В Москве стартовал Конгресс «Национальное здравоохранение»

В Москве, на площадке национального центра «Россия» стартовал 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Организаторы Мероприятия – Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

В деловой программе Конгресса примут участие: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, Мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, Заместитель директора по научной работе, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Денис Логунов, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова и другие.

«Конгресс проходит четвертый год подряд и задает тон работе всей отрасли здравоохранения. На полях мероприятия подводятся итоги работы за год и намечается дорожная карта на следующий год. Благодаря совместной работе межведомственного состава участников дискуссии носят максимально практический характер, сокращая путь от идеи до внедрения в практическое здравоохранения по всей стране», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Конгресс – это ключевое событие для профессионального сообщества управленцев в здравоохранении, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, ведущих производителей медицинской продукции. На Конгрессе обсудят реализацию национальных и федеральных проектов в сфере здравоохранения – их результаты и лучшие региональные практики, а также модернизацию процессов организации оказания медицинской помощи и вопросы финансовой устойчивости.