Пресс-релиз

Подведены итоги III Всероссийского фотоконкурса «Медики на работе»

На полях 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» Центральный институт организации и информатизации здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации подвел итоги конкурса фотографий, герои которых – медицинские работники. Организаторы Конгресса – Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Конгресс проходит в Национальном центре «Россия».

Фотоконкурс проводился в третий раз. В этом году поступило порядка 3000 работ. Наибольшее количество фотографий представлено из Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области. 47 работ поступило из Донецкой Народной Республики, 10 — из Луганской Народной Республики, 2 — из Херсонской области. Кроме того, в конкурсе приняли участие представители зарубежных стран — Беларуси, Узбекистана, Ирана, Индии и Абхазии.

«Ваши снимки показывают миру, насколько значима профессия медика. Они наполнены состраданием, поддержкой и эмпатией — то есть всеми теми качествами, которые каждый из нас, каждый пациент, хочет видеть, обращаясь за медицинской помощью. Третий раз мы проводим вот этот фотоконкурс. Популярность его среди участников с каждым годом растет. За всё время было подано более 10 тысяч работ. И пусть победа вдохновит вас на новые творческие подвиги. Желаю вам всем профессионального роста, счастья, удачи и, конечно, крепкого здоровья», — сказал на награждении победителей помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Традиционно самой популярной стала номинация «Медики на работе». Второе место по количеству заявок заняла номинация «#СВОИХНЕБРОСАЕМ», третье — «Пациенты, мы вас любим!».

Несмотря на разнообразие представленных работ, всех их объединяет одно общее чувство — восхищение перед мужеством и профессионализмом врачей, медсестер и фельдшеров, ежедневно спасающих человеческие жизни.

«Мы подвели итоги III Всероссийского фотоконкурса с международным участием «Медики на работе». Как и прежде, героями проекта стали студенты и врачи со стажем в 40, 50 и даже 70 лет – тысячи работников здравоохранения с уникальными историями. В этом году конкурс был посвящен Году Защитника Отечества. Его цель – рассказать о медработниках – героях, чей подвиг зачастую остаётся «за кадром». Мы получили фотографии практически со всех регионов России и ряда зарубежных стран. Искренне поздравляем победителей и благодарим участников за замечательные работы, которые вдохновляют и мотивируют всех нас!», — отметила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.

Герои победных кадров

Работа Сергея Рощупкина, победителя в номинации «#СВОИХНЕБРОСАЕМ». На фотоснимке запечатлен боец, проходящий восстановление после ранения в госпитале. Он потерял ноги и теперь учится ходить на протезах. Врачи Дмитрий Амандыков и Анастасия Курбанова помогают пациенту исполнить мечту — научиться кататься на скейтборде, что символизирует силу духа и веру в жизнь.

Екатерина Теленицкая, операционная медицинская сестра Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга, победила в номинации «Медик на работе». Её кадр — редкий и пронзительный момент сложнейшей операции по забору сердца у донора, которое впоследствии было пересажено реципиенту.

В номинации «На суше, в воздухе и в море» отмечен Григорий Кулижников, врач-анестезиолог-реаниматолог, сфотографировавший момент транспортировки юной пациентки с тяжелой травмой бортом санавиации. Его снимок — метафора заботы, надежды и человеческого участия.

Победитель в номинации «Медики всех стран, объединяйтесь!» — Мбанзани Росси Ласкони из Республики Конго, ныне обучающийся в Крыму, в ординатуре Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Его история — пример преданности профессии и стремления внести вклад в общее дело сохранения здоровья людей.

В номинации «Будущие медики» победила Елена Плотникова, чья работа посвящена студентам медицинского вуза, которые уже сегодня знают, что значит спешить туда, где счёт идёт на секунды. Один день на скорой — десятки вызовов, болезни, человеческая боль и ни минуты покоя. Вечером — короткая пауза у машины, усталые взгляды и опыт, который невозможно получить из учебников.

На кадре победителя номинации «Врачебная династия» — Юлия Александровна Чепелева. С детства она мечтала о медицине, вдохновляясь рассказами матери и фотографиями прабабушки-фельдшера. В их семье врачебное дело — традиция, передаваемая из поколения в поколение. Во время учёбы Юлия поняла: быть медиком — значит не только лечить, но и слышать пациентов. На первой практике наставница сказала ей: «Ты из тех, кто не сдаётся». Эти слова стали символом её пути — пути сострадания и преданности профессии.

В номинации «Стаж в полвека» представлена история участкового врача-фтизиатра Валентины Фёдоровны Кругловой из Самары, посвятившей медицине более пятидесяти лет. После войны, оставшись сиротой, она решила стать врачом, чтобы помогать людям. С тех пор вся её жизнь связана с одним диспансером, где она стала примером трудолюбия, ответственности и преданности делу. В январе 2026 года Валентине Фёдоровне исполнится 85 лет, но она по-прежнему в строю — среди пациентов, ради которых когда-то выбрала этот путь.

В номинации «Пациенты, мы вас любим» победила работа Романа Дородных, руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения Курской области. Его снимок рассказывает историю 101-летней Ольги Минченко из приграничной слободы Гончаровка, которая семь месяцев провела на оккупированной территории. После освобождения её эвакуировали спасатели и передали врачам Курской городской больницы № 3. Медики оказали женщине всю необходимую помощь, нашли родственников и помогли ей вернуться домой. Этот кадр — о человечности и милосердии, которые сильнее любых испытаний.

Основной целью конкурса остается привлечение внимания людей к бесценному труду медицинского работника.

Награждение победителей состоится в рамках 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение». На мероприятии также пройдет выставка лучших работ, присланных на конкурс в 2025 году.

Список победителей в номинациях:

  • «#СВОИХНЕБРОСАЕМ»

Рощупкин Сергей Сергеевич, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Госпиталя для ветеранов войн (г. Санкт-Петербург).

  • «Медик на работе»

Теленицкая Екатерина Григорьевна, операционная медицинская сестра Мариинской больницы (г. Санкт Петербург).

  • «Пациенты, мы вас любим»

Дородных Роман Валерьевич, руководитель пресс-службы Минздрава Курской области (г. Курск ).

  • «Будущие медики»

Плотникова Елена Борисовна, ведущий программист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (г. Липецк ).

  • «На суше, в воздухе и в море»

Кулижников Григорий Викторович, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Пермского краевого перинатального центра (г. Пермь).

  • «Медики всех стран, объединяйтесь»

Мбанзани Росси Ласкони, фельдшер Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской академии (г. Симферополь).

  • «Стаж в полвека»

Козлова Юлия Витальевна, специалист по связям с общественностью Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Н.В. Постникова (г. Самара).

  • «Врачебная династия»

Чепелева Юлия Александровна, старшая медицинская сестра амбулаторно-поликлинического отделения № 2.1., 2.2. ГКБ №2 им. Е.Г. Лазарева (г. Тула, Тульская область).

