Пресс-релиз

Опубликована деловая программа конференции «Территория энергетического диалога»

На официальном сайте IV Научно-практической конференции «Территория энергетического диалога» (ТЭД) опубликована деловая программа мероприятия. В этом году конференция ТЭД войдет в деловую программу Выставки технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Оба события состоятся 15–17 октября в Гостином дворе. Мероприятие пройдет в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». Организаторами конференции выступают РЭА Минэнерго России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Главной темой конференции станет межотраслевая кооперация науки, бизнеса и государства. Своим опытом и видением научно-технологического развития России поделятся Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и его заместители, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, главный экономист ГК развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, директор департамента поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров, директор НОЦ «Кузбасс ‒ Донбасс» Ирина Ганиева, ректоры ведущих отраслевых вузов и другие.

В центре особого внимания также будут находиться вопросы развития международного энергетического диалога. Эксперты из стран БРИКС, ЭСКАТО и СНГ, представители ЕЭК ООН и IRENA представят совместно реализуемые проекты и обсудят глобальные тренды в сфере ТЭК.

«Слаженная работа государства, бизнеса и науки сегодня является неотъемлемым условием для планомерного развития топливно-энергетического комплекса и достижения национальных целей в целом. Деловая программа конференции в этом году нацелена на определение наиболее эффективных механизмов взаимодействия всех заинтересованных сторон, путей наращивания научного и инновационного потенциала, переосмысление подходов к управлению наукой и подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. Уверен, что в ходе открытых и конструктивных дискуссий с участием ведущих экспертов нам удастся найти сбалансированные решения по повышению устойчивости ТЭК», ‒ отметил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

В этом году деловая программа конференции включает рекордное количество мероприятий. Все сессии имеют прикладной характер и затрагивают такие актуальные направления, как эффективная энергетика «умного» города, стандартизация в нефтеперерабатывающей отрасли, инновации в угольной промышленности, применение искусственного интеллекта в ТЭК. Также гости конференции смогут посетить презентации проектов и питч-сессии.

Благодаря параллельному проведению конференции и Выставки оборудования и технологий для ТЭК в Гостином дворе участники получат уникальную возможность не только услышать о ключевых трендах энергетики, но и увидеть, как они воплощаются в реальных проектах и разработках.

