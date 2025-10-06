Команда «Роснефти» успешно выступила в корпоративном турнире по шахматам

Команда «Роснефти» успешно выступила в четвертом турнире регулярного Чемпионата корпоративной лиги по шахматному блицу. В личном зачете первое место занял сотрудник компании Владимир Пушин, финишировав с результатом 9 очков из 11 возможных.

В результате напряженной борьбы корпоративная команда «Роснефти» с результатом 31 очко заняла второе место. После четырех турниров по шахматному блицу команда «Роснефти» расположилась на второй строчке в командном зачете.

Сборная «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года Компания провела командный корпоративный онлайн-турнир по быстрым шахматам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 команд из 54 дочерних обществ «Роснефти».

Поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. В 2024 году почти 128 тыс. работников компании занимались спортом в рамках движения «Энергия жизни». При этом более 92 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.