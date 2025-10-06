На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Офис «Роснефти» в Москве получил золотой сертификат «Зеленый офис»

Офисно-лабораторный комплекс ООО «Центр исследований и разработок» («ЦИР», входит в «Роснефть») прошел сертификацию по российской системе «Зеленый офис» и получил золотой уровень. Эта оценка подтверждает высокие эксплуатационные характеристики здания в Москве, его энергоэффективность, рациональное использование ресурсов, а также безопасные и комфортные условия для работы сотрудников.

Система сертификации сочетает отечественные «зеленые» стандарты (ГОСТ), с методиками международных принципов «зеленого» строительства. Ключевое требование для получения золотого уровня — снижение потребления всех видов ресурсов не менее чем на 20%. По итогам 2024 года потребление электро- и теплоэнергии в здании «ЦИР» снизилось на 31%, воды — на 20%, а объем отходов — на 51 %.

В офисе реализуется программа по внедрению ресурсосберегающих технологий и улучшению условий труда. Здание на Ленинском проспекте оснащено современными инженерными решениями: приточно-вытяжными установками для поддержания комфортного микроклимата, кондиционерами с рекуперацией тепла и датчиками СО2, устройствами компенсации реактивной мощности, датчиками движения и освещенности, системами очистки воды и контроля утечек. Также организован раздельный сбор отходов с последующей передачей на переработку.

Инфраструктура офиса адаптирована для передвижения маломобильных сотрудников, а переговорные комнаты оборудованы техническими средствами для слабослышащих.

Ответственное отношение к окружающей среде является частью корпоративной культуры «Роснефти». Ранее офис «ЦИР» уже получал статус «Зеленого офиса» по международному стандарту BREEAM In-Use. Кроме того, организация является многократным лауреатом конкурсов Green Standard Awards и акции «Зеленый офис» в различных номинациях, в том числе «Лучший офис по сохранению здоровья и продуктивности» и «Лучшая работа по раздельному сбору отходов».

Картина дня
Полный «вынос». Почему России надо продолжать бить по энергообъектам на Украине
Полковник Ходаренок: полное уничтожение объектов энергетики Украины приблизит конец СВО
ВС РФ взяли под контроль Отрадное в Харьковской области. Военная операция, день 1321-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1321-й день
«Шантажируют оппонентов»: Зеленский хочет остаться президентом Украины
Politico: Зеленский хочет переизбраться на пост президента Украины
Россиянка отдала мошенникам 15 млн рублей, желая «замять» уголовное дело
Ученый нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей
В России предложили ужесточить наказание за езду без ОСАГО
Суд оставил без изменений меру пресечения Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве
Новости и материалы
Матвеев назвал творчество Стругацких российским литературным наследием
Минобороны показало видеокадры освобождения села в Харьковской области
В Минсельхозе отказались от генной модификации растений
Эксперт объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
Тренер сборной объяснил важность товарищеских матчей
Минфин сообщил о росте Фонда национального благосостояния до 13,2 трлн рублей
В России раскрыли эффективность «плетки» против дрона-камикадзе «Баба-Яга»
В Москве мужчина с ножом ранил двух человек у стены Виктора Цоя
Актриса Светлана Иванова опубликовала редкие фото с дочерью, не скрывая ее лица
Зеленский заявил об успешном применении дальнобойных ракет «Нептун»
Певица Слава вышла на связь в слезах и заявила о предательстве
Суд снова продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарову
Вечером 6 октября Луна подойдет ближе к Земле, предупредили ученые
Суд заочно приговорил к пожизненному организатора покушения на замгубернатора Херсонской области
Профессор рассказал, что ждет Европу в случае продолжения конфликта на Украине
Планы Microsoft на следующий Xbox оказались в «подвешенном состоянии»
Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме
Назван неочевидный фактор риска развития деменции
Все новости
Министр финансов оценил вклад повышения НДС в инфляцию
В Кремле оценили слова Трампа об инициативе Путина по ДСНВ
«Не хватает на гигиену и сигареты»: в Госдуме призвали повысить оклад срочникам
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
Отказались говорить с Россией: Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в начале СВО
Меркель назвала Польшу и страны Балтии косвенными виновниками начала СВО
На темной стороне ИИ: о чем могут рассказать взломанные нейросети?
Директор Kaspersky GReAT Кузнецов: «злой близнец» легального ИИ может ответить на любые вопросы
«Не прием, а при нем». Где еще снимался звезда «Операции «Ы» Виктор Павлов?
Прощальный год Овечкина и исторический контракт Капризова: чего ждать от нового сезона НХЛ
Александр Овечкин проведет последний сезон в НХЛ и вернется в Россию
Про рок: как «Лермонтов» находит лирику в последнем дне жизни великого поэта
На фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма «Лермонтов»
По обхвату, на глаз и на ощупь: как правильно определить размер груди
Как измерить обхват груди для идеальной посадки бюстгальтера и какие бывают размеры
13 лучших фильмов с Джейсоном Стетхемом — №11 вас точно удивит
Лучшие роли Джейсона Стетхема, сделавшие его звездой мирового кинематографа
6 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 6 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«40 человек могли погибнуть». Снежная буря на Эвересте отрезала от мира почти тысячу альпинистов
На Эвересте из-за снежной бури застряли почти 1000 альпинистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами