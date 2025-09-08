На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Гребцы сборной России получили на ВЭФ-2025 лопасть весла с автографом Владимира Путина

Спортсмены из пяти стран стали призерами IV Международной Владивостокской регаты по прибрежной гребле, которая прошла в рамках Спортивных игр юбилейного десятого Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

За победу в командном зачете сборная России была награждена лопастью весла с автографом Президента России Владимира Путина. Уникальный приз изготовлен в рамках продвижения бренда «Сделано в России» при поддержке Российского экспортного центра.

«Для всего спортивного сообщества большая честь, что Президент России поддержал Международную Владивостокскую регату. Это подчеркивает важность развития гребли как вида спорта в России. Такой главный приз стал мощнейшей мотивацией для всех спортсменов», — отметил президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.

В соревнованиях в дисциплинах «прибрежная гребля» и «гребля-индор» приняли участие около 200 спортсменов из десяти стран: России, Белоруссии, Китая, Кубы, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Армении, Афганистана и Пакистана.

«Спорт и экспорт объединяет конкуренция. Кто выигрывает конкуренцию, тот становится лучше. Но сегодня спорт — это не только площадка для рекордов, но и мощный инструмент продвижения страны за рубежом. Мы вместе с Федерацией гребного спорта показываем, что российские товары и российские чемпионы — это единый бренд, вызывающий доверие и уважение во всем мире», — сказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Гребцы сборной России завоевали девять медалей, в том числе пять золотых. Второе место у сборной Белоруссии (пять медалей, в том числе одно золото). Третьей стала сборная Кубы с двумя медалями. По одной медали у гребцов из Китая и Узбекистана.

В заездах одиночек в прибрежной гребле победу одержали Вероника Шляпцева (Россия) и Евгений Литковский (Белоруссия). В заездах смешанных двоек лучшими стали российские гребцы Екатерина Жевлаченко и Иван Кладов.

Международная Владивостокская гребля была интегрирована в программу Спортивных игр при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс.

«ВЭФ — это площадка для развития международного сотрудничества, презентации проектов и внедрения новых форматов. Турнир по гребле полностью этому следует. Мы видим, как с каждым годом федерация при поддержке Минспорта расширяет географию и уровень участников. Регата на ВЭФ презентовала прибрежную греблю — новую зрелищную дисциплину, которая дебютирует в программе Олимпиады-2028. Турнир вновь прошел в формате «спорт плюс шоу», став ярким городским праздником», — сказала руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Второй год подряд в рамках Международной Владивостокской регате проходит студенческое дерби — противостояние команд Востока и Запада. В команду Запада вошли лучшие гребцы из НИУ ВШЭ, Университета ИТМО, Герценовский университет и МГТУ имени Носова. Восток представлен командами ДВФУ-1, ДВФУ-2 и МГУ имени адмирала Невельского. По итогам соревнований четверок на воде лучшей стала команда Запада.

В «сухой гребле» в индивидуальных заездах на дистанции 2000 метров первые места заняли российские гребцы Екатерина Жевлаченко и Вадим Шмелев. В эстафете 4х500 метров победу одержала сборная России, опередившая сборную Белоруссии.

Кроме того, впервые в рамках регаты прошли заезды по гребле-индор среди военных. В эстафете 4х500 метров лучшей стала четверка Игорь Чернышов, Ильшат Талипов, Алексей Мосолов, Владислав Разлатов.

СберСтрахование — официальная страховая компания спортивной программы ВЭФ.

Победителей и призеров награждали звезды российского спорта, ставшие участниками ВЭФ: семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

