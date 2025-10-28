Премия ТОП50HR продлила прием заявок и кейсов до 17 ноября

Оргкомитет независимой всероссийской Премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR продлевает прием заявок и кейсов на участие в рейтинге.

Миссия Премии — выявление и масштабирование самых передовых практик по управлению человеческими ресурсами, и создание профессионального сообщества эффективных HR-практиков.

Для этого был отобран Экспертный совет и жюри из числа практиков с научным и исследовательским подходом, топ-менеджеров ведущих компаний и признанных лидеров отрасли с безупречной репутацией, чьи инновационные подходы к HR-стратегиям уже сейчас меняют корпоративную культуру и повышают эффективность организаций по всей стране. Они изучили лучшие зарубежные методики и разработали уникальную систему представления и оценки HR кейсов.

Она позволяет всесторонне рассмотреть каждый представленный кейс и учитывает, как его результаты, так и потенциал масштабирования для развития профессионального сообщества, организаций и экономики в целом.

Также была создана линейка номинаций, объединяющая весь спектр HR-деятельности — от классических вечных функций до цифровизации и управления талантами в современных реалиях. Премия дает шанс всем: крупным компаниям и корпорациям, небольшим командам и HR-специалистам.

Помимо 10 основных номинаций, будут и специальные. Одна из них «Потенциал», учрежденная Фондом «Росконгресс». В ней будут отмечены HR-лидеры и команды, которые системно работают на выявление, развитие и раскрытие потенциала молодежи, специалистов без опыта и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, создавая программы старта карьеры и карьерного роста.

Параллельно с этим идет развитие экосистемы Премии. Для привлечения энергичных и инициативных HR-специалистов была подготовлена Амбассадорская программа, участники которой получают возможность продемонстрировать свою экспертизу, решая сложные кейсы участников, а также участвуют в поддержке Премии в публичном пространстве.

24 ноября будет представлен шорт-лист ТОП50 лауреатов и финалистов Премии, а 15 декабря в кластере «Ломоносов» состоится грандиозный финал. Гостей будут ждать очные защиты лауреатов в 10ти номинациях и яркая, зрелищная церемония награждения, а также сессии и дискуссии по наиболее актуальным темам индустрии.

Премия проходит при поддержке Фонда Росконгресс. Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People.