Пресс-релиз

Совместная работа по развитию ИИ-инфраструктуры в Центральной Азии

Freedom Holding Corp. и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан сегодня объявили о планах по укреплению лидерства Казахстана и Центральной Азии в области ИИ (искусственный интеллект) с помощью суверенной экзаскейл-инфраструктуры искусственного интеллекта NVIDIA и инициатив по развитию талантов.

Эта командная инициатива предусматривает поэтапный подход, включая планы создания Казахстанского суверенного центра искусственного интеллекта под управлением Freedom Holding Corp. на базе ИИ-инфраструктуры NVIDIA. Министерство будет способствовать созданию благоприятных условий для размещения и эксплуатации крупномасштабной инфраструктуры искусственного интеллекта, а также поддерживать такие инициативы, как создание ИИ-Академии и исследовательской лаборатории для подготовки инженеров и аналитиков.

Ожидаемый проект стоимостью 2 млрд долларов США будет реализован на площадке с доступной мощностью 100 МВт в Казахстане. Freedom Holding Corp. намерена стать основным партнером по финансированию и реализации.

Сотрудничество демонстрирует общую приверженность развитию экосистемы ИИ, продвижению инноваций и подготовке будущих талантов для быстро развивающейся цифровой экономики в Казахстане и Центральной Азии.

«Работа с NVIDIA — важный шаг в реализации национальной стратегии Казахстана в области искусственного интеллекта. Мы закладываем основу суверенной экосистемы ИИ, которая укрепит нашу экономику, повысит конкурентоспособность и откроет новые возможности для всего региона», — заявил Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

«Мы рады быть частью этой революционной инициативы, направленной на укрепление позиций Казахстана в мировом ландшафте искусственного интеллекта. Объединяя наш опыт с передовыми технологиями NVIDIA и стратегической поддержкой Министерства, мы стремимся создать прочную основу для инноваций в области искусственного интеллекта и обеспечить долгосрочное развитие для всего Центрально-Азиатского региона», — отметил Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

