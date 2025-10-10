На премии TOП50HR будет специальная номинация «Потенциал» от Фонда Росконгресс

Оргкомитет независимой всероссийской премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR уже принимает заявки от представителей HR-сообщества. В этом году к традиционным десяти номинациям добавилась одиннадцатая – «Потенциал», учрежденная Фондом Росконгресс.

ТОП50HR – ключевое мероприятие отрасли, демонстрирующее вклад HR в развитие экономики и общества, где признание получают и компании, и люди. Премия 2025 года организована Национальным конгресс-бюро и коммуникационным агентством Be Brand People при поддержке Фонда Росконгресс.

«ТОП50HR – одно из самых масштабных событий в HR-отрасли, где представлены лучшие практики развития команд и управления персоналом. В этом году мы хотим подсветить очень важные в современном обществе темы становления инклюзивного общества, поддержки начинающих специалистов и представителей уязвимых категорий населения. Именно поэтому мы предложили 11-ю номинацию – «Потенциал», где будут отмечены HR-лидеры и команды, которые системно работают на выявление, развитие и раскрытие потенциала молодежи, специалистов без опыта и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, создавая программы старта карьеры и карьерного роста. Фонд Росконгресс работает в этом направлении уже пять лет, развивая экосистему проектов «Потенциал страны»», – рассказала заместитель директора, руководитель административной дирекции, руководитель службы HR Фонда Росконгресс и член жюри премии Ирина Жильцова.

Премия предназначена для HR-специалистов, которые своими проектами и трудом вносят вклад в развитие команд бизнеса и HR-команд, создающих лучшие условия для привлечения и удержания профессионалов. Номинация, представленная Фондом Росконгресс, позволит рассказать не только об успешных бизнес-практиках, но и о социально значимых проектах и людях, которые стремятся создавать равные возможности профессиональной самореализации для всех. Она направлена на популяризацию лучших практик построения карьерных треков, адаптации, наставничества и социальной ответственности в управлении персоналом. Девиз номинации: «Не просто нанимаем – развиваем. Не просто обучаем – раскрываем потенциал».

Номинация «Потенциал» учреждена под эгидой экосистемы «Потенциал страны» Фонда Росконгресс, которая объединяет проекты и инициативы, помогающие на старте профессиональной жизни: от наставничества и профориентации в средней и старшей школе до трудоустройства и карьерного роста, включая сложный этап окончания вуза и поиска первого места работы. Основная цель экосистемы – объединить работодателей, государство, образовательные, добровольческие и другие организации, которые готовы помогать людям, относящимся к наиболее уязвимым категориям населения, и молодежи без опыта работы.

Победители TOП50HR во всех одиннадцати номинациях в качестве приза получат приглашения на Молодежный день Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Молодежный день ПМЭФ всегда является точкой притяжения активной и талантливой молодежи – перспективных сотрудников для ведущих компаний страны.

17 ноября будет опубликован список финалистов, отобранных членами Экспертного совета и жюри. Финал премии состоится 15 декабря в Москве и будет включать в себя деловую программу: кейс-конференцию с очными защитами лауреатов и панельными дискуссиями, а также торжественную церемонию награждения победителей.

Подать заявку на участие в премии можно на сайте до 27 октября 2025 года.

В декабре в Москве состоится одно из самых масштабных событий HR-отрасли – финал главной независимой всероссийской Премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR.

ТОП50HR – важнейшая профессиональная инициатива, направленная на выявление и популяризацию передовых практик в области управления человеческими ресурсами.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда Росконгресс. Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People.

«Премия TOP50HR – это не просто конкурс достижений, но и значимый вклад в формирование научно-практического дискурса в области управления человеческими ресурсами, который обогатит нашу профессиональную сферу новыми идеями, подходами и технологиями», – убежден Тахир Базаров, Председатель Экспертного совета ТОП50HR, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета.

Развитие человеческого капитала — ключевой фактор успеха любой организации, а обмен передовыми практиками способствует профессиональному росту всего HR-сообщества. Премия предназначена для HR-специалистов, которые своим трудом вносят вклад в развитие команд бизнеса, и HR-команд, создающих лучшие условия для привлечения и удержания профессионалов. В ней принимают участие представители власти, госкорпорации и крупнейшие компании индустрии.

Для обеспечения валидности оценок рейтинга ТОП50HR была разработана многокомпонентная система критериев, которая позволит всесторонне рассмотреть каждый представленный кейс, учитывая, как непосредственные результаты проекта, так и его потенциал для масштабирования и развития профессионального сообщества.

«От кейсов участников я ожидаю не только инновационности и технологичности, но и глубокого понимания психологии людей, осмысленности действий и способности создавать устойчивые изменения в поведении и мышлении сотрудников. Уверена, что премия TOP50HR станет значимой площадкой для обмена опытом и идеями, которые помогут российским компаниям создавать по-настоящему человекоцентричные организации, где раскрывается потенциал каждого сотрудника и формируется корпоративная культура, ориентированная на достижения и развитие», – считает Татьяна Кожевникова, член жюри премии, кандидат экономических наук, HRD с опытом работы более 30 лет, HR директор Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, автор 5 книг по менеджменту.

Подать заявку на участие в премии можно до 27 октября на сайте top50hr.ru. 17 ноября будет опубликован список финалистов. Лауреатов будут отбирать члены Экспертного совета и жюри, куда вошли признанные эксперты отрасли. В состав Экспертного совета вошли:

• Тахир Базаров, председатель Экспертного совета, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета, профессор НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Московской школы практической психологии и Центра кадровых технологий XXI-век, бизнес-консультант, Президент Ассоциации бизнес психологов России;

• Евгений Демин, предприниматель, со-основатель компании SPLAT Global;

• Ирина Жильцова, заместитель директора, руководитель административной дирекции, руководитель службы HR Фонда «Росконгресс;

• Илья Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член Правления ТПП РФ, кандидат экономических наук;

• Мадина Карсакбаева, HRD Kusto Group, Казахстан;

• Мария Киселева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат МГД;

• Руслан Корчагин, директор Института государственной службы и управления Президентской академии (РАНХиГС);

• Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике компании ПАО ГМК «Норильский никель»;

• Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии Росатома;

• Екатерина Успенская, эксперт в области управления персоналом с 30-летним стажем;

• Александр Шмелев, доктор психологических наук, научный руководитель Центра «Гуманитарные технологии».

«Для меня большая честь войти в состав экспертного совета премии TOP50HR. Считаю, что эта инициатива является важной точкой сборки для всего профессионального управленческого сообщества — она позволяет не только выявить, но и тиражировать наиболее передовые практики в сфере управления человеческим капиталом. В эпоху стремительных трансформаций и новых вызовов эффективное управление талантами и развитие кадрового потенциала становятся ключевыми стратегическими элементами как для бизнеса, так и для государственного сектора», – отмечает Руслан Корчагин.

Финал ТОП50HR пройдет 15 декабря в кластере «Ломоносов». Помимо торжественной церемонии награждения лучших ТОП 50 HR-специалистов России, гостей будет ждать насыщенная деловая программа с очными защитами лауреатов в 10 HR-направлениях и панельными дискуссиями.