Опубликована архитектура деловой программы XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия- спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована архитектура деловой программы.

Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Архитектура деловой программы Форума утверждена Организационным комитетом под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в этом году выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта, как на национальном, так и на международном уровнях. Убежден, что Форум станет площадкой для конструктивного диалога по стратегическому развитию не только профессионального, но и массового спорта», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Деловая составляющая Форума структурирована в четырех ключевых смысловых блоках:

О спорт – ты мир. Международное сотрудничество;

Экосистема;

Создавая новый образ спорта;

Спорт и общество.

В рамках Форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта.

Деловая программа форума «Россия – спортивная держава» будет компактной и ориентированной на практические результаты. Особое внимание уделено международной повестке и прикладному эффекту каждой дискуссии.

«Совместно с Фондом «Росконгресс» мы провели детальный анализ и доработку деловой программы форума. В этом году поступило около 90 предложений по проведению тематических сессий, и на текущий момент мы отобрали 35 тем, сделав акцент на качестве и практической значимости каждой. Особое внимание уделяем уровню спикеров, содержательности дискуссий и их прикладному эффекту для отрасли», — отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярев.

По словам главы ведомства, ключевым событием Форума станет пленарное заседание, посвященное роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества.

«В программе также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. В целом значительная часть дискуссий будет посвящена международной спортивной повестке и укреплению позиций России в мировом спортивном сообществе», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Деловая программа также включает совместное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Белоруссии.

Помимо традиционных видов спорта, внимание на Форуме уделено и развитию инновационных видов спорта: на РСД (признано в РФ иностранным агентом)-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», вида спорта, который сочетает цифровую и физическую активности.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.