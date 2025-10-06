Форум «Антиконтрафакт-2025» подвел итоги борьбы с незаконным оборотом продукции в странах ЕАЭС

Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», депутат Государственной Думы Российской Федерации Владислав Резник в ходе пленарного заседания Международного форума «Антиконтрафакт-2025» отметил, что за последние годы удалось достичь значимого прогресса в снижении объемов незаконного оборота продукции.

Так, в России доля контрафакта на отдельных рынках сократилась более чем в два раза, а дополнительные доходы бизнеса приблизились к 700 млрд рублей. Доходы бюджета от внедрения системы маркировки превысили 1,2 млрд рублей.

В странах ЕАЭС за период с 2020 по 2024 годы было выявлено более 53 млн единиц контрафактной продукции. Как отмечает Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов только в 2024 году пресечено обращение 6,6 млн единиц поддельных товаров, что на 15% больше, чем годом ранее.

Лидерами по числу нарушений остаются одежда и обувь, бытовая техника и электроника, игрушки, галантерея, автозапчасти, парфюмерия и косметика.

«Опасность поддельной продукции, несмотря на достигнутые результаты, продолжает оставаться высокой. Ситуация требует от нас точных и скоординированных действий. Мы рассчитываем на активное участие бизнеса, общественных организаций и молодежи в формировании культуры ответственного потребления», — подчеркнул Владислав Резник.

Форум «Антиконтрафакт» остается ключевой международной площадкой для выработки решений по снижению объемов незаконного оборота продукции и укреплению системы защиты прав потребителей в странах ЕАЭС.