Главы государств – членов ШОС приняли решение подписать Меморандум с Фондом Росконгресс

Участники саммита стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Тяньцзиньскую декларацию. Всего главами государств – членов организации по итогам саммита было подписано и принято 20 документов, список опубликован на сайте Кремля. Одним из документов стало Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс.

«Решение на подписание Меморандума между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс, принятое по итогам саммита ШОС, позволит Фонду Росконгресс организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций, а также разрабатывать график их проведения, организовывать подготовку аналитических материалов совместно с МИД России и профильными ведомствами. Сегодня мы продолжаем фиксировать рост интереса стран – членов организации к сотрудничеству с Россией по различным направлениям. Документ, который будет подписан в ближайшее время, будет содействовать закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ государств – членов ШОС и международных организаций. Восточный экономический форум, который открывается во Владивостоке 3 сентября, и участие в нем многочисленных зарубежных делегаций, в том числе из стран, входящих в ШОС, подтверждает актуальность подписания Меморандума», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Документ подразумевает сотрудничество сторон по ряду направлений, в числе которых развитие общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, содействия всестороннему и сбалансированному экономическому росту государств – членов ШОС; способствование поддержанию диалога между сторонами в торгово-экономической, культурной, научно-технической, образовательной и других областях, развитию регионального экономического сотрудничества в различных формах, в том числе путем привлечения инвестиций и развитию международного сотрудничества и обмена опытом по социальной тематике.

В рамках Меморандума Секретариат ШОС и Фонд Росконгресс будут осуществлять взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам сотрудничества, обоюдное информирование о программах деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес, обмен публикациями и другими материалами на регулярной основе. Кроме того, стороны планируют направлять взаимные приглашения на участие во встречах, конференциях, форумах, семинарах и других мероприятиях, относящихся к приоритетным сферам сотрудничества и организуемых ими.

О дате и месте подписания Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс станет известно в ближайшее время.