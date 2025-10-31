На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Доверие - главный капитал: объявлены лауреаты премии «Марка №1 в России»

Премия «Марка №1 в России»

Во времена, богатые информационными событиями и повышенной покупательской требовательности, доверие миллионов людей определяет значимость того или иного бренда. Доверие лежит и в основе национальной премии «Марка №1 в России», итоги которой подведены в 2025 году.

Традиционно премия отражает мнение потребителей, живущих в разных уголках нашей необъятной страны и принимающих активное участие в открытом голосовании. Люди определяют бренды, товары и услуги, в качестве которых уверены на 100%.

Формат премии исключает влияние экспертов: результаты формируются на основе народного выбора.

Знак качества и признание россиян в 2025 году получили:
Аскона, Бизнес меню, конфеты и шоколад «Аленка», Газпром бонус, Здравсити, сеть химчисток Диана, Лазурит, moon, omsa, Горячая штучка, Sибирская коллекция, Русская картошка, Кузя лакомкин, снеки кукурузные Сытопуз, сухие готовые завтраки Сырball, Русские сухарики, Viola, Майский, Текс, Зубр, Tarkett, Rifar, Сенеж, Starline, Туалетный утенок, Fara, Alerana, микроволновая печь Vitek, Канефрон н, глюкометры Контур, Артра, кальций-д3 Никомед, Кардиомагнил, косметика Чистая линия, Oxama market, Русское лото, Helix, Слобода, Афобазол, портал «Рамблер», Экспресс газета, Русское радио, News.ru, почва грунт Terra vita.

Лауреаты 2025

На протяжении 27 лет «Марка №1 в России» — признанный показатель репутации и высокого качества на отечественном рынке. Фирменный знак «Марка №1 в России» для компаний — это подтверждение устойчивости бренда и лояльности аудитории.

«В современном бизнесе побеждают не те, кто громче, а те, кому верят. именно поэтому «Марка №1 в России» — это не просто рейтинг, а индикатор настоящего доверия, заслуженного делом», — подчеркивает генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 12 декабря 2025 года в государственном кремлевском дворце. Победители получат официальный знак «Марка №1 в России» — символ народного признания.

Минпромторг отсрочил заградительный утильсбор. Поклонникам иномарок дали последний шанс
Минпромторг отложил заградительные пошлины по утильсбору до 1 декабря 2025 года
ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку. Военная операция, день 1346-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1346-й день
«Безоговорочная капитуляция». Почему Трамп изменил отношение к конфликту на Украине?
Полковник Ходаренок: Трамп засомневался в результатах своих миротворческих усилий
В Госдуме заявили, что отец Маска может жить в России, несмотря на обвинения в педофилии
Петербуржцы избили друг друга в потоке машин, и это попало на видео
В МИД РФ оценили западный план по урегулированию на Украине
На Кубани предотвратили теракт на железной дороге
Лукашенко предрек Европе кризис
Песков прокомментировал заявление МИД Украины об ударах России ракетами 9М709
В России впервые вынесли приговор коллектору
Главы Nvidia, Hyundai и Samsung встретились и выпили пиво
Губернатор Самарской области, жестко уволивший главу района, записал рэп
В Приморье на видео попало, как у Toyota на ходу вырвало капот
У бывшего мэра Владивостока изъяли активы на 1 млрд рублей
NASA ответило Ким Кардашьян, усомнившейся в высадке на Луну
Мощный пожар в автосервисе на юге Москвы попал на видео
Пенсионер живет в машине, потому что у него нет денег, чтобы платить аренду
Соседов раскрыл имя достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»
В Москве пройдет фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
Губерниев выбрал фаворита в обозреваемом им матче «Краснодар» — «Спартак»
В Турции аннулировали лицензию популярного у россиян платежного сервиса
За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины
В Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину
Психиатр рассказал, какое заболевание может быть у любителей «блатных» номеров
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области
В Совбезе заявили, что Россия проведет ядерные испытания, если это сделают другие страны
Россияне стали экономить на еде
Глава офиса Зеленского раскрыл детали мирного плана Украины
СМИ сообщили об ограничении регистрации в Telegram и WhatsApp в России. Как это работает?
В РФ начали ограничивать регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp
«Был напряженный разговор»: стало известно, почему Трамп отменил встречу с Путиным
FT: Трамп отменил встречу с Путиным из-за российского меморандума по Украине
Инфраструктура под Владимиром подверглась атаке дронов. Власти предупредили о риске новых ударов
ВСУ атаковали инфраструктуру рядом с городом Владимиром
«Очень странные дела», «Метод», «Вампиры средней полосы» и еще 11 главных сериалов ноября
Просчитались: бюджет будет терять по 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора
НАС: бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора
Муфтий Чечни назвал иудеев «врагами Аллаха». Что ответил главный раввин России?
Раввин Берл Лазар раскритиковал слова муфтия Чечни об иудеях — «врагах Аллаха»
МИД обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу. Под угрозой — Белгородское водохранилище
МИД: Украина хочет устроить техногенную катастрофу для замедления войск России
31 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 31 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Пусть увидят, что там происходит». Путин поручил обеспечить журналистам доступ в зоны окружения ВСУ
Минобороны готово остановить бои для допуска журналистов в «котлы» ВСУ
«Случайно вонзил нож по рукоять»: как в Москве судят мигранта за убийство байкера
Дядя обвиняемого в убийстве байкера Ковалева обвинил россиян в провокациях
