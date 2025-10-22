На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

В Москве стартовал Конгресс «Национальное здравоохранение»

В Москве, на площадке национального центра «Россия» стартовал 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Организаторы Мероприятия – Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

В деловой программе Конгресса примут участие: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, Мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, Заместитель директора по научной работе, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Денис Логунов, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова и другие.

«Конгресс проходит четвертый год подряд и задает тон работе всей отрасли здравоохранения. На полях мероприятия подводятся итоги работы за год и намечается дорожная карта на следующий год. Благодаря совместной работе межведомственного состава участников дискуссии носят максимально практический характер, сокращая путь от идеи до внедрения в практическое здравоохранения по всей стране», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Конгресс – это ключевое событие для профессионального сообщества управленцев в здравоохранении, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, ведущих производителей медицинской продукции. На Конгрессе обсудят реализацию национальных и федеральных проектов в сфере здравоохранения – их результаты и лучшие региональные практики, а также модернизацию процессов организации оказания медицинской помощи и вопросы финансовой устойчивости.

Серия налетов во Франции: через сутки после кражи в Лувре ограблен еще один именитый музей
Налетчики во Франции ограбили дом-музей Дидро
Генштаб предупредил об угрозе атак ВСУ по жилым массивам. Военная операция, день 1337-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1337-й день
«Трамп клюнет на эту удочку». Как в России отнеслись к мирному плану ЕС
Политолог Лукьянов: ЕС работает над мирным планом, чтобы задобрить Трампа
Захарова назвала министра иностранных дел Польши «Усама бен Сикорский»
На пляже в Калифорнии возобновились нападения выдры, ворующей доски для серфинга
Люди в масках избили мужчину на улице в Москве
В Москве возобновились постановки «Научного звездного театра»
Великобритания назначила новым послом на Украине Нила Кромптона
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Польского политолога задержали, когда он осудил эскалацию конфликта на Украине
Швеция сможет поставить первую партию истребителей Украине через 3 года
«Позорно»: в FIDE возмутились реакцией Крамника на смерть Народицкого
Россиянка родила 13-го ребенка с разницей со старшим в 25 лет
«Путают берега»: в Госдуме объяснили ядерные испытания России сигналом Европе
Блогер Сидоропуло погасил ущерб пострадавшим по его уголовному делу
Россиянин сел на 15 лет за слив данных о ВС РФ спецслужбам Украины
Пять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ
Назван простой способ замедлить старение мозга
«Первый муж для шока, второй — для шика»: Elvira T рассказала о творчестве после развода
ВС России поразили бригаду сил специальных операций ГУР Украины
Киану Ривз может сняться во второй части «Константина»
Владельца Geely Monjaro в России лишили гарантии из-за неоригинальных свечей от дилера
Инструктора по туризму осудили за насилие над 14-летним воспитанником в походе
Двое подростков-зацеперов получили тяжелые электроожоги
Гендиректора строительной компании «Автодор» арестовали по делу о растрате
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться на СВО
Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине
В Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ
«Я сделал это, потому что не могу жить». В Белграде произошел теракт
В Белграде произошла стрельба перед зданием сербского парламента
«Обилие слухов и вбросов»: в России заявили о попытках противников сорвать саммит в Венгрии
В МИД России заявили о попытках сорвать подготовку к саммиту Путина и Трампа
«Наткнулись на староверов». Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Поисковик Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить староверов
Бесконечный «День радио»: Александру Демидову — 55
«Село может быть мечтой»
Пчелы с характером, дроны и гектары клубники: почему молодые россияне едут работать в деревню
Правда или действие? Топ-100 каверзных вопросов и смешных заданий для игры с друзьями
Игра «Правда или действие»: правила, число участников, примеры вопросов и заданий для вечеринки
День спецназа в 2025 году: история и традиции праздника
Как и когда в России празднуют День подразделений спецназначения ВС РФ
«Аппетит к введению жестких санкций»: в США рассмотрят три антироссийских законопроекта
Axios: комитет сената США по международным делам готовит пакет антироссийских законопроектов
«Я кайфую от этой работы»
Как молодые россияне делают пчел добрее, продлевают жизнь лошадям и повышают урожаи дронами
Блэкаут на Украине, атака на Дагестан и Мордовию: Москва и Киев обменялись ударами
Глава Мордовии Здунов сообщил о повреждении предприятия после атаки БПЛА
