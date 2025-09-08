На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

На ВЭФ–2025 была организована зона делового общения Roscongress International

В рамках ВЭФ-2025 было организовано специальное переговорное пространство для содействия международному бизнес-диалогу — Зона делового общения Roscongress International. Данный формат был разработан Международной платформой Фонда Росконгресс в ответ на запрос со стороны делового сообщества и официальных делегаций иностранных государств на собственную переговорную площадку, ориентированную на потребности иностранных участников мероприятий Фонда. Впервые он был реализован в июне 2025 года на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Опыт ВЭФ-2025 вновь продемонстрировал: Зона делового общения Roscongress International — это стратегическая точка притяжения для лидеров бизнеса, государственных деятелей, представителей деловых объединений и международных организаций, нацеленных на определение перспектив совместной работы, выработку практических решений и запуск новых проектов.

«Для нас развитие Зоны делового общения Roscongress International — стратегический приоритет. Уже сегодня Фонд объединяет 226 партнеров из 89 стран мира. На примере работы Зоны на ВЭФ-2025 мы видим, что создание функционального переговорного пространства под единым международным брендом значительно повышает эффективность их участия в российских мероприятиях и создает идеальные условия для прямого диалога между иностранными и российскими компаниями, деловыми кругами, государственными деятелями. Продвижение этого диалога для нас — одна из наиболее значимых задач», — подчеркивает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Зона делового общения Roscongress International на ВЭФ-2025 включала в себя партнерские стенды, закрытое переговорное пространство и открытый лаундж. В качестве ее партнеров выступили Российско-Таиландский деловой совет, а также Союз китайских предпринимателей в России совместно с инновационным брендом Passion. Их стенды, развернутые в рамках Зоны, стали эпицентром деловой активности для многочисленных участников Форума: экспоненты активно демонстрировали свои компетенции, действующие проекты и перспективные направления для кооперации, что привлекало постоянный поток заинтересованных гостей.

Визитной карточкой стенда Союза китайских представителей в России и бренда Passion стали их технологические новинки. Так, широким спросом среди посетителей стенда пользовались смарт-очки дополненной реальности с искусственным интеллектом и встроенным переводчиком.

«Наша делегация прибыла во Владивосток сразу после торжественного парада в г. Пекине, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. Это еще одно свидетельство тому, как близко и с доверием сотрудничают наши страны, в том числе по вопросам деловых бизнес-отношений. На юбилейном ВЭФ наш Союз китайских предпринимателей в России совместно с брендом Passion стал частью Зоны Roscongress International — это новая точка притяжения китайского бизнес-сообщества. Важно, что среди китайских участников форума все больше технологических компаний. Убежден, что будущее Дальнего Востока и Арктики именно за высокими технологиями и цифровизацией. От имени китайских деловых кругов я хочу поздравить Оргкомитет форума и большую команду Фонда Росконгресс с юбилеем! Так сложилось, что первые 10 лет ВЭФ столкнулся с серьезными глобальными вызовами, но это не помешало, а наоборот помогло форуму стать центральным деловым мероприятием высокого международного уровня. Благодарю за поддержку, очень горжусь вами, уважаемые коллеги!», — прокомментировал итоги участия в Форуме Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Хотим выразить огромную благодарность Фонду Росконгресс за предоставленную возможность продемонстрировать наши передовые разработки на совместном с Союзом китайских предпринимателей в России стенде, организованном в рамках Зоны делового общения Roscongress International. Особое внимание гостей и представителей разных стран привлекли наши технологические новинки, например, наши AR-очки дополненной реальности с встроенным переводчиком. В ближайшее время в России будет реализован наш проект по локализации производства. Участие в Восточном экономическом форуме стало для нас чрезвычайно плодотворным. Поздравляем ВЭФ с десятилетием и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество!», — отмечает в свою очередь Президент Passion Group Ю Синьюй.

Стенд Российско-Таиландского делового совета, помимо того, что позволил подсветить и обсудить наиболее перспективные направления российско-таиландской бизнес-кооперации в различных секторах, стал одним из инструментов продвижения Российско-Таиландского инвестиционного форума, который состоится 26-28 ноября 2025 года на Пхукете при поддержке Фонда Росконгресс.

«Мы были рады стать частью Зоны делового общения Roscongress International и высоко оцениваем наши результаты участия в ВЭФ-2025! Данная коммуникационная площадка позволила нам не только провести серию обсуждений по укреплению российско-таиландского бизнес-диалога, но и качественно продвинуть наш инвестиционный форум, который пройдет под лозунгом Let's Thai our investment. Зона делового общения Roscongress International внесла свой вклад в его практическое насыщение. Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров в лице Фонда Росконгресс за содействие в проработке потенциальных встреч с российскими компаниями для наших партнеров из Таиланда, принимавших участие в ВЭФ-2025. Полученные на ВЭФ-2025 результаты вдохновляют нас на дальнейшую совместную работу и реализацию амбициозных проектов, которые ждут нас впереди», — подчеркивает Председатель Российско-Таиландского делового совета (РТДС) Иван Демченко.

Директор Цифрового совета Таиланда Атип Асванунд в ходе одной из встреч с российскими компаниями на стенде РТДС подчеркнул, что «такой формат взаимодействия на форуме позволил узнать колоссальное количество информации о возможностях сотрудничества с российским бизнесом, в частности, в области технологических решений».

Помимо партнеров Зоны, участниками деловых обсуждений, прошедших на данной площадке в ходе Форума, стали Филиппино-Российская бизнес-ассамблея, Индийский деловой совет, Деловой совет Россия-АСЕАН, Торгово-промышленная палата Мьянмы, Ассоциация вьетнамских бизнесменов в России, Ассоциация европейского бизнеса, Торгово-промышленная палата Лаоса, Монгольский экономический форум, Китайский совет по содействию международной торговле, Цифровой совет Таиланда, Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом, Индийская палата международного бизнеса, Министерство торговли Камбоджи и другие.

Деловые встречи в рамках Зоны делового общения Roscongress International посетили также представители Минэкономразвития России, МИД России, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, МГИМО МИД России, Яндекса, ВТБ, Российского фонда прямых инвестиций, АФК «Система», Московского инновационного кластера, Агентства трансформации и развития экономики, представители регионов России и т.д.

В рамках работы Зоны делового общения Roscongress International состоялось более 20 целевых встреч. При этом экспозиции партнёров Зоны неизменно привлекали живой интерес широкой аудитории, обеспечивая непрерывный поток посетителей на протяжении всех дней Форума.

«На ВЭФ-2025 мы увидели беспрецедентный уровень вовлечённости и деловой активности в работе Зоны делового общения Roscongress International. Искренний интерес как давних партнеров, так и компаний, с которыми мы познакомились здесь впервые, — лучшая оценка для этого проекта. Определенно, Зона является привлекательной и репрезентативной точкой присутствия. Подводя итоги ВЭФ-2025, мы уже вплотную приступаем к подготовке к ПМЭФ-2026, чтобы гарантировать высокие результаты от участия в ПМЭФ для всех организаций, заинтересованных в международном сотрудничестве», — отмечает заместитель директора, руководитель дирекции международного и регионального сотрудничества Фонда Росконгресс Александра Огнева.

Десятый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

