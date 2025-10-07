На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Представители из 85 стран на текущий момент подтвердили участие в РЭН-2025

«В настоящее время свое участие в «Российской энергетической неделе» подтвердили 5 тысяч представителей из 85 стран. Интерес к этой площадке растет: за аналогичный период до старта Форума в прошлом году свое участие подтвердили более 2200 представителей из 58 стран. В этом году Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе». Наша страна готовится принять представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. Российская энергетическая неделя вновь станет площадкой для заключения договоренностей и соглашений, которые послужат дальнейшему развитию ТЭК и укреплению международного партнерства на благо стран и народов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе.

«Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе». Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
Полковник Ходаренок заявил, что поставки Tomahawk Украине развяжут руки Москве
ВС РФ взяли под контроль Федоровку и Нововасилевское. Военная операция, день 1322-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1322-й день
«Для России не существует Шенгена»: ЕС намерен ограничить передвижения российских дипломатов
FT: ЕС ограничит передвижение российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже
Звезда «Красотки» похвасталась стройными ногами: «Завидовать разрешается»
Экономист раскрыла, как россияне накопили на депозитах 60 трлн рублей
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское
В России появится премия за произведения и проекты для детей
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года
Известного рэпера обвинили в избиении несовершеннолетнего фаната на концерте
В Венгрии обвинили Украину во вмешательстве в выборы
В Госдуме рассказали, кто влияет на Трампа по вопросу Tomahawk
В Бразилии открылась крупнейшая в мире фабрика по разведению комаров
В Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов
Редкий хищник пытался прыгнуть на авто с россиянами, и это попало на видео
В Минобороны сообщили о продвижении ВС России у реки Янчур
Следком проверит контролирующие органы из-за отравлений суррогатом в Ленобласти
Власти Афганистана заявили, что не потерпят «иностранного присутствия»
У Вали Карнавал подозревают долги перед налоговой
Подозреваемые по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти задержаны в Москве
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Москвичка ужаснулась находке в подгузниках популярной фирмы, которая навредила младенцу
Мусульмане России поздравили Путина с днем рождения
Microsoft запретила установку Windows 11 на компьютеры без доступа к интернету
Россиянам рассказали, чем отличается загар на солнце от солярия
Российские ученые предложили добывать литий с помощью растений
В правительстве Франции ответили на вопрос об отставке Макрона
Телеведущую Лазареву приговорили к семи годам колонии
Названа сумма, которую получил владелец дома, разрушенного дочерью бандита Цапка
Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании
«Хочу узнать, куда их отправят»: Трамп «почти принял решение» по Tomahawk для Украины
Трамп: решение по поставке Tomahawk Украине почти принято
Нобелевский лауреат не узнал о награде из-за цифрового детокса
«Не прием, а при нем». Где еще снимался звезда «Операции «Ы» Виктор Павлов?
Грета Тунберг ответила Трампу на рекомендацию «обратиться к врачу»
Попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили
Звонки любимой дочери и тест-драйв газовых камер: о чем рассказал дневник Гиммлера
Нацистский преступник Генрих Гиммлер родился 125 лет назад
Украина создала секретную систему аккумуляторных парков. Она снижает риск блэкаутов после атак ВС РФ
WSJ: на Украине запустили секретную сеть американских батарей на случай блэкаута
«Возникает вопрос, на какие средства они живут». Матвиенко предложила безработным платить за ОМС
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
7 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 7 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
