На московской «Неделе высокой моды в спорте» выбрали победителя дизайнерского конкурса

18 октября в Музее Москвы завершилась третья «Неделя высокой моды в спорте «Эллада 3.0: Арена трендов» — крупнейший в России фестиваль, где спорт, искусство и мода встречаются на одной сцене.

В этом году проект объединил более 50 дизайнеров из 15 регионов страны, ведущих спортсменов, хореографов, педагогов и экспертов индустрии.

Главной интригой стал финал грантового конкурса дизайнеров спортивной одежды — победителем стала Ирина Нейжмак из Санкт-Петербурга, получившая грант в размере 1 млн рублей на развитие собственного бренда. За два дня фестиваль превратился в пространство, где рождается новая эстетика спорта — от ремесла и технологий до философии движения и сценического образа.

Фестиваль открылся ретроспективной выставкой «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», куратором которой выступила историк моды Ольга Парле.

Экспозиция впервые показала костюм не как форму, а как часть спортивного номера, влияющую на художественное восприятие и даже оценку судей.

«Мы впервые рассматриваем костюм в комплексе с эстетикой тела спортсмена — как элемент, который помогает, усиливает и вдохновляет. Правильный костюм способен добавить не только баллы, но и уверенности. На выставке представлены образы, которые действительно стали частью побед», — рассказала Ольга Парле.

В экспозиции можно было увидеть десятки уникальных экспонатов: от архивных купальников советских гимнасток и оригинальных лекал до современных костюмов, созданных с применением нейросетей и 3D-технологий.

В деловой программе фестиваля прошли десятки дискуссий и мастер-классов, где ведущие дизайнеры, спортсмены и эксперты обсуждали, как современная форма влияет на восприятие спорта, воспитание вкуса и развитие креативных индустрий.

На сессии «Вместе» дизайнер и педагог Алена Куклычева и продюсер Мария Осипова-Багмет презентовали сообщество и продюсерскую платформу «Высокая мода в спорте», которая помогает молодым авторам пройти путь от первых заказов до подиума.

«Мы создаем не просто площадку для показов — а систему поддержки, где дизайнеры могут учиться, реализовывать себя и зарабатывать своим творчеством», — отметила Алена Куклычева.

Особый интерес у аудитории вызвала панельная дискуссия «Запрет страз: свобода выражения или ограничение творчества?», где олимпийская чемпионка Александра Пацкевич, тренер ЦСКА Алсу Давлетшина и ведущие дизайнеры обсудили современную этику спортивного костюма — от регламентов до творческой свободы.

«Костюм — не просто одежда, а инструмент самовыражения. Любая гимнастка мечтает выйти на ковер в красивом костюме, почувствовать себя принцессой на сцене. Это огромная мотивация для ребенка. И такие проекты дают возможность видеть, как творчество и спорт растут вместе», — отметила Алсу Давлетшина.

В практической части программы прошел цикл мастер-классов Алены Куклычевой, признанного эксперта по конструированию костюмов для гимнастики и фигурного катания. На глазах у зрителей дизайнер показала, как рождается идеальный костюм — от снятия мерок до финальной отделки.

«Костюм должен работать как вторая кожа. Он обязан подчеркивать пластику и не мешать движению. Сегодня мы умеем шить дистанционно — без примерок, по цифровым лекалам. Это будущее профессии», — рассказала Алена Куклычева.

Тему технологической трансформации продолжила лекция Алены Казначеевой «Оракул нейросети». Художница и медиатеоретик продемонстрировала, как искусственный интеллект помогает дизайнерам создавать образы будущего, превращая эскизы в 3D-модели и расширяя границы творчества.

Гости фестиваля смогли попробовать себя в цифровом фэшн-дизайне, создав собственные эскизы в интерактивной лаборатории.

Особое внимание зрителей привлекла дискуссия «Триумф костюма: половина успеха спортсмена?», в которой приняли участие легендарный дизайнер Марина Гогуа, тренер и блогер Елизавета Широкова и спортивные эксперты.

Разговор был посвящен эмоциональной стороне костюма, его влиянию на уверенность спортсмена и восприятие публикой.

«Костюм — это разговор со зрителем. Он помогает спортсмену раскрыться, передать эмоцию, стать частью искусства. Без этого не бывает настоящей победы», — отметила Марина Гогуа.

18 октября деловая программа сместила фокус к темам устойчивого производства, апсайклинга и правовой защиты. В панельной дискуссии «Суд Афины» дизайнеры, юристы и представители индустрии обсуждали права автора и потребителя, проблемы копирования и важность защиты креативных решений.

Мария Осипова-Багмет представила интерактив «Перерождение Химеры», где прямо на глазах у зрителей обычные вещи превращались в арт-объекты.

«Важно не только создавать новое, но и уметь переосмысливать старое. В этом — устойчивость, в этом — стиль», — отметила дизайнер.

Партнер фестиваля, медицинская лаборатория ДНКом, провела интерактив «Чекап для спортсменов: здоровье как фундамент успеха», где специалисты рассказали, как диагностика помогает продлить спортивную карьеру и сохранить ресурс.

Завершился второй день фестиваля конкурсом детских эскизов и открытым микрофоном «Восходящие звезды Олимпа», где начинающие дизайнеры представили свои проекты экспертам жюри. Лучший эскиз будет воплощен мастерской ArtSport NN.

Вечерняя программа обоих дней стала настоящим украшением фестиваля. Показы, перформансы и дефиле проходили в пространстве, стилизованном под античную арену — подиум напоминал дорожки храма Зевса, а зрители стали свидетелями театрализованных постановок, где каждая коллекция превращалась в мини-историю о красоте и силе движения.

