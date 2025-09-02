Опубликована деловая программа «Росконгресс Урбан Хаб» на ВЭФ-2025

На площадке Восточного экономического форума продолжит работу платформа «Росконгресс Урбан Хаб» – международная дискуссионная площадка, посвященная вопросам градостроительства и урбанистики. Платформа создана Фондом Росконгресс для обсуждения ключевых трендов градостроительной отрасли в рамках крупнейших деловых мероприятий – Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума. Стратегическим партнером площадки выступает ДОМ.РФ, партнерами являются крупнейшие российские девелоперские компании.

Темой площадки «Росконгресс Урбан Хаб» на Восточном экономическом форуме в 2025 году станет «Город-парк», дискуссии сосредоточатся на вопросах интеграции архитектуры и ландшафта территорий – как природного, так и культурного. Эксперты обсудят, как урбанизация позволяет сохранять и развивать природные экосистемы, какова роль населения, региональных культурных практик и местного бизнеса в формировании территорий, кто такие «продюсеры города» и как некоммерческие организации и городские активисты меняют качество городской жизни к лучшему.

В мероприятиях платформы примут участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, мэр Владивостока Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова, директор Центра развития территорий, советник губернатора Амурской области Петр Стрелец, министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области Алексей Ракитский, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, управляющий директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Андрей Шарафутдинов, директор ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», ректор Университета будущих технологий Валерия Касамара и другие.

Ряд дискуссий будет посвящен региональной специфике Дальнего Востока. В ходе сессии «Исторический центр: новые стратегии оживления старого города» обсудят развитие потенциала исторических центров дальневосточных городов: являясь символами идентичности и культурной памяти, в то же время это наиболее изношенные и уязвимые районы. Эксперты обсудят, как реализовать потенциал качественного городского развития, основанного на компактности, насыщенности среды и устойчивой логике.

Дискуссия «Природный урбанизм городов Дальнего Востока» сосредоточится на особенностях городского планирования в регионе, где архитектура должна подстраиваться под ландшафт, климат и ритм жизни жителей. В ходе сессии обсудят, как применять в городском планировании «природный урбанизм» – умение превращать уникальные природные условия в конкурентное преимущество, и как использовать опыт Владивостока по развитию парков, набережных и общественных пространств в других дальневосточных городах.

«Развитие дальневосточных городов – одна из важнейших задач для экономического развития страны в целом. Обновление городской среды влечет за собой повышение качества жизни, рост активности бизнеса, привлечение квалифицированных кадров в городские агломерации, повышение качества социальных услуг. Эта работа уже ведется в 22 населенных пунктах, где проживает более половины населения Дальнего Востока. Дискуссии платформы «Росконгресс Урбан Хаб» на ВЭФ будут посвящены региональным задачам и кейсам в области градостроительства, обмену лучшими практиками для масштабирования. Обсуждения лягут в основу градостроительных решений, направленных на дальнейшее развитие региона», – прокомментировал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Соорганизатор платформы ДОМ.РФ организует дискуссию «Кадровый каркас градостроения Дальнего Востока: новые модели подготовки профессионалов урбанистики», посвященную формированию квалифицированных команд, обладающих знанием специфики региона и компетенциями, необходимыми для проектирования и реализации долгосрочных проектов в условиях Дальнего Востока. Сегодня Дальневосточный регион испытывает острый дефицит специалистов в области мастер-планирования, пространственного анализа, архитектуры и управления развитием территорий.

«Для ДОМ.РФ развитие городской среды является одной из ключевых задач, и дальневосточные города представляют для нас особую ценность. Уникальный культурный код и специфика экономического развития региона делают эту задачу нетривиальной. Формирование городов будущего на Дальнем Востоке – стратегически важная задача, требующая всестороннего изучения и постоянного взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. Площадка «Убран Хаб» предоставляет нам возможность для открытых обсуждений о развитии городов, их экономической активности и перспективах, а также позволяет совместно с бизнесом и жителями вырабатывать эффективные решения», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Также в деловой программе площадки – вопросы законодательного регулирования градостроительной отрасли и подготовки профессионалов в области урбанистики, особенности строительства в разных климатических зонах России, опыт реализации мастер-планов по развитию городов и территорий и многое другое.

В рамках программы состоится сессия «Город-парк – зеленое будущее мегаполисов», приуроченная к выходу второго номера журнала URBAN Mag – нового медиа об архитектуре и урбанистике. Журнал, созданный в партнерстве с проектом INTERIOR+DESIGN, был впервые представлен в рамках ПМЭФ-2025. В издание входят материалы о ключевых трендах развития отрасли, технологиях и знаковых проектах, статьи и интервью известных архитекторов, девелоперов и урбанистов.