места нахождения животных, а также пути их перемещений. Проанализировав снимки, специалисты получили данные об одиночных и парных особях лесного подвида северного оленя, а также группах по три оленя. Сравнив эти данные с результатами авиамониторинга 2022 года, биологи пришли к выводу, что плотность локальной группировки вида несколько превышает среднюю многолетнюю плотность популяции и численность лесного северного оленя в Уватском районе остается стабильной.

Ранее, в летний период ученые провели отбор проб растительности, составляющей кормовую базу оленя. Рацион этих животных в течение года меняется в зависимости от природных условий, а также половозрастного состава групп животных. Ученым предстоит сделать выводы о степени обеспеченности кормовой базой, являющейся основой для постоянного проживания и размножения оленей в регионе.

Олень является важной частью экосистемы северных районов Тюменской области и играет важную роль в поддержании биологического разнообразия на этой территории. Специалисты «РН-Уватнефтегаза» в партнерстве с тюменскими учеными с 2020 года изучают состояние популяции, численность и миграции оленя в Уватском районе. До этого исследования оленя не проводились в регионе более 20 лет. Результаты исследований доступны широкой аудитории, в первую очередь – научному сообществу.

За последние пять лет при поддержке «РН-Уватнефтегаза» учеными региона было реализовано несколько грантовых программ, в том числе - по изучению состояния популяций редких и нуждающихся в охране видов птиц и животных, включенных в Красные книги России и Тюменской области.

Всего за эти годы представители экологического и научного сообществ региона подали более 60 проектов на соискание грантов нефтяной компании и ежегодно их число растет. Это свидетельствует об их большом научном и прикладном значении для поддержания биоразнообразия Тюменской области.