Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в стартовый день ВЭФ-2025

На десятом юбилейном Восточном экономическом форуме 3 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». На ее площадке 11 дальневосточных регионов, российские министерства и ведомства представляют свои ключевые проекты и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем выставку «Улица Дальнего Востока». Когда мы создавали ее, мы мечтали о том, чтобы выставка рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку: Приморью и Хабаровскому краю, Бурятии и Якутии, Магаданской области и Чукотке. Сегодня, когда прошло уже немало времени, на вопрос: «Получилось у нас это или нет» я могу твердо сказать – получилось. Это стало возможным благодаря огромному труду людей – тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. И, конечно, дело совсем не только в «Улице Дальнего Востока». Изменяется весь Дальний Восток: города и поселки, создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Дальний Восток становится более благоустроенным и обеспеченным. Все это мы делаем благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, хочу пожелать нам новых успехов и всего самого наилучшего», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» и празднования Дня Победы над милитаристской Японией состоялось торжественное шествие с большой Георгиевской лентой по набережной ДВФУ до главной сцены выставки. Также под аккомпанемент эстрадного оркестра МГУ им. Г.И. Невельского почетный караул Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова внес на площадку флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» – важный элемент демонстрации экономического потенциала, культурного наследия и инновационных достижений макрорегиона. Экспозиции отражают результаты реализации государственной политики, направленной на устойчивое развитие и стратегическое укрепление территории. Проведение выставки в рамках ВЭФ способствует созданию новых возможностей для инвестиций, развитию туризма и международного сотрудничества», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Кроме того, в ходе торжественного открытия «Улицы Дальнего Востока» с приветственным словом к участникам церемонии обратились капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин и экипаж российского сегмента Международной космической станции ГК «Роскосмос». Также состоялась процедура гашения почтовой марки, посвященной десятому юбилейному Восточному экономическому форуму.

На выставке представлены экспозиции, посвященные главным достижениям, инвестиционному потенциалу и культурным особенностям регионов Дальнего Востока. К примеру, Республики Саха (Якутия) презентует зону научного комплекса с криохранилищем мамонтовой фауны и технологическим полигоном «Парк ледникового периода», Еврейская автономная область расскажет о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита, Чукотка покажет масштабный арт-объект, посвященный 95-летию округа, 80-летию Великой Победы и 10-летию ВЭФ, Приморский край сделает акцент на том, как уникальное географическое положение, природные ресурсы и человеческий потенциал делают регион привлекательным для бизнеса, туризма и жизни на протяжении нескольких исторических эпох.

Камчатский край даст гостям выставки возможность увидеть новые объекты региона с помощью 3D-тура, Забайкалье представит монументальную 9,5-метровая композицию «Солнечный миф» художника и скульптора Даши Намдакова, Республика Бурятия откроет зону духовного очищения с традиционной бурятской юртой, где расположится Центр восточной медицины, а Хабаровский край расскажет о развитии острова Большой Уссурийский – совместной трансграничной территории России и Китая.

В этом году павильоны интегрировали в свои экспозиции элементы, связанные с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В частности, Сахалинская область представит пространство «Дорогами Победы», которое расскажет о Южно-Сахалинской операции и десанте на Шумшу. Магаданская область откроет зону «Колыма – от Победы к Победе», посвященную историческому наследию – роли Колымы в Победе в Великой Отечественной войне и вкладу региона в ходе специальной военной операции. Амурская область познакомит гостей выставки с уникальными историческими материалами, фотографиями и воспоминаниями ветеранов с помощью интерактивного стенда.

Также на площадке открыты стенды Минспорта России, совместный павильон Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний», пространство «Дом сокола», Арабская деревня и две масштабные экспозиции Центра «ВОИН». Отдельно Приморский край организует работу Рыбного рынка.

Кроме того, гостей и участников выставки ожидает разнообразная культурная программа. Выступления, концерты, танцевальные номера и другие мероприятия будут проходить как отдельно на стендах регионов, так и на центральной сцене «Улицы Дальнего Востока».

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.