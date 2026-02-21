Российская конькобежка не смогла пробиться в финал Олимпиады

Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла пробиться в финал Олимпиады в масс-старте.

В своем полуфинальном забеге Семенова заняла девятое место. В решающий забег выходили первые восемь спортсменок.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. Тогда была завоевана всего одна медаль — российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в паре.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.



Ранее ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на решение МОК не дарить россиянам смартфоны.