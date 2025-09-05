Волонтеры «Роснефти» провели экологические акции в Ленинградской и Архангельской областях

Волонтеры компании «РН-Северо-Запад» (входит в структуру «Роснефти») организовали в Северо-Западном федеральном округе плоггинг-забеги, участники которых совместили бег с уборкой от мусора. Всего в ходе двух экологических мероприятий, которые состоялись на территории Ленинградской и Архангельской областей, волонтеры собрали около 2,3 т мусора.

В Гатчинском районе Ленинградской области активисты предприятия совместно с членами своих семей преодолели маршрут длиной 4 километра по экотропе «Лазурные Воды», очистив ее территорию от упавших деревьев и бытовых отходов. В городе Северодвинске Архангельской области эковолонтеры пробежали дистанцию протяженностью более 2 километров вдоль берега Белого моря, собрав 30 мешков бытового мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». В рамках корпоративных программ «Платформа добрых дел» и «Волонтер Роснефти» сотрудники Компании со своими семьями ежегодно организуют акции по уборке природных территорий, высадке деревьев, очистке водоемов, способствуют сохранению природного наследия и повышению качества жизни в регионах присутствия.

Работники «РН-Северо-Запад» принимают активное участие в различных экологических акциях, в том числе федерального уровня, таких как «Сад памяти», «Чистый берег», «Зеленая Россия», «Вода России» и других. Летом этого года волонтеры предприятия очистили от мусора берег Финского залива в Кронштадте, Тарховский пляж в Сестрорецке и берег реки Красненькой в Санкт-Петербурге.