Во времена, богатые информационными событиями и повышенной покупательской требовательности, доверие миллионов людей определяет значимость того или иного бренда. Доверие лежит и в основе национальной премии «Марка №1 в России», итоги которой подведены в 2025 году.

Традиционно премия отражает мнение потребителей, живущих в разных уголках нашей необъятной страны и принимающих активное участие в открытом голосовании. Люди определяют бренды, товары и услуги, в качестве которых уверены на 100%.

Формат премии исключает влияние экспертов: результаты формируются на основе народного выбора.

Знак качества и признание россиян в 2025 году получили:

Аскона, Бизнес меню, конфеты и шоколад «Аленка», Газпром бонус, Здравсити, сеть химчисток Диана, Лазурит, moon, omsa, Горячая штучка, Sибирская коллекция, Русская картошка, Кузя лакомкин, снеки кукурузные Сытопуз, сухие готовые завтраки Сырball, Русские сухарики, Viola, Майский, Текс, Зубр, Tarkett, Rifar, Сенеж, Starline, Туалетный утенок, Fara, Alerana, микроволновая печь Vitek, Канефрон н, глюкометры Контур, Артра, кальций-д3 Никомед, Кардиомагнил, косметика Чистая линия, Oxama market, Русское лото, Helix, Слобода, Афобазол, портал «Рамблер», Экспресс газета, Русское радио, News.ru, почва грунт Terra vita.

Лауреаты 2025

На протяжении 27 лет «Марка №1 в России» — признанный показатель репутации и высокого качества на отечественном рынке. Фирменный знак «Марка №1 в России» для компаний — это подтверждение устойчивости бренда и лояльности аудитории.

«В современном бизнесе побеждают не те, кто громче, а те, кому верят. именно поэтому «Марка №1 в России» — это не просто рейтинг, а индикатор настоящего доверия, заслуженного делом», — подчеркивает генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 12 декабря 2025 года в государственном кремлевском дворце. Победители получат официальный знак «Марка №1 в России» — символ народного признания.