Первый вечер открыл показ коллекции клуба «Высокая мода в спорте» при участии скульптора Серафима Малахова. Коллекция под названием «Антик» стала метафорой возрождения формы и духа, где ткань, тело и свет слились в едином движении. После премьерного показа зрители увидели серию коммерческих дефиле «Новые горизонты олимпийской моды», где молодые дизайнеры представили коллекции спортивной одежды будущего — технологичной, выразительной, созданной для движения.

Финалом первого дня стало шоу «Сила и грация», в котором мода и спорт буквально ожили на сцене: дизайнеры, хореографы, спортсмены и артисты создали совместную постановку о современном спорте как искусстве. В дефиле приняли участие модели AMA Models, воспитанницы Центра художественной гимнастики «Сообщество талантов» (под руководством Елизаветы Широковой), балерины Международной школы балета, спортсменки Федерации синхронного плавания и ЦСКА.

Особое место в программе занял показ спортивного портала «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и компании FORWARD. На подиуме была представлена их капсульная коллекция повседневной спортивной одежды, созданная специально к 20-летию портала: 11 марта 2025 года исполнилось ровно два десятилетия со дня публикации первой новости. За эти годы портал стал одним из главных голосов российского спорта — рассказывая о победах, вдохновляя болельщиков и поддерживая спортсменов в самые важные моменты. Юбилейная коллекция, созданная совместно с FORWARD, отражает философию движения и преодоления. В ней соединены эстетика спорта, повседневный комфорт и символика побед — как напоминание о том, что каждый день может стать шагом к личному рекорду.

«Спорт — это не только соревнования и рекорды, это страсть, которая объединяет миллионы. Это характер, закаленный в борьбе, и эмоции, которые невозможно подделать. Спорт — в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Мы сделали коллекцию мерча Чемпионата, чтобы носить спорт с собой каждый день», — поделился Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат».

Во второй день зрителей ждала обновленная версия шоу-программы. На подиум вышли финалисты грантового конкурса, представив свои коллекции перед профессиональным жюри. Финалом вечера стала церемония награждения и гала-концерт, где были объявлены победители грантового конкурса и специальной номинации «Выбор Первых» от Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Победительницей конкурса стала Ирина Нейжмак из Санкт-Петербурга, получившая грант в размере 1 млн рублей на развитие собственного бренда спортивной моды.

«Я безгранично благодарна организаторам и всем, кто здесь сегодня с нами. Девочки все — большие молодцы! Они потрясающие, и их работы навсегда останутся в памяти. Они прославили себя на всю страну как самые талантливые дизайнеры. Всем проектам — огромнейшее спасибо за совместную работу! Вы не поверите, как мне сейчас хочется кричать от радости!», — поделилась своими впечатлениями Ирина.

В рамках торжественного закрытия прошел шоу-показ «Занавес Олимпа». На сцену вышли гимнастки ЦСКА — Таисия Крылова, Ева Юсупова, Полина Строева, Анна Бенера, Дарья Туманова и Алиса Черкасова. На одной сцене с ними выступили спортсменки Федерации синхронного плавания — Елизавета Брэнер, мастер спорта, призер Кубка мира и двукратная чемпионка первенства Венгрии, и Мария Башкатова, мастер спорта, призер чемпионата России и победительница первенства страны.

Особую атмосферу постановке придали солистки Большого театра — Мария Кошкарева, первая солистка и лауреат международных конкурсов, и Анастасия Смирнова, солистка театра и лауреат престижных премий. Завершило шоу-показ эффектное появление спортсменки ЦСКА по современному пятиборью Елизаветы Рохловой, мастера спорта международного класса и вице-чемпионки мира. Их выступление стало символом синтеза дисциплин — гимнастики, балета, плавания и спорта высших достижений — где пластика, сила и красота слились в едином театральном действии.

Церемонию украсила концертная программа с участием исполнительницы Борониной, певицы My Emmie (Эммануэль Турецкой), финалиста «Новой фабрики звезд» и юной артистки Стефании Ростовцевой, участницы шоу «Голос дети». Концертная программа стала финальной точкой фестиваля, объединив на одной сцене музыку, спорт и моду и подчеркнув атмосферу праздника и вдохновения.

Фестиваль «Неделя высокой моды в спорте» стал заметным событием не только для профессионального сообщества, но и для звезд спорта и искусства. Мероприятие посетила двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

«Костюм помогает рассказать историю, передать эмоцию. В нем соединяются музыка, хореография и характер — без этого не бывает настоящего искусства на льду», — отметила Евгения Медведева роль и значимость костюма в фигурном катании.

Завершая вечер, о своих впечатлениях рассказал народный артист России, режиссер-постановщик Сергей Филин.

«Как человек, всю жизнь проживший и проработавший в костюмах, я могу сказать точно — сегодня я получил настоящее эстетическое удовольствие. Хочу выразить искреннее восхищение всем участникам — от организаторов до дизайнеров, которые представили свои коллекции. Меня радует, что столько талантливых и по-настоящему гениальных людей создают то, что так нужно — нашим детям, спортсменам, зрителям. Потрясающая палитра красок, невероятные ткани, камни, стразы — все это не выглядит вычурно, напротив, звучит очень тонко и изысканно», — поделился Сергей.

Стратегическим партнером фестиваля выступил спортивный портал «Чемпионат», информационными партнерами стали «Лента.ру» и «Газета.Ru».