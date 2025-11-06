На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители 58 стран приняли участие в форуме «Россия — Спортивная держава»

«В ХIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз Форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств. Спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско‑юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РСД (признано в РФ иностранным агентом)-2025 Антон Кобяков.

«Приговор мягкий, будем обжаловать». Мигрант получил 17 лет колонии за убийство байкера
Суд Москвы приговорил мигранта Аббасова, зарезавшего байкера, к 17 годам колонии
Депутаты не вернулись в Раду после тревоги. Военная операция, день 1352-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1352-й день
Российские военные уничтожили в зоне СВО латиноамериканских наемников ВСУ
Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы
Путин рассказал, какая часть детей в России занимается спортом
В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за встречу с Путиным
Путин рассказал важности поддержки авторитета учителей физкультуры
На Урале трое неизвестных юношей напали на девятилетнюю девочку у школы и избили ее
ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
Бывший испанский король раскрыл подробности смерти младшего брата
Врач развеяла главный миф о сахарном диабете
Политолог допустил, что новый мэр Нью-Йорка введет санкции против Израиля
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса США
Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов
«К 2030 году»: бывший премьер Украины выступил с предупреждением для России
Кабмин одобрил поправки в российский бюджет
Дети чиновницы РФ остались одни в Таиланде после смерти матери от передозировки
В России создали фильтр для очистки водоемов от тяжелых металлов
У Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии
Суд снова оставил под стражей экс-замглаву Ростовской области Гончарова
В США арестовали мужчину, ограбившего десятки магазинов c Lego
«Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом
Более 10% студентов, поступивших год назад, покинули институты
Вучич: Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России
В ВСУ назвали причину задержания водителя Анджелины Джоли
«Напоминает Карибский кризис». Что в России и на Западе думают о возобновлении ядерных испытаний
Генсек НАТО Рютте высказался о возможных ядерных испытаниях России
Утилизация рублей: какие иномарки больше не привезут в Россию
Автоэксперт Мосеев: утильсбор поставил крест на импорте Toyota в Россию
«Запаливают ядерный костер»: СВР заявила о планах Запада расплавить реакторы Запорожской АЭС
СВР: Запад планирует диверсию на ЗАЭС с расплавлением ядерных реакторов
Михаил Ходаренок
Борьба за небо. Без чего не одержать победу в войне?
Марине Хлебниковой — 60. Как менялась певица?
День Октябрьской революции: как менялось отношение к этой дате и что мы празднуем сейчас
День Октябрьской революции: дата, история и традиции праздника
«Должны сокращать зависимость». Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России
Politico: семь стран Евросоюза хотят ввести пошлины на российские товары
«Пробурить скважину и заложить снаряд». Когда Россия сможет провести ядерные испытания
Полковник Ходаренок: РФ не нужны долгие приготовления перед ядерными испытаниями
Закрытый процесс. Почему агенты СБУ хотели попасть на суд по убийству генерала Кириллова?
МВД: агенты СБУ планировали попасть на суд по убийству генерала Кириллова
«Самая мощная атака дронов за время СВО». В Волгограде произошло более 30 взрывов
В Волгограде обследуют дома, поврежденные при атаке украинских беспилотников
«Поколение снежинок». Действительно ли современные дети стали более хрупкими?
Психолог Делибалт: современные дети не стали хрупче советских
