На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Премия ТОП50HR продлила прием заявок и кейсов до 17 ноября

Оргкомитет независимой всероссийской Премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR продлевает прием заявок и кейсов на участие в рейтинге.

Миссия Премии — выявление и масштабирование самых передовых практик по управлению человеческими ресурсами, и создание профессионального сообщества эффективных HR-практиков.

Для этого был отобран Экспертный совет и жюри из числа практиков с научным и исследовательским подходом, топ-менеджеров ведущих компаний и признанных лидеров отрасли с безупречной репутацией, чьи инновационные подходы к HR-стратегиям уже сейчас меняют корпоративную культуру и повышают эффективность организаций по всей стране. Они изучили лучшие зарубежные методики и разработали уникальную систему представления и оценки HR кейсов.

Она позволяет всесторонне рассмотреть каждый представленный кейс и учитывает, как его результаты, так и потенциал масштабирования для развития профессионального сообщества, организаций и экономики в целом.

Также была создана линейка номинаций, объединяющая весь спектр HR-деятельности — от классических вечных функций до цифровизации и управления талантами в современных реалиях. Премия дает шанс всем: крупным компаниям и корпорациям, небольшим командам и HR-специалистам.

Помимо 10 основных номинаций, будут и специальные. Одна из них «Потенциал», учрежденная Фондом «Росконгресс». В ней будут отмечены HR-лидеры и команды, которые системно работают на выявление, развитие и раскрытие потенциала молодежи, специалистов без опыта и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, создавая программы старта карьеры и карьерного роста.

Параллельно с этим идет развитие экосистемы Премии. Для привлечения энергичных и инициативных HR-специалистов была подготовлена Амбассадорская программа, участники которой получают возможность продемонстрировать свою экспертизу, решая сложные кейсы участников, а также участвуют в поддержке Премии в публичном пространстве.

24 ноября будет представлен шорт-лист ТОП50 лауреатов и финалистов Премии, а 15 декабря в кластере «Ломоносов» состоится грандиозный финал. Гостей будут ждать очные защиты лауреатов в 10ти номинациях и яркая, зрелищная церемония награждения, а также сессии и дискуссии по наиболее актуальным темам индустрии.

Премия проходит при поддержке Фонда Росконгресс. Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People.

Картина дня
«Очень хочется работать и жить»: умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Актер Роман Попов умер после рецидива рака мозга
ВС РФ зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске. Военная операция, день 1343-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1343-й день
Вылитый Ельцин: Трамп станцевал перед военными США, которые могут лишиться зарплаты
Трамп станцевал перед военными, рискующими остаться без зарплаты из-за шатдауна
Сбер оценил потери банков при отмене льгот по НДС при обслуживании карт
Верховный суд одобрил создание Путинского суда в Чечне
Попытку похищения футболиста Мостового назвали беспределом
Отсидевшему в тюрьме основателю крупнейшей криптобиржи Binance в США установят статую
Новости и материалы
В ГД предложили списывать мелкие штрафы за голосование на выборах
Гендиректор «Акрона»: не знаю, где Дзюба разлагал атмосферу
СМИ: боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня в Газе
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге тепловоза на станции
Жительница Чебоксар поверила в перевод денег на Украину и лишилась 28,7 млн рублей
Россиянка 17 лет жила под чужим именем из-за ошибки молодости и поплатилась
Балицкий после критики ЦИК объяснил увольнение главы избиркома Запорожской области
Космонавты экипажа МКС-73 вышли в открытый космос
Пираньи откусили палец 7-месячному ребенку, купавшемуся в реке
Филиппу Киркорову вынесли обвинение из-за шоу в Крыму и ДНР
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
В конгрессе рассказали, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание
Названа оптимальная продолжительность прогулки для поддержания здоровья сердца
Avatr планирует начать выпуск автомобилей в России
Самойлову заподозрили в имитации развода с Джиганом ради съемок реалити
Google при запросе «жена придурка» начал показывать жену Зеленского
Армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти
На Украине мужчину мобилизовали вместе с его собакой
Все новости
Суд в Баку продлил арест задержанным летом российским айтишникам
В Азове уволили директора школы, где детей делили на «малоимущих» и «СВО»
Адвокат Джигана заявил о желании рэпера помириться с Оксаной Самойловой
В Госдуме заявили, что «Маша и медведь» — не контент для взрослых
«Все гулял, пил»: на Урале пьяный участник СВО насмерть сбил двух сестер-школьниц
В Ревде на месте гибели маленьких сестер в ДТП появился стихийный мемориал
«Война за таланты растет»
Как молодежь в России массово идет работать на стройку и зарабатывает там большие деньги?
Гений, миллиардер, филантроп: Биллу Гейтсу — 70
«Ну что нас упрекать?»: Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии
Лукашенко назвал условие приостановки размещения «Орешника» в Белоруссии
Тишина по требованию: тест и обзор наушников HUAWEI FreeBuds 7i
У ритейлеров стали доступны наушники FreeBuds 7i с шумоподавлением до 90 дБ
«Нет большего позора»: тысячи бойцов ВСУ может затопить после ударов по Белгородскому водохранилищу
Mash: 4 тысячи бойцов ВСУ может смыть из-за атак на Белгородское водохранилище
«Муслимам без вредных привычек»: в России запретили сдавать жилье только для мусульман
В Москве суд признал незаконными объявления об аренде только для мусульман
«У меня были странные, почти волшебные случаи». Интервью со звездой «Кухни» Марком Богатыревым
Звезда «Кухни» Марк Богатырев заявил, что верит в мистику и предчувствия
«Понимали, что Киев может пасть»: Столтенберг рассказал, как отказал умолявшему Зеленскому
Столтенберг заявил, что отказал Зеленскому в помощи, опасаясь войны с Россией
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами