На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

На премии TOП50HR будет специальная номинация «Потенциал» от Фонда Росконгресс

Оргкомитет независимой всероссийской премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR уже принимает заявки от представителей HR-сообщества. В этом году к традиционным десяти номинациям добавилась одиннадцатая – «Потенциал», учрежденная Фондом Росконгресс.

ТОП50HR – ключевое мероприятие отрасли, демонстрирующее вклад HR в развитие экономики и общества, где признание получают и компании, и люди. Премия 2025 года организована Национальным конгресс-бюро и коммуникационным агентством Be Brand People при поддержке Фонда Росконгресс.

«ТОП50HR – одно из самых масштабных событий в HR-отрасли, где представлены лучшие практики развития команд и управления персоналом. В этом году мы хотим подсветить очень важные в современном обществе темы становления инклюзивного общества, поддержки начинающих специалистов и представителей уязвимых категорий населения. Именно поэтому мы предложили 11-ю номинацию – «Потенциал», где будут отмечены HR-лидеры и команды, которые системно работают на выявление, развитие и раскрытие потенциала молодежи, специалистов без опыта и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, создавая программы старта карьеры и карьерного роста. Фонд Росконгресс работает в этом направлении уже пять лет, развивая экосистему проектов «Потенциал страны»», – рассказала заместитель директора, руководитель административной дирекции, руководитель службы HR Фонда Росконгресс и член жюри премии Ирина Жильцова.

Премия предназначена для HR-специалистов, которые своими проектами и трудом вносят вклад в развитие команд бизнеса и HR-команд, создающих лучшие условия для привлечения и удержания профессионалов. Номинация, представленная Фондом Росконгресс, позволит рассказать не только об успешных бизнес-практиках, но и о социально значимых проектах и людях, которые стремятся создавать равные возможности профессиональной самореализации для всех. Она направлена на популяризацию лучших практик построения карьерных треков, адаптации, наставничества и социальной ответственности в управлении персоналом. Девиз номинации: «Не просто нанимаем – развиваем. Не просто обучаем – раскрываем потенциал».

Номинация «Потенциал» учреждена под эгидой экосистемы «Потенциал страны» Фонда Росконгресс, которая объединяет проекты и инициативы, помогающие на старте профессиональной жизни: от наставничества и профориентации в средней и старшей школе до трудоустройства и карьерного роста, включая сложный этап окончания вуза и поиска первого места работы. Основная цель экосистемы – объединить работодателей, государство, образовательные, добровольческие и другие организации, которые готовы помогать людям, относящимся к наиболее уязвимым категориям населения, и молодежи без опыта работы.

Победители TOП50HR во всех одиннадцати номинациях в качестве приза получат приглашения на Молодежный день Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Молодежный день ПМЭФ всегда является точкой притяжения активной и талантливой молодежи – перспективных сотрудников для ведущих компаний страны.
17 ноября будет опубликован список финалистов, отобранных членами Экспертного совета и жюри. Финал премии состоится 15 декабря в Москве и будет включать в себя деловую программу: кейс-конференцию с очными защитами лауреатов и панельными дискуссиями, а также торжественную церемонию награждения победителей.

Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 27 октября 2025 года.

В декабре в Москве состоится одно из самых масштабных событий HR-отрасли – финал главной независимой всероссийской Премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR.

ТОП50HR – важнейшая профессиональная инициатива, направленная на выявление и популяризацию передовых практик в области управления человеческими ресурсами.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда Росконгресс. Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People.

«Премия TOP50HR – это не просто конкурс достижений, но и значимый вклад в формирование научно-практического дискурса в области управления человеческими ресурсами, который обогатит нашу профессиональную сферу новыми идеями, подходами и технологиями», – убежден Тахир Базаров, Председатель Экспертного совета ТОП50HR, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета.

Развитие человеческого капитала — ключевой фактор успеха любой организации, а обмен передовыми практиками способствует профессиональному росту всего HR-сообщества. Премия предназначена для HR-специалистов, которые своим трудом вносят вклад в развитие команд бизнеса, и HR-команд, создающих лучшие условия для привлечения и удержания профессионалов. В ней принимают участие представители власти, госкорпорации и крупнейшие компании индустрии.

Для обеспечения валидности оценок рейтинга ТОП50HR была разработана многокомпонентная система критериев, которая позволит всесторонне рассмотреть каждый представленный кейс, учитывая, как непосредственные результаты проекта, так и его потенциал для масштабирования и развития профессионального сообщества.

«От кейсов участников я ожидаю не только инновационности и технологичности, но и глубокого понимания психологии людей, осмысленности действий и способности создавать устойчивые изменения в поведении и мышлении сотрудников. Уверена, что премия TOP50HR станет значимой площадкой для обмена опытом и идеями, которые помогут российским компаниям создавать по-настоящему человекоцентричные организации, где раскрывается потенциал каждого сотрудника и формируется корпоративная культура, ориентированная на достижения и развитие», – считает Татьяна Кожевникова, член жюри премии, кандидат экономических наук, HRD с опытом работы более 30 лет, HR директор Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, автор 5 книг по менеджменту.

Подать заявку на участие в премии можно до 27 октября на сайте top50hr.ru. 17 ноября будет опубликован список финалистов. Лауреатов будут отбирать члены Экспертного совета и жюри, куда вошли признанные эксперты отрасли. В состав Экспертного совета вошли:

• Тахир Базаров, председатель Экспертного совета, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета, профессор НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Московской школы практической психологии и Центра кадровых технологий XXI-век, бизнес-консультант, Президент Ассоциации бизнес психологов России;

Евгений Демин, предприниматель, со-основатель компании SPLAT Global;

• Ирина Жильцова, заместитель директора, руководитель административной дирекции, руководитель службы HR Фонда «Росконгресс;

Илья Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член Правления ТПП РФ, кандидат экономических наук;

• Мадина Карсакбаева, HRD Kusto Group, Казахстан;

Мария Киселева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат МГД;

• Руслан Корчагин, директор Института государственной службы и управления Президентской академии (РАНХиГС);

• Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике компании ПАО ГМК «Норильский никель»;

• Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии Росатома;

Екатерина Успенская, эксперт в области управления персоналом с 30-летним стажем;

Александр Шмелев, доктор психологических наук, научный руководитель Центра «Гуманитарные технологии».

«Для меня большая честь войти в состав экспертного совета премии TOP50HR. Считаю, что эта инициатива является важной точкой сборки для всего профессионального управленческого сообщества — она позволяет не только выявить, но и тиражировать наиболее передовые практики в сфере управления человеческим капиталом. В эпоху стремительных трансформаций и новых вызовов эффективное управление талантами и развитие кадрового потенциала становятся ключевыми стратегическими элементами как для бизнеса, так и для государственного сектора», – отмечает Руслан Корчагин.

Финал ТОП50HR пройдет 15 декабря в кластере «Ломоносов». Помимо торжественной церемонии награждения лучших ТОП 50 HR-специалистов России, гостей будет ждать насыщенная деловая программа с очными защитами лауреатов в 10 HR-направлениях и панельными дискуссиями.

Картина дня
«Ватерлоо не случилось»: что происходит на фронтах СВО и чего ждать зимой
Полковник Ходаренок: положение ВСУ на фронтах СВО критическое, но не разгромное
ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергетике Украины. Военная операция, день 1325-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1325-й день
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Перебежчик Ступников рассказал об отношении к действиям ВСУ
YouTube, Apple и Google проверят на соответствие законам ЕС о защите детей
В России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62
В Литве нашли «эффективное противоядие от манипуляций Москвы»
Новости и материалы
Москвичей предупредили о мокром снеге к выходным
После саммита Путин и другие лидеры СНГ посетили официальный прием
«Было больше»: Путин и Пашинян не сошлись в цифрах по товарообороту стран
Мигрант изнасиловал женщину в московском лесопарке
В России назвали решение присудить премию мира Мачадо «компромиссным вариантом»
Верховная рада Украины осталась без воды после ночных ударов
«Корпорацию СТС» обратили в доход государства в рамках дела о мошенничестве
Тревога и депрессия могут маскироваться под болезни сердца и желудка, предупредили россиян
Стало известно, сколько будет зарабатывать обладатель «Золотого мяча» в сборной Узбекистана
Врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна
Полиция сберегла почти миллиард рублей, которые мошенники хотели украсть у россиян
Звезда «Принципа домино» Ханга появилась на красной дорожке с дочерью
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»
Политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды
Названы возможные причины отказа Трампу в Нобелевской премии мира
Российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции
Легендарный футболист «Барселоны» назвал себя богом
Нетаньяху заявил, что ХАМАС в любом случае сложит оружие
Все новости
«Первая ласточка»: В СПЧ оценили освобождение главы «Sputnik Азербайджан» из СИЗО в Баку
Реформу утильсбора могут отложить до 1 января 2026 года
Кадыров пообещал iPhone голосующим за «Грозный-Сити» на купюрах
«И стреляет в голову Америке». Как киллеры самой кровавой банды 90-х поставили на уши всю Москву?
30 лет назад бандиты крупнейшей ОПГ России устроили перестрелку в метро
Моральный кодекс строителя чучхеизма: во что верят северокорейцы и как публично каются за грехи
Парад в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи проводится 10 октября
Династия и роли актеров Янковских: от Мюнхгаузена до Вовы Адидаса из «Слова пацана»
Три поколения династии Янковских — карьера, интересные факты и лучшие роли
Shaman на сцене, Медведев с цветами: КНДР отмечает 80-летие партии
Развод или пиар? Правда ли Самойлова и Джиган разошлись после 13 лет брака
Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом
В Липецкой области потерпел крушение МиГ-31. Пилоты катапультировались и выжили
В Липецкой области разбился МиГ-31, пилоты катапультировались и выжили
«Выравнять условия конкуренции». США хотят запретить компаниям из Китая летать над Россией
Администрация США хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
10 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 10 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Врачи поставили трубки в его раны»: умер автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов
Шансонье Ефрем Амирамов умер в Нальчике в возрасте 69 лет
Ветеран СВО сгорел заживо в день рождения. Он ночевал в трейлере, привезя гуманитарку
В Подмосковье сгорел бывший смоленский чиновник и ветеран СВО Олег Иванов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами