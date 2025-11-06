«В ХIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз Форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств. Спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско‑юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РСД (признано в РФ иностранным агентом)-2025 Антон Кобяков.