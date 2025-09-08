На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Подведены итоги Восточного экономического форума – 2025

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2025. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, ведущие эксперты в сфере экономики и управления. Главная тема ВЭФ – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

«В этом году прошел юбилейный, десятый Восточный экономический форум. На Форуме подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей. Но главное не это. Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные Президентом, будут выполнены в полном объеме», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

На ВЭФ ежегодно приезжают зарубежные партнеры, заинтересованные в развитии бизнеса и добрососедских отношений.

«Высокой оценкой этой работы являются слова нашего президента, что ВЭФ дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона. В Форуме приняли участие порядка 8000 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. Прошедший ВЭФ показал — вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа Форума состояла из семи основных тематических блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику» и «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка». В деловую программу вошли более 165 деловых мероприятий. В них приняли участие более 1 000 спикеров.

В рамках Форума прошли встречи представителей деловых кругов России и стран АТР: состоялись бизнес-диалоги «Россия — Китай», «Россия — Индия», «Россия — Лаос», «Россия — Таиланд», «Россия — АСЕАН».

Среди других мероприятий — Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, Международная научно-практическая конференция «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы», Международный молодежный экономический форум «День будущего».

Пленарное заседание

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. В своем выступлении российский лидер затронул вопросы поступательного развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества, а также обозначил перспективы развития экономики.

«Как вы знаете, развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь XXI век. Об этом было сказано в Послании Федеральному Собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться нормативная база, запущен целый ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития, режимы свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, специальный административный район на острове Русский. Развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую Государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов Федерации. И эти усилия дают ожидаемые результаты. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы», — подчеркнул Владимир Путин.

Участники

В Форуме приняли участие порядка 8000 человек из 75 стран и территорий, включая Россию.

Самые многочисленные делегации прибыли изКитая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии.

Среди высокопоставленных официальных лиц площадку посетили премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян.

Участие в Форуме приняли 12 иностранных министров: Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит; Министр в канцелярии премьер-министра Лаоса Синава Супханувонг; Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор; Министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох; Министр финансов Монголии Болд Жавхлан; Министр и транспорта Монголии Борхуу Дэлгэрсайхан; Союзный министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун; Союзный министр энергетики Мьянмы Ко Ко Лвин; Союзный министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо; Союзный министр здравоохранения Мьянмы Тет Хаинг Вин; Союзный министр промышленности Мьянмы Чарли Тан; Союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун Оо.

Также участвовал исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алишахбана.

Площадку посетили 14 глав дипломатического корпуса.

На форуме присутствовали представители из 17 недружественных стран и территорий (Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Каймановы острова, Канада, Нидерланды, Польша, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония).

Среди участников — более 2600 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1140 компаний.

СМИ

В Форуме приняли участие 1418 представителей СМИ из России и 9 зарубежных государств (Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Китай, Лаос, Монголия, США, Япония).

Картина дня
Блогеру Лерчек предъявили обвинение по делу о выводе средств за границу
Главком ВСУ признал, что армия РФ превосходит украинскую. Военная операция, день 1293-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1293-й день
В Иерусалиме неизвестные зашли в автобус и открыли стрельбу
Названа неочевидная причина развития слепоты
Появилось видео жесткого обстрела автобуса с людьми в Иерусалиме
В Max заявили о блокировке около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе
Apple обвинили в пиратстве ради обучения ИИ
Новости и материалы
МАГАТЭ рассчитывает возобновить работу в Иране
Эксперт объяснила, почему чистота после уборки клинерами держится в два раза дольше
Анна Седокова о подарках от тайного возлюбленного: «Я просто очень люблю цветы»
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 190 украинских беспилотников
В Госдуме заявили, что подавляющее большинство стран хотят справедливого мироустройства
Гостя фестиваля во Франции сбила лошадь, затем бык и автомобиль
В США умер биолог Дэвид Балтимор, сделавший важное открытие в генетике
Плющенко предложил уволить Карпина из сборной России ради Мостового
Российский генерал назвал последствия удара по мосту в Кременчуге
У звезды «Золушки» развился сепсис: «Серьезный случай»
«Гладил по половым органам»: на Сахалине пьяный мужчина приставал к 11-летней девочке
МИД: Россия осуждает попытки Запада «устранить» Милорада Додика
Командование ВСУ повторило в Константиновке ошибки Волчанска
Россиянам рассказали, как отличить настоящего клинера от вора-мошенника
90-летний мужчина вышел на работу, чтобы содержать больную жену
Минобороны РФ сообщило о поражении украинских объектов энергетики
В Кремле оценили влияние западных санкций на позицию РФ
Опасные бактерии обнаружили в мясе из Metro
Все новости
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа покончил с собой
Илья Яшин заявил, что его лишили российского гражданства
Лавров анонсировал визит Путина в Индию
«Проблемы ментального здоровья»: экс-участник «Братьев Грим» ответил на обвинения в русофобии
СОЭ, D-димер и копрограмма. Какие анализы уже устарели
Медтех-эксперт Варивода: анализ на метилирование ДНК показывает реальный возраст
Мужчина справил нужду на храм в Подмосковье и забросал камнями священника
Леди Гага, Арина Гранде и Мэрайя Кэри: кто победил на VMA-2025
ЕС планирует ввести новые санкции против банков и энергетических компаний РФ
Кадыров назвал истинный мотив Трампа для встречи с Путиным: «Давний фанат»
8 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 8 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Нелепые вбросы в прессу». В России не верят, что «Северные потоки» взорвали украинцы-любители
Патрушев усомнился, что только украинцы виновны в подрыве «Севпотоков»
«Голая вечеринка — 2». Мизулина и Крид обвинили друг друга в финансировании ВСУ
Губернатор Федорищев пригласил Крида в Самару для разговора о Мизулиной
«Будто смесь пороховых газов с йодом»: жители Петербурга жалуются на химический запах
Комитет по природопользованию Петербурга объяснил химический запах безветрием
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами