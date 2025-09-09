Подведены итоги Спортивных игр ВЭФ-2025

Спортcмены из десяти стран, в том числе России, Китая, Монголии, Турции, Кубы и Бразилии, стали призерами международных турниров, которые прошли в рамках Спортивных игр юбилейного десятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Всего в турнирах на Форуме приняли участие спортсмены из 26 стран. Фонд Росконгресс и Минспорт России продолжают развивать формат мини-Олимпийских игр в рамках ВЭФ, ПМЭФ и других крупнейших экономических форумов. Опыт взаимодействия с Минспортом и федерациями в полной мере будет использован при проведении международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится 5-7 ноября в Самаре», – сказал советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков заявил на итоговом брифинге.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев возглавил сессию «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности». Темой обсуждение стало возвращение российских спортсменов на крупные международные турниры.

«Восточный экономический форум – ключевая площадка для развития международного сотрудничества и новых возможностей в спортивной сфере. Стратегически выгодное положение Владивостока позволяет привлекать дополнительные ресурсы для укрепления позиции российского спорта и успешной реализации национальных проектов», – отметил Михаил Дегтярев в telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Кроме того, в павильоне «Спорт России» Михаил Дегтярев провел двустороннюю встречу с Государственным секретарем Министерства образования, молодежи и спорта Королевства Камбоджа Ват Чамрыеном, обсудил развитие спортивной инфраструктуры с руководителями регионов Дальнего Востока и встретился с Советом молодых дипломатов МИД России.

Примером укрепления международного сотрудничества стали турниры на ВЭФ-2025 по керлингу, прибрежной гребле, мас-рестлингу, серфингу и парусному спорту.

Сборные России и Турции сыграли в двух финалах IV Тихоокеанского кубка по керлингу. У мужчин победу одержали российские керлингисты, у женщин – турецкие. Команды Казахстана забрали в обоих турнирах бронзовые медали.

IV Международная Владивостокская регата по прибрежной гребле и гребле-индор завершилась розыгрышем Суперкубка, обладателем которой стала сборная Кубы. В общем командном зачете победу одержали гребцы сборной России, второе место заняла Белоруссия.

Украшением спортивной программы ВЭФ стал Международный парад парусов, объединяющий серию турниров, в том числе показательные заплывы учебного судна «Надежда», названного в честь легендарного шлюпа, на котором Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первое в истории отечественного флота кругосветное путешествие. Центральным событием регаты стала международная регата «Дальневосточный Кубок», которая стартовала в Циндао, прошла через территории Республики Корея и России и завершилась в Китае. Всего в мероприятиях Парада парусов ВЭФ принимали участие около тысячи моряков и яхтсменов, в том числе иностранных команд из Китая, Кореи, Индии и США.

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар посетил международный турнир Кубок «АК Железные дороги Якутии» по мас-рестлингу. Победителем стала команда «Нижний Бестях», за которую выступали спортсмены из России, Замбии, Монголии и Сирии.

Международный турнир по серфингу на острове Кунашир стал спортивной презентацией природы Сахалина. Соревнования выиграла интернациональная команда из серфингистов России и Бразилии.

В этом году в спортивной программе ВЭФ дебютировал турнир по адаптивному спорту. Команда «Гвардия» из Московской области стала победителем соревнований по следж-хоккею Кубок «Герои нашего времени». Участниками турнира стали шесть команд, составленные из ветеранов Специальной военной операции. В финале «Гвардия» нанесла поражение команде Самарской области (3:0). Бронзовым призером стала «Звезда» из Санкт-Петербурга.

ВЭФ продолжает развивать традицию встреч звезд российского спорта с участниками форума и молодежью Приморья.

18-кратный чемпион мира Иван Штыль провел разминку перед традиционным забегом «Борись и побеждай», а победителей и призеров наградили герои чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре: двукратный чемпион мира Климент Колесников и чемпион мира Иван Гирев.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова провела в рамках «Фестиваля тенниса» мастер-класс для 50 самых перспективных теннисистов Приморья. Двух из них – Марию и Савелий Коростелевых – титулованная российская теннисистка пригласила на совместные тренировки в Москву. Также Надежда Петрова будет консультировать тренера и родителей брата и сестры Коростелевых в течение всего года.

Также в мероприятиях форума приняли участие семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по гребному спорту Сергей Федоровцев.

СберСтрахование выступило официальной страховой компанией спортивной программы ВЭФ.

Участники Форума также приняли участие в турнирах по теннису, настольному теннису, шахматам.

День пленарного заседания ВЭФ начался с мастер-класса по основам боевого искусства тайцзицюань под руководством ответственного секретаря Общества изучения традиционного тайцзицюань, арт-директора школы тайцзицюань семьи стиля Ян «Белая ворона» Дмитрия Петровского.

Постоянный участник ВЭФ, международный гроссмейстер, чемпион России по блицу и быстрым шахматам Павел Понкратов провел сеанс игры вслепую. А дальневосточный восьмилетний вундеркинд Богдан Калинин сыграл в сеансе одновременной игры с десятью участниками Форума.

Вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков открыл традиционный турнир Вечерней лиги настольного тенниса. Звезды российского спорта познакомились с особенностями нард на Гран-при ВЭФ.

Основной спортивной программе форума предшествовали турнир по конному спорту на Кубок ВЭФ в Южно-Сахалинске, регата Radio Monte Carlo в Москве, а также турнир по гольфу VTB PRO-AM 2025 и Кубок Росконгресса по поло в Московской области. Во Владивостоке перед началом ВЭФ состоялись гонки морских роботов в рамках VIII всероссийских соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз – 2025». Подводными аппаратами и безэкипажными катерами управляли команды флотов ВМФ России, МЧС России, войск национальной гвардии, а также разработчиков морских робототехнических комплексов.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.