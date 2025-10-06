Офис «Роснефти» в Москве получил золотой сертификат «Зеленый офис»

Офисно-лабораторный комплекс ООО «Центр исследований и разработок» («ЦИР», входит в «Роснефть») прошел сертификацию по российской системе «Зеленый офис» и получил золотой уровень. Эта оценка подтверждает высокие эксплуатационные характеристики здания в Москве, его энергоэффективность, рациональное использование ресурсов, а также безопасные и комфортные условия для работы сотрудников.

Система сертификации сочетает отечественные «зеленые» стандарты (ГОСТ), с методиками международных принципов «зеленого» строительства. Ключевое требование для получения золотого уровня — снижение потребления всех видов ресурсов не менее чем на 20%. По итогам 2024 года потребление электро- и теплоэнергии в здании «ЦИР» снизилось на 31%, воды — на 20%, а объем отходов — на 51 %.

В офисе реализуется программа по внедрению ресурсосберегающих технологий и улучшению условий труда. Здание на Ленинском проспекте оснащено современными инженерными решениями: приточно-вытяжными установками для поддержания комфортного микроклимата, кондиционерами с рекуперацией тепла и датчиками СО2, устройствами компенсации реактивной мощности, датчиками движения и освещенности, системами очистки воды и контроля утечек. Также организован раздельный сбор отходов с последующей передачей на переработку.

Инфраструктура офиса адаптирована для передвижения маломобильных сотрудников, а переговорные комнаты оборудованы техническими средствами для слабослышащих.

Ответственное отношение к окружающей среде является частью корпоративной культуры «Роснефти». Ранее офис «ЦИР» уже получал статус «Зеленого офиса» по международному стандарту BREEAM In-Use. Кроме того, организация является многократным лауреатом конкурсов Green Standard Awards и акции «Зеленый офис» в различных номинациях, в том числе «Лучший офис по сохранению здоровья и продуктивности» и «Лучшая работа по раздельному сбору отходов».