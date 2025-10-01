Волонтеры «Роснефти» в разных регионах России подарили автомобилистам венесуэльский кофе

В Международный День кофе волонтеры «Роснефти» в разных регионах России подарили автомобилистам настоящий праздник вкуса, познакомив их с элитным венесуэльским кофе, который поставляется по специальному заказу Компании.

Особенность этого кофе в его происхождении. Кофейные зерна из Венесуэлы сегодня редко встречаются на рынке из-за малых объемов экспорта из этой страны. Поставки зерен в Россию осуществляются в рамках стратегического партнерства — в 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями были подписаны соглашения по прямым поставкам зернового кофе, произведенного в Венесуэле.

По специальному заказу «Роснефти» в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Венесуэльский кофе заметно отличается от других южноамериканских сортов. Глубокий и многогранный вкус венесуэльского кофе позволяет рассматривать его разновидности как одни из лучших в мире.

В Санкт-Петербурге и области волонтеры «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») организовали для автомобилистов тематический праздник с полным погружением в мир кофе. Гости участвовали в дегустации и мастер-классах, где узнавали о тонкостях вкуса и аромата бодрящего напитка. На флагманской АЗС в Санкт-Петербурге каждый желающий мог лично почувствовать разницу, угадывая аромат именно этого сорта среди других. Кроме того, клиенты сети АЗС «Роснефть» могли создать на мастер-классе неповторимый ароматизатор для автомобиля с утонченным запахом кофе, а самые эрудированные участвовали в викторине и получали призы за правильные ответы.

На флагманской АЗС в Санкт-Петербурге для приготовления кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста. Аппарат может варить 24 вида тонизирующего напитка, а также поможет составить и приготовить кофе по авторскому рецепту. Еще больше — 40 видов напитков на любой вкус из кофейных зерен предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».

В Москве и Московской области ряд АЗС «Роснефть» к этому дню подготовлено тематическое оформление станций яркие элементы упаковки эксклюзивного напитка отражены в дизайне интерьера, а кофе клиенты получают в новых эффектных стаканчиках.

В Воронеже на флагманском автозаправочном комплексе состоялась тематическая викторина, истинные ценители кофе за правильные ответы получили приятные брендированные сувениры.

«Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе.