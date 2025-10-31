На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Опубликована расширенная деловая программа IV Российского винодельческого форума

12–13 ноября 2025 года в Москве пройдет IV Российский винодельческий форум – главная площадка для профессионального диалога участников отрасли виноградарства и виноделия. Деловая программа мероприятия, включающая более 20 тематических сессий, мастер-классов и дискуссий.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор – Россельхозбанк, стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

«Программа Форума отражает масштаб и зрелость российской винодельческой отрасли. Сегодня виноделие объединяет не только регионы России, но и партнеров из стран БРИКС, научные центры, а также предприятия из отрасли гостеприимства и туризма. Форум становится площадкой для формирования международной повестки и, через тематику винной культуры, укрепления культурного и делового взаимодействия через вино», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков.

В первый день работы РВФ-2025 состоится Винный саммит БРИКС, который станет международной площадкой для обсуждения сотрудничества в области эногастрономии и винного туризма. Модератором выступит специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. В центре внимания – укрепление сотрудничества виноделов БРИКС и проведение первого дегустационного конкурса стран объединения.

В этот же день пройдет научная сессия «Будущее вина глазами ученых», организованная при участии НИЦ «Курчатовский институт». Эксперты обсудят новые подходы в органическом виноградарстве, селекционные исследования и внедрение инноваций в винодельческом оборудовании.

Значительный интерес вызовет панельная дискуссия «Онлайн-торговля российским вином. Миф или близкое будущее?», организованная при поддержке Центра биометрических технологий. Участники обсудят перспективы цифровизации отрасли и внедрение решений, упрощающих доступ потребителей к продукции российских виноделов.

Отдельное внимание будет уделено стратегической сессии «Вопросы виноделов и ответы государства», где обсудят меры поддержки, механизмы регулирования, итоги масштабной инвентаризации виноградников России и развитие экспортного потенциала российского вина.

Во второй день форума пройдет пленарная сессия «Вино России. Первая пятилетка», которая подведет итоги развития отрасли и обозначит ключевые ориентиры на будущее. Модератором выступит член Правления АВВР Дмитрий Киселев. Среди приглашенных спикеров – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, председатель Правления АВВР Жанна Беловол.

Также во второй день состоятся мастер-классы по дегустации и работе с российским вином, лекции сомелье и винных критиков, а также встречи с ведущими виноделами страны.
Среди отраслевых мероприятий – презентация проекта Россельхозбанка «Свое Вино», панель по теме обучения сомелье и кавистов «Вино России: узнать, полюбить, продвигать», дискуссии о развитии премиального сегмента и энотуризма, а также новый формат Форума – вечер личных историй виноделов разных поколений на тему «Зачем я стал виноделом?», где производители поделятся личными историями и философией своего дела.

Особое место в программе займет вручение премии имени князя Льва Голицына «За вклад в российское виноделие» и награждение победителей Кубка АВВР 2025.
Форум продолжит традицию объединения представителей отрасли, регионов и научных центров, а также укрепления международных связей через винную культуру и совместные инициативы.

Партнеры Форума: официальный спонсор – Банк ВТБ (ПАО); официальный автомобиль Форума – TANK; коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР; партнеры – ПАО «Аэрофлот», ПСБ, АО «ЭКСАР»; партнер по организации – Radisson Collection Hotel, Moscow.

