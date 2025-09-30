Молодежь представит инновационные проекты на Российской энергетической неделе

17 октября 2025 года в Москве пройдет Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя». Более 1500 молодых специалистов, студентов, школьников, а также представителей отраслевых компаний Российской Федерации, стран СНГ и БРИКС презентуют свои инновационные проекты и обсудят с руководителями органов власти инструменты привлечения перспективных кадров в ТЭК. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс. Оператором Молодежного дня выступает фонд «Надежная смена».

«Молодежный день РЭН развивается как эффективная площадка для популяризации ТЭК, продвижения бренда компаний в молодежной и профессиональной среде. Каждый год знакомим здесь молодежь с потенциалом развития ТЭК России, даем возможность студентам и молодым специалистам разрабатывать собственные отраслевые инициативы, на базе которых формируем молодежную энергетическую повестку», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Программа Молодежного дня будет построена по нескольким ключевым направлениям: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и др. Центральным событием Молодежного дня традиционно станет организованное Российским обществом «Знание» и фондом «Надежная смена» пленарное заседание с участием спикеров из мира политики, бизнеса, а также будущих и действующих молодых инженеров, изобретателей и новаторов.

В ходе интерактивных сессий по созданию молодежных проектов команды студентов и молодых специалистов презентуют решения по ключевым направлениям развития ТЭК и придумают стартапы, способствующие развитию компетенций и талантов молодежи. Соревнования студентов в этом году развернутся под эгидой Международного инженерного чемпионата CASE-IN при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Традиционный круглый стол «ТЭК для молодежи» в этом году будет посвящен теме «Искусственный интеллект в энергетике: влияние на отрасль, HR- и образовательные системы». Руководители профильных ведомств и отраслевых компаний обсудят влияние технологий искусственного интеллекта на различные аспекты топливно-энергетического комплекса.

«Искусственный интеллект меняет облик современной энергетики: от автоматизации производственных процессов и оптимизации логистики до трансформации HR-практик и требований к квалификации персонала, – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко. – Особое внимание на круглом столе будет уделено влиянию искусственного интеллекта на образовательные системы отраслевых компаний. Участники попробуют найти ответ на вопрос, какие навыки и компетенции становятся ключевыми в эпоху цифровизации. Также будут рассмотрены успешные примеры внедрения искусственного интеллекта в ТЭК и результаты отраслевого опроса по оценке готовности HR-специалистов к использованию ИИ-решений».

Богатыми на инновационные решения и смелые идеи обещают стать мероприятия фонда «Надежная смена». Среди них – Кубок РЭН Международного инженерного чемпионата CASE-IN. На соревновании более 15 молодежных команд компаний презентуют экспертам решения кейса, а авторы лучших идей получат возможности для карьерного развития.

«Впервые в рамках Молодежного дня РЭН будут определены победители организованной фондом «Надежная смена» премии лучшим работодателям в ТЭК, которая призвана отметить достижения компаний топливно-энергетического и промышленного комплексов России в области привлечения, развития и поддержки персонала, – поделился директор фонда «Надежная смена» Артем Королев. – Она направлена на укрепление бренда работодателя, популяризацию инженерных профессий и развитие кадрового потенциала отраслей топливно-энергетического и промышленного комплексов».

Особое внимание в этот день будет приковано к финалам федеральных и корпоративных проектов: Молодежного глобального прогноза развития энергетики, Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ и дипломных исследований «Генерация будущего», IT-чемпионата нефтяной отрасли. Награды победителям и призерам вручит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Презентация Молодежного глобального прогноза развития энергетики с 2017 года является значимым событием для отраслевого сообщества. Финалисты проекта – молодые работники компаний и студенты вузов – в этом году представят экспертам прогнозы развития энергетики в условиях новых вызовов до 2035 года, а также оценят влияния прогнозируемых изменений на социально-экономическое развитие России.

Между тем участники Конкурса инновационных проектов расскажут экспертному сообществу о своих перспективных научных разработках для топливно-энергетического комплекса.

В ходе Молодежного дня состоится презентация производственных и бизнес-процессов от представителей ведущих компаний ТЭК и откроется выставка профессий будущего в формате «Карьерного навигатора». Молодые люди узнают о перспективах трудоустройства от HR-специалистов и станут участниками виртуальных экскурсий на энергетические объекты и предприятия.

Собственные мероприятия проведут профильные ведомства, организации и компании: Росмолодежь, Минобрнауки, Минпросвещения, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Контент», Детская редакция Росконгресс (WBC Media), АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Газпром нефть», ООО «Сибкор», Группа «Роснано» и другие.

Как и другие федеральные мероприятия, в 2025 году Молодежный день пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На экранах в залах проведения мероприятий и на стендах партнеров будут демонстрироваться подготовленные участниками фотографии «Бессмертного полка». Также развернется фотовыставка на мольбертах «Сила в каждом проводе: энергетика во время войны».

Завершением Молодежного дня РЭН станет итоговая сессия «Энергия молодежных инициатив» и чествование победителей и призеров конкурсов.