Пресс-релиз

«Отношение спорта и букмекеров — это государственно значимое партнерство»

Как сделать взаимодействие государства, спорта и букмекеров максимально эффективным обсудили участники пленарной сессии третьего форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Дискуссии на форуме позитивно сказываются на взаимодействии государства, спорта и букмекеров. Отношения между спортом и представителями азартных игр вышли на принципиальный новый уровень. Теперь это государственно значимое партнерство», — открыл сессию первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов.

С 2021 года российский спорт получил от Единого регулятора азартных игр более 90 миллиардов рублей через механизм целевых отчислений. Инициатором реформы рынка азартных игр и создания Единого регулятора азартных игр выступил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Во всем мире букмекеры — это спонсоры спорта, а у нас долгое время было не так. Было важно изменить ситуацию. Механизм целевых отчислений стал прорывом для спорта с точки зрения внебюджетного финансирования и помог всем федерациям реализовать многие проекты», — отметил Умар Кремлев.

Взаимодействие спорта и букмекеров не ограничивается механизмом целевых отчислений. Букмекеры поддерживают клубы и лиги через спонсорские контракты.

«Еще порядка 50 млрд рублей в год букмекеры дают через спонсорские контракты. При этом они подписывают контракты с теми, кто занимается маркетингом. Федерациям надо активно продвигать себя, когда приходят целевые отчисления. В этом направлении надо усилить работу и выработать взаимодействие в том числе с телевидением», — добавил Умар Кремлев.

Темами обсуждения на пленарной сессии также стали противодействие нелегальным организаторам азартных игр и профилактика лудомании. О законодательных инициативах по этим вопросам рассказал глава комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«В этом году внесли новую редакцию закона и закон-спутник, который предусматривает изменения в кодекс об административных правонарушениях. В мае законопроект о самозапрете был принят в первом чтении. Сейчас мы ждем предложения от правительства России, всех субъектов спорта. Надеемся, что в осеннюю сессию он будет принят во втором и третьем чтениях. Ко всем предложениям относимся основательно. Например, в прошлом году дали отрицательное заключение на инициативу сенаторов, которая направлена на серьезное ограничение деятельности официальных букмекеров. Если бы эта инициатива была принята, это привело бы к снижению целевых отчислений и налогов», — добавил Олег Матыцин.

Глава комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев рассказал об инициативе депутатов по профилактике лудомании.

«Мы предлагаем дополнительный налог в размере 0,1 процента на финансирование государственной системы лечения и профилактики лудомании. Нас поддерживают коллеги из правительства России. Это совместная работа по составлению протоколов лечения, социальной рекламы. Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года», — отметил Артем Метелев.

Умар Кремлев отметил, что легальный рынок растет, в том числе, за счет блокировки нелегальных организаторов.

«Оборот нелегального казино в России — четыре триллиона рублей. 60% из них, к сожалению, делают разные украинские компании. Это печально. Любой из вас может включить VPN и начать играть. Вот это надо закрыть. Люди не против легальных букмекеров, они против онлайн-казино. Оборот легальных букмекеров вырос за счет того, что закрылись те, которые не имеют лицензии в России», — отметил Умар Кремлев.

Тему продолжил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

«Регулирование азартных игр — это сложная сбалансированная работа. Обращаюсь к инициаторам будущих законопроектов, которые касаются азартных игр. На мой взгляд, необходимо работать с серым рынком. Легальная отрасль имеет высокую степень регулирования. Ужесточение требований к официальным букмекерам приведет к оттоку игроков в серую зону, распространению лудомании, сокращению прибыли букмекеров, а значит и целевых отчислений», — заявил Алексей Грачев.

Как средства от букмекеров поддерживают адаптивный спорт — рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Мы получаем не только целевые отчисления, но и спонсорские средства от букмекеров, которые поддерживают восстановление ветеранов специальной военной операции и их социальную адаптацию через спорт. На эти средства запустили соревнования «Герои нашего времени» и создаем физкультурные площадки в лечебных заведениях по всей стране», — сказал Павел Рожков.

«Совместным социальным проектам спорта и букмекеров будет посвящена отдельная сессия на форуме. Во второй день форума также пройдут сессии о том, как букмекеры помогают федерациям создавать события из своих турниров и достижений спортсменов. Спикеры обсудят и возможности взаимодействия букмекеров с организаторами событий в массовом спорте», — отметила модератор пленарной сессии генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки.

Организатором форума является публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператор — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Ознакомиться с полной программой можно на сайте Форума.

