За четыре года ЕРАИ заблокировал свыше 350 тысяч сайтов нелегальных букмекеров

Борьба с нелегальными букмекерами стала одной из главных тем форума «Азартные игры: отчисления» на спорт», который начался 22 сентября в Москве. Организатором форума выступил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Как отметила председатель ЕДИНОГО ЦУПИС Елена Шейкина, с 2021 года ЕРАИ обнаружил свыше 350 тысяч сайтов, нарушающих закон, 90% из них уже заблокированы. При этом серый рынок все еще составляет порядка 20%.

Директор департамента развития Единого регулятора азартных игр Юрий Суродеев заявил, что на данный момент одной из основных проблем борьбы с нелегальными букмекерами являются затянутые сроки блокировки платформ.

«При нынешней системе мониторинга, в которой задействованы Федеральная налоговая служба, МВД, Роскомнадзор, путь по блокировке незаконных ресурсов составляет минимум семь дней. Если ЕРАИ получит полномочия самостоятельно вносить незаконные платформы в реестр запрещенных сайтов, после чего передавать список для блокировки Роскомнадзору, то цепочка займет не больше одного-двух дней и сильно усложнит жизнь нелегальным бизнесменам», — сказал Юрий Суродеев.

Президент букмекерской конторы BetBoom Константин Макаров отметил, что дополнительную сложность несет наличие нелегальных оффлайн-контор. Так, только в Пензенской области представители компании в последнее время выявили 40 подобных точек.

По мнению Константина Макарова, чтобы легальные компании имели преимущество перед представителями теневой зоны, они должны иметь преференции от государства — например, в части снижения налоговой нагрузки.

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса букмекерской компании PARI Александр Кучмин привел основные причины, почему пользователи выбирают нелегальную платформу вместо легальной.

«Среди причин большая широкая по сравнению с зарегистрированными компаниями линия ставок, включая ставки не только на спорт, анонимность, отсутствие налогов и возможность делать ставки в криптовалюте», — сказал Александр Кучмин.

Эксперт заявил, что букмекеры знают самых популярных незаконных организаторов, в связи с этим следует составить «пул нелегальных букмекеров» и блокировать по нему индексацию их сайтов.

Еще один вызов, который стоит перед отраслью — выявление дропперов (подставных лиц, участвующих в мошенничестве). По данным Банка России, ежемесячно дропперами становятся 80 тысяч человек — в их числе как россияне, так и иностранцы. Кроме того, за 2024 год около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты.

По словам Елены Шейкиной, важным шагом в борьбе с нелегалами стало вступление в силу с июля текущего года закона об уголовной ответственности за дропперскую деятельность. Первые уголовные дела уже возбуждены.

Начальник 16 отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Максим Казачков отметил, что появление закона запустило дальнейшие изменения уголовного законодательства — за последние месяцы правки были внесены уже в несколько профильных статей УК. Всего же за восемь месяцев 2025 года возбуждено уже около 295 уголовных дел по незаконной игровой деятельности.

Руководитель службы противодействия кибермошенничеству ЕДИНОГО ЦУПИС Михаил Воронин назвал еще несколько законодательных шагов для противодействия дропов, которые появились за последние два года.

В настоящий момент в рамках Центрального банка существует система ФинЦЕРТ, которая собирает информацию о дропперах: так называемые фиды Центрального банка и фиды МВД. Фиды ЦБ — это информация о том, когда клиент пришел в банк, написал заявление, что он не согласен с этой операцией, и банк сообщил эту информацию в ЦБ. Фиды МВД появляются, когда такой клиент пришел еще и в МВД, написал заявление, что совершено преступление, и Центральный банк дополнительно получает информацию от МВД России.

Так, по словам Михаила Воронина, в 2024-м были введены обязательные блокировки дроперов по фидам ЦБ и МВД. В этом году механизм заметно расширился. Появились дополнительные лимиты на переводы физических лиц и на снятие наличных для клиентов, чьи данные есть в этих базах данных и не заблокированы. Плюс был введен запрет для банков заключать новые договоры на электронные средства платежа для таких клиентов.

«Блокировки были жесткими и точечными. Введение лимитов — это мера более мягкая, но массовая. Лимиты сильно расширили охваты противодействия нелегалам. Это закономерное развитие всех наших инструментов», - сказал Михаил Воронин.

Как отметил эксперт, ЕДИНЫЙ ЦУПИС уже давно развивает кросс-канальную антифрод-систем, по которой клиент оценивается на каждом этапе работы на платформе, начиная с регистрации. Рассматриваются непосредственно сами клиентские данные, а также поведение клиента при платежах. И если система видит повышенный риск, такой клиент блокируется.

В последнее время ЕДИНЫЙ ЦУПИС ввел в этот процесс искусственный интеллект, благодаря чему дропы стали выявляться на 40% активнее. Кроме того, в четыре раза сократилось число лиц, которых блокировали по ошибке.