Представители из 85 стран на текущий момент подтвердили участие в РЭН-2025

«В настоящее время свое участие в «Российской энергетической неделе» подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран. Интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта Форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран. В этом году Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе». Наша страна готовится принять представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. Российская энергетическая неделя вновь станет площадкой для заключения договоренностей и соглашений, которые послужат дальнейшему развитию ТЭК и укреплению международного партнерства на благо стран и народов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе.