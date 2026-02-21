Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин обратился к празднующему юбилей депутату Госдумы Ресину

Путин поздравил Ресина с 90-летием, оценив его вклад в воссоздание Кремля
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, Героя Труда Владимира Ресина с 90-летием, оценив его вклад в воссоздание знаковых объектов в Москве. Поздравление показали в документальном фильме, который показали на телеканале «Россия-24».

«Владимир Иосифович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны», — сказал российский лидер.

Путин отметил вклад Ресина в работу по восстановлению, воссозданию и реконструкции знаковых объектов на территории города. Среди них политик выделил Храм Христа Спасителя, а также объекты в Московском Кремле, в числе которых — рабочий кабинет президента.

Глава государства также назвал депутата замечательным, искренним и порядочным человеком. По словам Путина, окружающие относятся к Ресину с большим уважением, поскольку он — специалист самого высокого уровня, а также крайне «обязательный» человек.

Ресин занимал различные должности в московской мэрии с 1990 по 2011 год. В частности, с августа 2001-го по декабрь 2011 года был первым заммэра города.

Ранее Путин поздравил продюсера Эрнста с 65-летием.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!