Подведены итоги Восточного экономического форума – 2025

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2025. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, ведущие эксперты в сфере экономики и управления. Главная тема ВЭФ – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

«В этом году прошел юбилейный, десятый Восточный экономический форум. На Форуме подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей. Но главное не это. Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные Президентом, будут выполнены в полном объеме», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

На ВЭФ ежегодно приезжают зарубежные партнеры, заинтересованные в развитии бизнеса и добрососедских отношений.

«Высокой оценкой этой работы являются слова нашего президента, что ВЭФ дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона. В Форуме приняли участие порядка 8000 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. Прошедший ВЭФ показал — вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа Форума состояла из семи основных тематических блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику» и «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка». В деловую программу вошли более 165 деловых мероприятий. В них приняли участие более 1 000 спикеров.

В рамках Форума прошли встречи представителей деловых кругов России и стран АТР: состоялись бизнес-диалоги «Россия — Китай», «Россия — Индия», «Россия — Лаос», «Россия — Таиланд», «Россия — АСЕАН».

Среди других мероприятий — Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, Международная научно-практическая конференция «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», Международный молодежный экономический форум «День будущего».

Пленарное заседание

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. В своем выступлении российский лидер затронул вопросы поступательного развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества, а также обозначил перспективы развития экономики.

«Как вы знаете, развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь XXI век. Об этом было сказано в Послании Федеральному Собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться нормативная база, запущен целый ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития, режимы свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, специальный административный район на острове Русский. Развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую Государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов Федерации. И эти усилия дают ожидаемые результаты. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы», — подчеркнул Владимир Путин.

Участники

В Форуме приняли участие порядка 8000 человек из 75 стран и территорий, включая Россию.

Самые многочисленные делегации прибыли изКитая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии.

Среди высокопоставленных официальных лиц площадку посетили премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян.

Участие в Форуме приняли 12 иностранных министров: Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит; Министр в канцелярии премьер-министра Лаоса Синава Супханувонг; Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор; Министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох; Министр финансов Монголии Болд Жавхлан; Министр и транспорта Монголии Борхуу Дэлгэрсайхан; Союзный министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун; Союзный министр энергетики Мьянмы Ко Ко Лвин; Союзный министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо; Союзный министр здравоохранения Мьянмы Тет Хаинг Вин; Союзный министр промышленности Мьянмы Чарли Тан; Союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун Оо.

Также участвовал исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алишахбана.

Площадку посетили 14 глав дипломатического корпуса.

На форуме присутствовали представители из 17 недружественных стран и территорий (Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Каймановы острова, Канада, Нидерланды, Польша, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония).

Среди участников — более 2600 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1140 компаний.

СМИ

В Форуме приняли участие 1418 представителей СМИ из России и 9 зарубежных государств (Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Китай, Лаос, Монголия, США, Япония).