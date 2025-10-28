Опубликована архитектура деловой программы V Конгресса молодых ученых

Ключевой темой V Конгресса молодых ученых станет «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Мероприятие состоится 26–28 ноября 2025 г. на федеральной территории «Сириус». Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах.

В 2025 году отмечается 80-летие атомной промышленности, и значительная часть программы V Конгресса молодых ученых будет посвящена энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли. В программу V Конгресса помимо насыщенной дискуссионной и международной повестки войдут также новые форматы мероприятий: открытые лекции и диалоги с участием ведущих ученых, представителей органов власти и бизнеса, научные знакомства, мероприятия для детей. Состоятся мероприятия в рамках объединения БРИКС, а также мероприятия Российского научного фонда, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах и другие. Архитектура деловой программы Конгресса опубликована на сайте.

«Юбилейный Конгресс молодых ученых проходит в год 80-летия атомной промышленности, и ключевой его темой станет тема энергии. Как ядерная энергетика не могла появиться без продвинутого научного знания, без научного прорыва и вклада тысяч умов в изучение этой научной области, так и современную науку невозможно представить без энергии, знаний и таланта тысяч ученых, наших соотечественников. На Конгрессе обсудим не только достижения в сфере энергетики, но и энергию познания, энергию сотрудничества, необходимую для выстраивания новых механизмов развития науки в нашей стране и в мире», – отметил руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Архитектура Конгресса сосредоточена вокруг четырех основных треков. Трек «Большие вызовы: импульс развития» объединит в себе сессии, посвященные 80-летию атомной промышленности и развитию атомной отрасли, освоению космоса и Мирового океана, развитию химической промышленности, энергетики и биотехнологий, искусственного интеллекта и агропромышленного сектора.

В ходе сессий трека «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений» участники обсудят реализацию инициатив, проектов и мероприятий Десятилетия науки и технологий. Дискуссии коснутся конкретных мер, направленных на решение задач Десятилетия: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение ученых в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. Настоящий трек будет представлен большим разнообразием сессий: от роли научной фантастики в экономике страны и конструирования будущего до подходов к экранизации биографии отечественных ученых и ретроспективы пяти прошедших Конгрессов.

Дискуссии трека «Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура» будут посвящены взаимоотношениям прикладной и фундаментальной науки, подготовке и оценке научных кадров, в том числе в разрезе инженерных специальностей, направлениям научно-технологического развития регионов России, научной инфраструктуре и цифровой трансформации науки и высшего образования.

Трек «Поля взаимодействия: международное сотрудничество» сосредоточится на вопросах международного научного сотрудничества. В его рамках состоятся дискуссии о роли научной дипломатии, в том числе в построении мира без ядерной угрозы, а также форум БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям.

В деловую программу Конгресса войдут новые форматы мероприятий. На V Конгрессе впервые появится формат «Обратная связь»: молодые ученые смогут задать вопросы представителям власти, главам компаний и руководителям ведущих научных и образовательных организаций. Новое содержание также получили традиционные лекции ведущих ученых: в этом году им посвящен отдельный трек «Константы науки: лекции ведущих ученых», в рамках которого свои лекции прочитают лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и иных высших наград в сфере науки. В рамках Конгресса будет работать сервис научных знакомств, а также детский научный форум.

Традиционно на Конгрессе пройдут мероприятия Научной гостиной и Школы РНФ: мастер-классы, лекции, презентации разработок российских ученых и инженеров, семинары для грантополучателей РНФ, а также встречи советов молодых ученых и студенческих научных обществ с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.