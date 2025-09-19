На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

15 декабря в Москве пройдет финал главной независимой HR-премии страны ТОП50HR

В декабре в Москве состоится одно из самых масштабных событий HR-отрасли – финал главной независимой всероссийской Премии HR-специалистов и брендов ТОП50HR.

ТОП50HR – важнейшая профессиональная инициатива, направленная на выявление и популяризацию передовых практик в области управления человеческими ресурсами.
Мероприятие проходит при поддержке Фонда Росконгресс. Организаторами выступают Национальное конгресс-бюро и коммуникационное агентство Be Brand People.

«Премия TOP50HR – это не просто конкурс достижений, но и значимый вклад в формирование научно-практического дискурса в области управления человеческими ресурсами, который обогатит нашу профессиональную сферу новыми идеями, подходами и технологиями», – убежден Тахир Базаров, Председатель Экспертного совета ТОП50HR, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета.

Развитие человеческого капитала — ключевой фактор успеха любой организации, а обмен передовыми практиками способствует профессиональному росту всего HR-сообщества. Премия предназначена для HR-специалистов, которые своим трудом вносят вклад в развитие команд бизнеса, и HR-команд, создающих лучшие условия для привлечения и удержания профессионалов. В ней принимают участие представители власти, госкорпорации и крупнейшие компании индустрии.

Для обеспечения валидности оценок рейтинга ТОП50HR была разработана многокомпонентная система критериев, которая позволит всесторонне рассмотреть каждый представленный кейс, учитывая, как непосредственные результаты проекта, так и его потенциал для масштабирования и развития профессионального сообщества.

«От кейсов участников я ожидаю не только инновационности и технологичности, но и глубокого понимания психологии людей, осмысленности действий и способности создавать устойчивые изменения в поведении и мышлении сотрудников. Уверена, что премия TOP50HR станет значимой площадкой для обмена опытом и идеями, которые помогут российским компаниям создавать по-настоящему человекоцентричные организации, где раскрывается потенциал каждого сотрудника и формируется корпоративная культура, ориентированная на достижения и развитие», – считает Татьяна Кожевникова, член жюри премии, кандидат экономических наук, HRD с опытом работы более 30 лет, HR директор Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, автор 5 книг по менеджменту.

Подать заявку на участие в премии можно до 27 октября на сайте top50hr.ru. 17 ноября будет опубликован список финалистов. Лауреатов будут отбирать члены Экспертного совета и жюри, куда вошли признанные эксперты отрасли. В состав Экспертного совета вошли:

• Евгений Демин, предприниматель, со-основатель компании SPLAT Global;

• Ирина Жильцова, заместитель директора, руководитель административной дирекции, руководитель службы HR Фонда «Росконгресс;

• Мадина Карсакбаева, HRD Kusto Group, Казахстан;

• Мария Киселева, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат МГД;

• Руслан Корчагин, директор Института государственной службы и управления Президентской академии (РАНХиГС);

• Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии Росатома;

• Екатерина Успенская, эксперт в области управления персоналом с 30-летним стажем;

• Александр Шмелев, доктор психологических наук, научный руководитель Центра «Гуманитарные технологии».

«Для меня большая честь войти в состав экспертного совета премии TOP50HR. Считаю, что эта инициатива является важной точкой сборки для всего профессионального управленческого сообщества — она позволяет не только выявить, но и тиражировать наиболее передовые практики в сфере управления человеческим капиталом. В эпоху стремительных трансформаций и новых вызовов эффективное управление талантами и развитие кадрового потенциала становятся ключевыми стратегическими элементами как для бизнеса, так и для государственного сектора», – отмечает Руслан Корчагин.

Финал ТОП50HR пройдет 15 декабря в кластере «Ломоносов». Помимо торжественной церемонии награждения лучших ТОП 50 HR-специалистов России, гостей будет ждать насыщенная деловая программа с очными защитами лауреатов в 10 HR-направлениях и панельными дискуссиями.

Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Реклама ... Рекламодатель: Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
