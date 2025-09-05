«Роснефть» организовала мастер-класс по самбо для юных спортсменов Оренбургской области

«Роснефть» при поддержке Правительства Оренбургской области организовала мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ региона. Мероприятие с участием титулованных звезд этого вида спорта прошло в одном из крупнейших комплексов Оренбурга – СК «Олимпийский».

Секретами спортивного мастерства с юниорами делились Чемпионы России и мира по самбо Сергей и Диана Рябовы. Для ребят это стало возможностью лично познакомиться с легендами самбо и перенять бесценный опыт.

Чемпионы не только продемонстрировали зрелищные показательные выступления, отточенную технику и сложные приемы, но и уделили персональное внимание участникам мастер-класса, а также провели мотивирующие тренировки. Сергей и Диана Рябовы провели автограф-сессию для юных спортсменов, подписав фотографии и спортивный инвентарь.

Ярким завершением спортивной программы стала викторина на знание истории самбо, в которой разыграли эксклюзивные призы. Победители получили премиальные сувениры с автографом легенды смешанных боевых искусств Федора Емельяненко: коллекционные постеры и профессиональные перчатки для единоборств.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание поддержке профессионального и любительского спорта, развивает детский и массовый спорт в регионах своего присутствия. Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо, внося значительный вклад в популяризацию этого вида спорта во всем мире. За время сотрудничества при поддержке «Роснефти» проведены десятки крупных успешных международных турниров.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка талантливой молодежи в Оренбургской области осуществляется, в том числе, при активном участии дочернего общества Компании – «Оренбургнефть». Предприятие организует и поддерживает проведение массовых спортивных мероприятий, таких как Всероссийский легкоатлетический забег «Бузулукский полумарафон», соревнования по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительные праздники для сотрудников и жителей региона.

Состоявшийся мастер-класс – еще один шаг в большой системной работе по воспитанию сильного и здорового поколения.