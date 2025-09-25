V Конгресс молодых ученых приглашает участников и журналистов из разных стран

V Конгресс молодых ученых приглашает зарубежных участников и журналистов. Конгресс состоится 26–28 ноября на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Регистрация представителей СМИ и блогосферы открыта на официальном сайте V Конгресса молодых ученых science-congress.com до 3 ноября 2025 года.

Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В Конгрессе молодых ученых принимают участие представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран. На сегодняшний день подано уже более 5500 заявок на участие, в том числе из 70 иностранных государств.

В IV Конгрессе молодых ученых в 2024 году приняли участие более 7000 человек из России и 63 иностранных государств, из них почти 400 зарубежных ученых. На площадке IV Конгресса прошли мероприятия объединения БРИКС — IX Форум молодых ученых стран БРИКС и VII Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС, которые собрали рекордное количество участников в своей истории.

«Конгресс молодых ученых — это площадка для конструктивного международного диалога и создания тесных связей между учеными из разных стран. С каждым годом на Конгресс молодых ученых приезжает все больше иностранных участников. Традиционно большие делегации приезжают из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Сирии, Египта, Армении, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, ЮАР и других африканских стран. Деловая программа Конгресса включает широкий круг вопросов, актуальных для развития науки и привлечения в сферу науки талантливой молодежи в разных странах. Также площадка Конгресса предоставляет возможности для установления новых связей, обмена опытом и формирования международных научных команд по различным направлениям», — сказал руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В дискуссионную программу Конгресса входит более 150 мероприятий: круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. В повестке Конгресса – приоритеты научно-технологического развития, проекты инициатив Десятилетия науки и технологий, деятельность научных сообществ и другие. В международном треке говорят о роли научного взаимодействия и становлении новых научно-технологических лидеров в многополярном мире, возможностях участия в общих международных научных проектах, научной дипломатии и научном взаимодействии в рамках международных объединений, таких как БРИКС и других.

На площадке Конгресса проходит традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представляют более 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций. В выставке V Конгресса примут участие такие высокотехнологичные компании, как Росатом, Ростех, Сбер, «Яндекс», «Сибур», «Фосагро», «Газпром нефть», Альфа-банк и другие. Свои разработки представят НИЦ «Курчатовский институт», Московский инновационный кластер, Российский научный фонд, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, сервис по подбору научного оборудования «Наша Лаба», региональные научно-образовательные центры и научные организации: Евразийский НОЦ, НОЦ «ТулаТЕХ», НИУ ВШЭ и другие. Стенды выставки будут оснащены QR-кодами, перейдя по которым можно будет прочитать обо всех представленных экспонатах на нескольких языках.

В рамках выставки проект «Наша Лаба» ежегодно представляет современное российское и белорусское оборудование и реактивы для оснащения научных лабораторий и исследовательских центров. В экспозицию НИЦ «Курчатовский институт» входят технологии в области биоэкономики, генетических и биотехнологий, материаловедения, а также исследовательская инфраструктура для синхротронных и нейтронных исследований и проектов класса мегасайенс. Госкорпорация «Росатом» представляет инновационные решения в области атомной энергетики и квантовых вычислений. На стенде Ростеха демонстрируются передовые разработки, созданные предприятиями корпорации в кооперации с ведущими российскими вузами и научными институтами. Научно-образовательные центры представляют разработки передовых инженерных школ и совместные проекты с индустриальными партнерами.

На площадке Конгресса ежегодно проходят мероприятия спортивной и культурной программы — в рамках IV Конгресса их было более 40, включая мероприятия по восьми видам спорта. Состоялись Кубок Конгресса по быстрым шахматам с присвоением ID Федерации шахмат России, мастер-классы по хоккею, шахматам, шашкам и го, турниры по фиджитал-футболу и спортивному программированию, товарищеский матч по футболу и конференция на ходу – сеанс скандинавской ходьбы, во время которого ученые представляли свои доклады. На площадке также прошел национальный финал Международных молодежных робототехнических соревнований. В культурную и научно-развлекательную программу IV Конгресса вошли кинопоказы с дискуссиями, астрономические прогулки, музыкальный и технологический квиз, караоке-батл, финал Университетской лиги научных битв, Ночь научных провалов, концерт «НаучРок», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с участием знатоков Клуба и молодых ученых.

Гостям и участникам V Конгресса будет оказана максимальная языковая поддержка. На пленарном заседании и в ряде залов деловой программы будет использован российский сервис синхронного перевода на девять языков на базе искусственного интеллекта — перевод доступен в виде текстовой трансляции на экране смартфона в реальном времени.

Сайт Конгресса доступен на русском и английском языках, а также на других языках БРИКС: китайском, арабском, португальском и фарси. Перевод контента также осуществляется с применением технологий искусственного интеллекта. На площадке IV Конгресса работали волонтеры — студенты ведущих вузов страны, владеющие языками БРИКС, а также фарси, бенгальским и японским.

Подробная информация о подготовке V Конгресса молодых ученых размещается на официальном сайте.