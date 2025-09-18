На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Третий форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 22-23 сентября на площадке отеля «Рэдиссон Коллекшен Москва».

Организатором форума является публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Главным событием Форума станет пленарная сессия «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным». В ней примут участие первый заместитель Министра спорта Одес Байсултанов, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев и генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев. Модерировать дискуссию будет заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки.

«Форум развивается как площадка для обсуждения вопросов развития механизмов государственного регулирования индустрии азартных игр и внебюджетного финансирования спорта, расширения сотрудничества спорта и букмекеров. Одной из ключевых тем станет эффект целевых отчислений от букмекерской деятельности. Начиная с 2021 года ЕРАИ перечислил более 90 миллиардов рублей. Эти средства получили более 125 спортивных федераций и лиг, в том числе развивающих адаптивные виды спорта», – отметил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

Какие спортивные проекты были реализованы за счет полученных целевых отчислений расскажут генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и руководители других спортивных организаций.

Представители спортивных федераций, букмекеров и медиа также обсудят, какие критерии предъявляют букмекеры к выбору партнеров и амбассадоров, как спортивным организациям формировать события из своих турниров и достижений спортсменов, как букмекеры и спорт вместе реализуют социальные проекты и внедряют форматы городских фестивалей. В форуме примут участие управляющий партнер Фонбет Валентин Голованов, президент BetBoom Константин Макаров, генеральный директор Pari Руслан Медведь, руководители других букмекерских компаний.

Заместитель главы комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев и представители системы здравоохранения и Минфина России примут участие в дискуссии о противодействии лудомании. В рамках Форума пройдут сессии, посвященные борьбе с нелегальными организаторами азартных игр и противодействию договорным матчам.

Масштабный финтех-модуль подготовлен Единым центром учета переводов ставок. Эксперты обсудят использование искусственного интеллекта и цифрового рубля, развитие информационной безопасности, противодействие дропам, будущее регулирования обработки персональных данных и другие вопросы, касающиеся новых технологий в мире платежей.

Эксперты также обсудят позитивное восприятие HR бренда на рынке труда.

Картина дня
С ноября россиянам заблокируют ввоз некитайских иномарок. Какие модели останутся
Автоэксперт Рогов: ввоз некитайских иномарок в Россию упадет на 90% с ноября
Путин раскрыл число бойцов ВС России в зоне СВО. Военная операция, день 1303-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1303-й день
«С-400 остаются»: в Турции опровергли сообщения о перепродаже ЗРК
Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400
В Париже полиция начала задержания на марше протеста
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение после сбоя
Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа
В Туве двухлетняя девочка упала в канализационный колодец, когда мать отвлеклась
Новости и материалы
Ученые создали аналог Оземпика в таблетках
Болезнь Альйгеймера связали с «ожирением» клеток мозга
Россиянам не будут продавать номера с матерными комбинациями на автомобили
«Пару бутылочек выпиваю»: российский хоккеист Малкин о любви к пиву
Посетителей московского ТЦ эвакуировали из-за задымления
ФСБ пресекла попытку теракта в Магадане
Демонстранты в Париже прошлись маршем под советскую «Катюшу»
Скульптура «Маша и Медведь» в Ульяновской области оказалась дорога местным жителям
Тренер сборной объяснил, почему ему неинтересен Кубок России
В Казахстане образовано министерство искусственного интеллекта
Издательство «Музыка» перешло в собственность России
Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке возможного преемника
Японский бренд сделал заколки для волос из женского нижнего белья
Аферист с сайта знакомств заманил пожилую иностранку в Индию, где ее сожгли
Трое мужчин, вымогавших с битой деньги у подростка, арестованы в Челябинске
В базу украинского сайта «Миротворец» вновь попали дети из России
Экс-капитан «Спартака» Джикия заявил о готовности вернуться в клуб
Ребенок из России попал в больницу с ожогами и некрозом после нападения медузы в Таиланде
Все новости
Путин назвал одну из ключевых задач России
В Париже начались столкновения протестующих с полицейскими
В Госдуме задались вопросом, насколько реальна идея отключать россиянам интернет
Путин высказался о введении «налога на роскошь»
Трамп пожаловался, что Путин «подвел» его
Праздник для любителей бега: в Москве пройдет крупнейшее беговое событие страны
На 12-й Московский марафон зарегистрировались бегуны из 65 стран
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Erid: 2RanymLnux5
Самые пронзительные взгляды в истории советского кино
Спортивный уикенд в Москве: от ночных тренировок до кибербитвы в «Лужниках»
В Москве пройдут 100 тренировок по 24 видам спорта
Реклама ... Рекламодатель: Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Erid: 2RanynYNxVP
Дроны снова атаковали НПЗ вдали от границы России. Это новая тактика ВСУ
На НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА
Учился с Медведевым, заменил Беглова: кого Путин выдвинул на должность генпрокурора РФ?
Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России
Польза и вред творога: вся правда о короле здорового питания
Можно ли есть творог каждый день и кому он противопоказан
Почему весь мир подсел на соджу: с чем пить корейскую водку и чем закусывать
С чем пьют соджу, сколько в нем градусов и какие коктейли можно приготовить дома
«Украина должна быть с нами»: как Солженицын предлагал обустроить Россию?
Солженицын опубликовал эссе «Как нам обустроить Россию?» 35 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами