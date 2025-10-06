Рязанская НПК оснастила специализированным оборудованием Касимовский нефтегазовый колледж

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в структуру «Роснефти») оснастила современным оборудованием аудитории Касимовского нефтегазового колледжа в Рязанской области. Проект реализован в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Благодаря поддержке предприятия в колледже открылся современный центр подготовки и проведения демонстрационного экзамена по специальности «Переработка нефти и газа» – итоговой аттестации студентов в условиях смоделированных производственных процессов.

Для обучения по направлению «Ведение технологического процесса» аудитория оснащена программно-аппаратным комплексом компьютерных тренажеров. Данный комплекс имитирует работу реальных технологических установок в условиях, максимально приближенных к производственным. Работа на тренажере позволяет студентам отрабатывать навыки управления установкой первичной переработки нефти – от запуска до плановой остановки.

Учебный класс для подготовки по направлению «Контроль качества нефти и нефтепродуктов» оснащен лабораторным оборудованием и мебелью. Здесь будущие лаборанты оттачивают навыки по определению ключевых параметров физических и химических характеристик нефти и нефтепродуктов.

В рамках стратегии «Роснефть – 2030» Компания и ее дочерние предприятия поддерживают государственные инициативы в сфере образования и развития кадрового потенциала страны. Рязанская НПК сотрудничает с Касимовским нефтегазовым колледжем с 2012 года. При поддержке предприятия в образовательном учреждении созданы современные лаборатории «Химия и технологии нефти и газа», «Технический анализ и контроль производства», «Технологические процессы переработки нефти и газа», «Электротехника и электроника».

Ежегодно студенты колледжа проходят производственную практику в РНПК, для преподавателей организовываются стажировки. Всего завод сотрудничает с 20 вузами страны и 13 колледжами региона.