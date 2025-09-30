ЕАЭС разрабатывает соглашение для борьбы с нарушениями интеллектуальной собственности в интернете

Недобросовестные участники рынка используют развитие цифровых технологий и законодательные пробелы для обхода ограничений, заявил Ернар Бакенов, директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к XIII Международному форуму «Антиконтрафакт-2025».

«Это приводит к определенному наполнению рынка контрафактными товарами и нарушению интеллектуальной собственности в цифровой среде», — отметил эксперт.

Он привел пример Российской Федерации, где в 2024 году в рамках процедуры досудебного ограничения доступа Роскомнадзор принял меры по защите 24 329 объектов авторских и смежных прав, а на основании решений суда доступ на постоянной основе ограничен к 407 интернет-ресурсам. Также в прошлом году на основании 94 судебных решений удалено или заблокировано 130 сайтов, которые нарушают права на товарные знаки.

В настоящее время завершено внутригосударственное согласование проекта Соглашения о согласованных подходах в борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет.

«Соглашение позволит правообладателям безопасно размещать свои произведения на легальных интернет-ресурсах и получать соответствующие доходы», — подчеркнул Бакенов.

XIII Международный форум «Антиконтрафакт-2025» пройдет 6-7 октября в Минске и затронет вопросы эффективного противодействия незаконному обороту промышленной продукции и защите интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС.