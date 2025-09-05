На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

«Роснефть» организовала мастер-класс по самбо для юных спортсменов Оренбургской области

«Роснефть» при поддержке Правительства Оренбургской области организовала мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ региона. Мероприятие с участием титулованных звезд этого вида спорта прошло в одном из крупнейших комплексов Оренбурга – СК «Олимпийский».

Секретами спортивного мастерства с юниорами делились Чемпионы России и мира по самбо Сергей и Диана Рябовы. Для ребят это стало возможностью лично познакомиться с легендами самбо и перенять бесценный опыт.

Чемпионы не только продемонстрировали зрелищные показательные выступления, отточенную технику и сложные приемы, но и уделили персональное внимание участникам мастер-класса, а также провели мотивирующие тренировки. Сергей и Диана Рябовы провели автограф-сессию для юных спортсменов, подписав фотографии и спортивный инвентарь.

Ярким завершением спортивной программы стала викторина на знание истории самбо, в которой разыграли эксклюзивные призы. Победители получили премиальные сувениры с автографом легенды смешанных боевых искусств Федора Емельяненко: коллекционные постеры и профессиональные перчатки для единоборств.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание поддержке профессионального и любительского спорта, развивает детский и массовый спорт в регионах своего присутствия. Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо, внося значительный вклад в популяризацию этого вида спорта во всем мире. За время сотрудничества при поддержке «Роснефти» проведены десятки крупных успешных международных турниров.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка талантливой молодежи в Оренбургской области осуществляется, в том числе, при активном участии дочернего общества Компании – «Оренбургнефть». Предприятие организует и поддерживает проведение массовых спортивных мероприятий, таких как Всероссийский легкоатлетический забег «Бузулукский полумарафон», соревнования по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительные праздники для сотрудников и жителей региона.

Состоявшийся мастер-класс – еще один шаг в большой системной работе по воспитанию сильного и здорового поколения.

Картина дня
«Договориться с Украиной невозможно». Путин рассказал об избыточных запросах к России
Путин напомнил, что войска НАТО на Украине станут законной целью для поражения
Над РФ сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1290-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1290-й день
В МИД КНР выступили резко против призыва Трампа к ЕС давить на Китай из-за РФ
Женщина видела драконов вместо людей из-за редкого заболевания
Центробанк может ввести лимит на выпуск банковских карт
Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,2 трлн рублей в 2025 году
«Спартак» бесплатно подпишет центрального защитника
Новости и материалы
Создатели Бэтмена и Скуби-Ду подали в суд на разработчиков нейросети Midjourney
«Словарь вежливого человека»: Захарова об ответе Путина на требования Украины
Песков оценил отношение стран Европы к процессу урегулирования на Украине
Песков заявил, что верить на слово никому нельзя, в том числе Трампу
В МВД раскрыли новую схему обмана мошенниками с «документами спецслужб»
В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят одну из самых высокооцененных игр
ВТБ профинансирует строительство детского лагеря на Камчатке
Ковер взлетел в клипе на самую романтичную песню мюзикла «Последняя сказка»
Названа главная причина неудачи «коалиции желающих» по Украине
Европу и США обвинили в гибели 38 млн человек на фоне санкций
В Кремле допустили скорую встречу Путина и Трампа
Путин встретился с губернатором Камчатки
В Германии назвали «актом террора» подрыв «Северных потоков»
Путин уволил посла России в Узбекистане
На Украине подросток собирался напасть с ножом на школьников и учителей
Россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за отмены шоу Макса Коржа в Алма-Ате
Кемеровчанин с мачете напал на подростка из-за мопеда
Греф ожидает понижение ключевой ставки
Все новости
Минтранс планирует открытие других аэропортов после Геленджика
Импортозамещенный Superjet совершил первый полет
Стивен Сигал назвал себя русским
В одном из городов Украины объявили химическую опасность
Десятки раненых, 18 погибших. Как под Москвой столкнулись грузовой и пассажирский поезда
Столкновение поездов на станции Купавна произошло 50 лет назад
Как снизить риск блокировки банковской карты? Рекомендации ЦБ
ЦБ разъяснил, как снизить риск блокировки банковской карты
Джоли, жертва инцелов и звезда «Игры престолов». Вспоминаем всех, кто играл Лару Крофт
Дрифт на КАМАЗе и джимхана с участием звезд
В Москве пройдет Фестиваль технических видов спорта
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Erid: 2Ranyktehqj
«В течение» или «в течении»: как писать правильно?
Какую букву ставить в конце слова: «е» или «и» — разбираем правило
«Договориться с Украиной практически невозможно». Путин выступил на ВЭФ-2025
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — онлайн-трансляция
Несколько стран Европы присоединились к санкциям против России. Они затрагивают физлиц
Несколько стран Европы присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза
«Пусть вкладываются в свою оборону»: США сокращают программы военной помощи Европе
США сокращают программы военной помощи для Латвии, Литвы и Эстонии
5 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 5 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами