На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Волонтеры «Роснефти» в разных регионах России подарили автомобилистам венесуэльский кофе

В Международный День кофе волонтеры «Роснефти» в разных регионах России подарили автомобилистам настоящий праздник вкуса, познакомив их с элитным венесуэльским кофе, который поставляется по специальному заказу Компании.

Особенность этого кофе в его происхождении. Кофейные зерна из Венесуэлы сегодня редко встречаются на рынке из-за малых объемов экспорта из этой страны. Поставки зерен в Россию осуществляются в рамках стратегического партнерства — в 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями были подписаны соглашения по прямым поставкам зернового кофе, произведенного в Венесуэле.

По специальному заказу «Роснефти» в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Венесуэльский кофе заметно отличается от других южноамериканских сортов. Глубокий и многогранный вкус венесуэльского кофе позволяет рассматривать его разновидности как одни из лучших в мире.

В Санкт-Петербурге и области волонтеры «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») организовали для автомобилистов тематический праздник с полным погружением в мир кофе. Гости участвовали в дегустации и мастер-классах, где узнавали о тонкостях вкуса и аромата бодрящего напитка. На флагманской АЗС в Санкт-Петербурге каждый желающий мог лично почувствовать разницу, угадывая аромат именно этого сорта среди других. Кроме того, клиенты сети АЗС «Роснефть» могли создать на мастер-классе неповторимый ароматизатор для автомобиля с утонченным запахом кофе, а самые эрудированные участвовали в викторине и получали призы за правильные ответы.

На флагманской АЗС в Санкт-Петербурге для приготовления кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста. Аппарат может варить 24 вида тонизирующего напитка, а также поможет составить и приготовить кофе по авторскому рецепту. Еще больше — 40 видов напитков на любой вкус из кофейных зерен предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».

В Москве и Московской области ряд АЗС «Роснефть» к этому дню подготовлено тематическое оформление станций яркие элементы упаковки эксклюзивного напитка отражены в дизайне интерьера, а кофе клиенты получают в новых эффектных стаканчиках.

В Воронеже на флагманском автозаправочном комплексе состоялась тематическая викторина, истинные ценители кофе за правильные ответы получили приятные брендированные сувениры.

«Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе.

Картина дня
«Работают в убыток»: независимые АЗС в России могут закрыться из-за дефицита бензина
Топливный союз заявил об угрозе закрытия части АЗС из-за нерентабельности
ЕС выделил Украине €4 млрд из доходов от активов РФ. Военная операция, день 1316-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1316-й день
«Об Украине в Белом доме забудут». Зачем Трампу нужен шатдаун?
Американист Дудаков: Трамп забудет об Украине на время шатдауна в США
Отца семейства, подозреваемого в убийстве жены и двоих детей, задержали в Ульяновске
СМИ рассказали о призыве ветеранов в Британии из-за страха перед Россией
На СВО погиб прошедший Чечню боец
Белоусов рассказал о последствиях участия КНДР в освобождении Курской области
Новости и материалы
Найден способ диагностировать деменцию за годы до появления симптомов
Лукашенко подписал новый указ в рамках договора о военном сотрудничестве с Россией
«Октоберфест» снова открыли для посетителей
Адвокат раскрыл, возможно ли забрать бизнес у Товстика из-за скандала
Женщина стала богаче на $300 тысяч благодаря ошибке кассира
Пентагон заключил контракт почти на $200 млн на детали для летательных аппаратов
Выросло число отравившихся предтреном в лицее Екатеринбурга
Взрыв произошел в придорожном кафе в Дагестане
Премьер Италии призвала флотилию Греты Тунберг остановиться
Решетников заявил, что период охлаждения экономики России еще будет продолжаться
Macan посоветовали обратиться к адвокату по делу от уклонения от армии
В США украли виски стоимостью $1 млн
Белоруссия заключила соглашение со Сбером о развитии ИИ и госуслуг
Главврач онкодиспансера в Бурятии уволилась после инцидента с удалением здоровой почки
Иракли показал аудио с провокациями Гребенщикова после драки
Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США
Россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей
Стала известна зарплата российской звезды «Вашингтона» в клубе КХЛ
Все новости
«Семейная ссора»: мужчина заминировал дом родителей, грозил взорвать «Октоберфест» и покончил с собой
DPA: в поджоге дома в Мюнхене подозревают немца из города Штарнберг
Макрон заявил о «маленьких анонимных воинах» из России
В Госдуме объяснили использование конницы в ходе СВО
«Это просто невозможно»: Минпромторг раскрыл список автомобилей для работы в такси
Правозащитник Шапарин: авто из списка Минпромторга не подходят для работы в такси
«Увижу слово «Москва» — и перехватывает дыхание». Как сейчас живет Чулпан Хаматова
Актрисе Чулпан Хаматовой исполнилось 50 лет
Почти 5 тыс. бизнес-проектов запущено в рамках программ Сбера
​​От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр
Меньше бюрократии: как помочь бизнесу оформить налоговый вычет для клиентов в один клик
Сбер запустил сервис для быстрого возврата налоговых вычетов
Реклама ... Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893
Erid: 2Ranymsqd2R
Природная виагра или плацебо: что такое афродизиаки и работают ли они
Могут ли обычные продукты и запахи возбудить сексуальное желание и повысить либидо
«Не хватило полутора метров до убежища»: экс-мэр Новой Каховки погиб после атаки БПЛА
Глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после удара дрона
День учителя в 2025 году: история, традиции праздника и идеи для подарков педагогам
Когда отмечают День учителя в России и мире, как поздравить учителей и что им подарить
Отравление, давление властей и сотни детей: главное из интервью Павла Дурова
Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
«Охотники за подлодками». США отправили самолеты-шпионы к границам России
США перебросили к границам России P-8 Poseidon для охоты на подлодки и БПЛА
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами