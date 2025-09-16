На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

V Конгресс молодых ученых ждет участников – подано уже более 4 тысяч заявок

Истории научного успеха, диалог науки и бизнеса, выставка технологий и стартапов, карьерные возможности в ведущих компаниях, научные битвы, кинопоказы, интеллектуальные игры – все это и многое другое ждет участников юбилейного, V Конгресса молодых ученых. Конгресс состоится 26–28 ноября 2025 года на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Регистрация участников продолжается на сайте science-congress.com. Участие в Конгрессе бесплатное.

В Конгрессе молодых ученых ежегодно принимают участие представители ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, бизнеса и госкорпораций, индустриальные партнеры, а главное – молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран.

«На сегодняшний день подано уже более четырех тысяч заявок на участие в Конгрессе молодых ученых. Год от года мы наблюдаем укрепление научного сотрудничества России с партнерами по всему миру. В 2024 году в Конгрессе приняли участие представители 63 иностранных государств, а IX Форум молодых ученых стран БРИКС, проходивший на полях, собрал рекордное количество участников за всю историю своего существования. В этом году ожидаем не менее представительное участие российских и зарубежных ученых. Продолжаем работу по обеспечению условий для иностранных участников, им будет оказана языковая и визовая поддержка», – отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Программа V Конгресса сосредоточится на тематиках научно-технологического развития и роли науки в реализации приоритетов Стратегии научно-технологического развития России, обновленной в 2024 году. На площадке разместится выставка современных российских технологий, где научные и промышленные партнеры Конгресса представят технологические достижения со всей страны. В рамках Конгресса состоятся также мероприятия в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, посвященные сохранению исторического научного наследия военных лет и подвигу ученых и педагогов в годы войны.

Подробная информация о подготовке V Конгресса молодых ученых размещается на официальном сайте science-congress.com. Для удобства участников сайт доступен на русском и английском языках, а также на других языках БРИКС: китайском, арабском, португальском и фарси. Перевод осуществляется российским сервисом синхронного перевода с применением технологий искусственного интеллекта.

Еврокомиссия на этой неделе примет пакет мер против Израиля
ВС России атаковали крупный логистический узел ВСУ. Военная операция, день 1301-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1301-й день
«Да лицо разбей ему просто»: нападения на узбеков в Приморье вызвали международный скандал
Нападения подростков на граждан Узбекистана в Приморье вызвали скандал
Пожилая россиянка пила из луж и ела рябину, чтобы выжить трое суток в лесу
Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Таврово Белгородской области
Володин прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
Более четверти россиян верят в тайное чипирование
Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения нового губернатора
Стоимость поездки в такси в РФ может подорожать в несколько раз
В Роскосмосе назвали дату возвращения спутника «Бион-М» с мышами и мухами
В Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Tyhoon
В Польше пообещали оценить ущерб от закрытия границы с Белоруссией
Российским разработчикам удалось снизить энергопотребление ИИ
Украинский военнослужащий рассказал, что в его бригаде отменили отпуска
В Египте открыли пляжи Хургады после нашествия акул
В Раде заговорили о выборах, которые «переплетаются» с окончанием конфликта
В ООН осудили удар Израиля по столице Катара
Боррель призвал исключить Израиль из спортивных соревнований
Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Москве
Украинский военный получил длительный срок за вторжение в Курскую область
Экс-возлюбленная Табакова снялась в откровенном боди, обнажившем ее грудь
Украинца будут судить за попытку добавить в «Бессмертный полк» Гитлера и Геббельса
В Петербурге двое мужчин избили пристава и получили сроки
Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти в России
Вьетнам решил закупать вакцины от ВПЧ у России вместо США
В Болгарии задержали российского бизнесмена по делу о взрыве в Бейруте
Эрдоган сравнил Нетаньяху и Гитлера
В России хотят увеличить оплачиваемый отпуск
СК подтвердил гибель пятерых человек из-за аварии с вездеходом в Забайкалье
Анастасия Миронова
Зачем нам столько иностранных студентов, если в стране дефицит врачей с инженерами?
Теневая СВО. Россия захватывает цифровое пространство Украины?
Техдир Tendece.ru Щукин: в РФ торгуют купленным у Украины цифровым пространством
«Кактус — разочарованный в жизни огурец». Евгению Петросяну — 80
«Заклятие 4» и «Долгая прогулка»: два классных ужастика, на которые стоит сходить в кино
Хоррор «Долгая прогулка» выйдет в России 18 сентября
От шутки до травли: как начинается харассмент и чем он опасен
Что такое харассмент простыми словами: примеры и последствия
16 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Не окончил школу, но стал легендой. Как сложилась жизнь актера Кирилла Лаврова
Актер Кирилл Лавров родился 100 лет назад
Он вам не «китаец»: тест-драйв Avatr 11 — электрокара из будущего
Как электрокар Avatr 11 ведет себя на российских дорогах
«Обладал магнетизмом». В Грузии поймали «Афериста из Tinder», обманувшего девушек на $10 млн
В Грузии арестовали главного героя фильма Netflix «Аферист из Tinder»
