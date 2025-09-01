На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Главы государств – членов ШОС приняли решение подписать Меморандум с Фондом Росконгресс

Участники саммита стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Тяньцзиньскую декларацию. Всего главами государств – членов организации по итогам саммита было подписано и принято 20 документов, список опубликован на сайте Кремля. Одним из документов стало Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс.

«Решение на подписание Меморандума между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс, принятое по итогам саммита ШОС, позволит Фонду Росконгресс организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций, а также разрабатывать график их проведения, организовывать подготовку аналитических материалов совместно с МИД России и профильными ведомствами. Сегодня мы продолжаем фиксировать рост интереса стран – членов организации к сотрудничеству с Россией по различным направлениям. Документ, который будет подписан в ближайшее время, будет содействовать закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ государств – членов ШОС и международных организаций. Восточный экономический форум, который открывается во Владивостоке 3 сентября, и участие в нем многочисленных зарубежных делегаций, в том числе из стран, входящих в ШОС, подтверждает актуальность подписания Меморандума», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Документ подразумевает сотрудничество сторон по ряду направлений, в числе которых развитие общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, содействия всестороннему и сбалансированному экономическому росту государств – членов ШОС; способствование поддержанию диалога между сторонами в торгово-экономической, культурной, научно-технической, образовательной и других областях, развитию регионального экономического сотрудничества в различных формах, в том числе путем привлечения инвестиций и развитию международного сотрудничества и обмена опытом по социальной тематике.

В рамках Меморандума Секретариат ШОС и Фонд Росконгресс будут осуществлять взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам сотрудничества, обоюдное информирование о программах деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес, обмен публикациями и другими материалами на регулярной основе. Кроме того, стороны планируют направлять взаимные приглашения на участие во встречах, конференциях, форумах, семинарах и других мероприятиях, относящихся к приоритетным сферам сотрудничества и организуемых ими.

О дате и месте подписания Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс станет известно в ближайшее время.

Картина дня
«#ТрампМертв»: почему в соцсетях хоронят президента США?
Дональд Трамп ответил на слухи о своей смерти
Президент Литвы призвал ввести новые санкции против РФ. Военная операция, день 1286-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1286-й день
«Центральная тема переговоров». В США спрогнозировали судьбу Донбасса
Bloomberg: Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс
Лавров рассказал о главном результате саммитов ШОС в Китае
Москвичка устроила питомник с десятками мейн-кунов для донорства крови
В Москве женщина напала на избранника с ножом из-за постоянного кашля
Российские дроноводы рассказали, как удаленно пленили женщину из ВСУ
Новости и материалы
Глава МАГАТЭ призвал к продолжению диалога с Россией по ЗАЭС
Поддубный рассказал о судьбе подорвавшегося на мине оператора
Москалькова сообщила об отсутствии точной даты возвращения курян с Украины
Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф
Суд отменил решение о домашнем аресте для основателя компании iSpring
Производителю Milka грозит суд из-за уменьшения плитки шоколада
Shaman подарил Мизулиной партию на день рождения
Львова-Белова посетила школьников в СИЗО и поздравила их с 1 сентября
«Пусть идет в Раду с такой позицией»: в Госдуме обрушились с критикой на Забарного
В Подмосковье на видео попало избиение полицейского после конфликта с компанией мужчин
Ученые создали ткань, превращающую тепло человека в электричество
Серябкина раскрыла, кем мечтала стать в детстве
Армия Польши может остаться без топлива в случае войны
Создатель культовой игры Left 4 Dead готовит новый командный шутер
Дело экс-главы службы утилизации ГАБТУ Минобороны передано в суд
Печник нашел взрывное устройство в погребе дома советского генерала
Мужчина собрал 3800 пар кроксов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Премьер Словакии встретится с Зеленским 5 сентября
Все новости
В Госдуме объяснили, предполагает ли идея Си Цзиньпина создание мирового правительства
Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника
Российские врачи продавали гражданам Китая новорожденных детей
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
Tenet, Jeland и Onives могут заменить марку Chery, если она уйдет из России
Автоэксперт Мосеев: бренд Chery может уйти из России в случае вторичных санкций
Сбербанк допустил устойчивый рост кредитования юрлиц
Какие фильмы выходят в кино и онлайн в сентябре 2025 года
«Белорусский принц»: чем известен Николай Лукашенко и как он живет сейчас
Николай Лукашенко: биография младшего сына президента Белоруссии, сколько ему лет, чем он занимается
Самая уродливая в мире: как выглядит рыба-капля и почему ее внешность не так однозначна
Почему рыбу-каплю называют самым уродливым созданием в мире
«К исходу осенней кампании». Когда российские войска освободят ДНР?
Полковник Ходаренок: ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени
«Не понимаем, зачем Моди водится с Путиным». В США болезненно восприняли встречу в Китае
Путин: связи РФ с Индией развиваются в духе особого стратегического партнерства
Новый мессенджер Max: что он умеет, где его скачать и как им пользоваться
Российский мессенджер Max от VK: полный обзор и инструкция по установке
Не пропустил членовоз — остался без прав. Что изменилось для водителей с 1 сентября
В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами