V Конгресс молодых ученых ждет участников – подано уже более 4 тысяч заявок

Истории научного успеха, диалог науки и бизнеса, выставка технологий и стартапов, карьерные возможности в ведущих компаниях, научные битвы, кинопоказы, интеллектуальные игры – все это и многое другое ждет участников юбилейного, V Конгресса молодых ученых. Конгресс состоится 26–28 ноября 2025 года на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Регистрация участников продолжается на сайте science-congress.com. Участие в Конгрессе бесплатное.

В Конгрессе молодых ученых ежегодно принимают участие представители ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, бизнеса и госкорпораций, индустриальные партнеры, а главное – молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран.

«На сегодняшний день подано уже более четырех тысяч заявок на участие в Конгрессе молодых ученых. Год от года мы наблюдаем укрепление научного сотрудничества России с партнерами по всему миру. В 2024 году в Конгрессе приняли участие представители 63 иностранных государств, а IX Форум молодых ученых стран БРИКС, проходивший на полях, собрал рекордное количество участников за всю историю своего существования. В этом году ожидаем не менее представительное участие российских и зарубежных ученых. Продолжаем работу по обеспечению условий для иностранных участников, им будет оказана языковая и визовая поддержка», – отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Программа V Конгресса сосредоточится на тематиках научно-технологического развития и роли науки в реализации приоритетов Стратегии научно-технологического развития России, обновленной в 2024 году. На площадке разместится выставка современных российских технологий, где научные и промышленные партнеры Конгресса представят технологические достижения со всей страны. В рамках Конгресса состоятся также мероприятия в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, посвященные сохранению исторического научного наследия военных лет и подвигу ученых и педагогов в годы войны.

Подробная информация о подготовке V Конгресса молодых ученых размещается на официальном сайте science-congress.com. Для удобства участников сайт доступен на русском и английском языках, а также на других языках БРИКС: китайском, арабском, португальском и фарси. Перевод осуществляется российским сервисом синхронного перевода с применением технологий искусственного интеллекта.