Путин обратился к празднующему юбилей депутату Госдумы Ресину

Путин поздравил Ресина с 90-летием, оценив его вклад в воссоздание Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, Героя Труда Владимира Ресина с 90-летием, оценив его вклад в воссоздание знаковых объектов в Москве. Поздравление показали в документальном фильме, который показали на телеканале «Россия-24».

«Владимир Иосифович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны», — сказал российский лидер.

Путин отметил вклад Ресина в работу по восстановлению, воссозданию и реконструкции знаковых объектов на территории города. Среди них политик выделил Храм Христа Спасителя, а также объекты в Московском Кремле, в числе которых — рабочий кабинет президента.

Глава государства также назвал депутата замечательным, искренним и порядочным человеком. По словам Путина, окружающие относятся к Ресину с большим уважением, поскольку он — специалист самого высокого уровня, а также крайне «обязательный» человек.

Ресин занимал различные должности в московской мэрии с 1990 по 2011 год. В частности, с августа 2001-го по декабрь 2011 года был первым заммэра города.

