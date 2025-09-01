На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Исследование на тему торговых и транспортно-логистических связей России и КНР представили Фонд Росконгресс и Издательский дом «Гудок» к ВЭФ-2025

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В условиях стремительного укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем и на фоне глобальных трансформаций мировой экономики Фонд Росконгресс совместно с Издательским домом «Гудок» подготовили уникальное исследование, раскрывающее современные тенденции, вызовы и перспективы развития торгово-экономических и транспортно-логистических связей двух стран. Публикация приурочена к предстоящему десятому, юбилейному Восточному экономическому форуму и нацелена на поддержку развития интеграционного потенциала в Евразийском регионе. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В работе представлен комплексный анализ динамики двустороннего товарооборота, структуры взаимной торговли и ключевых экспортно-импортных категорий. Так, по итогам 2024 года объем товарооборота достиг 244,6 млрд долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель 2018 года. Китай остается крупнейшим торговым партнером России, обеспечивая до трети российского внешнеторгового оборота. Россия выступает основным поставщиком сырьевых и энергетических ресурсов для китайского рынка.

Эксперты отмечают, что, несмотря на уверенный рост в предшествующие годы, в первой половине 2025 года наблюдается замедление темпов увеличения товарооборота.

Такой тренд объясняется макроэкономическими и структурными факторами, включая насыщение российского рынка китайской продукцией и изменения в мировой конъюнктуре. Кроме того, сокращается импорт китайских автомобилей и комплектующих, тогда как в экспортной структуре России сохраняется акцент на сырьевые ресурсы.
Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры, которая является ключом к обеспечению стабильных поставок и росту торговых потоков. В числе приоритетных направлений – модернизация восточных транспортных ворот России, погранпереходов Забайкальск – Маньчжурия, Гродеково – Суйфэньхэ и Нижнеленинское – Тунцзян, а также развитие Северного морского пути и Восточного полигона.

За 2024 год железнодорожный транспорт обеспечил перевозку около 175 млн тонн грузов между Россией и Китаем. Автомобильные перевозки также показали рост – число грузовиков, прошедших через границу, увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущей гибкости логистических цепочек и адаптации к изменяющимся условиям.

В исследовании подчеркивается необходимость дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, ускорения таможенного оформления и диверсификации маршрутных сетей для повышения интеграционной привлекательности сотрудничества России и Китая. Это позволит укрепить экономические связи и обеспечить устойчивый рост внешней торговли.

Результаты исследования становятся важным вкладом в формирование стратегии развития двусторонних связей и послужат основой для дискуссий на Восточном экономическом форуме. Эксперты и представители бизнеса получат новые инструменты и четкое понимание перспектив, которые откроются благодаря совместным усилиям России и Китая в экономической и транспортной сферах. Этот шаг укрепит евразийское сотрудничество и заложит прочный фундамент для создания одного из самых динамично развивающихся экономических кластеров современности.

Издательский дом «Гудок» является старейшим издательским домом на рынке. Сегодня газета «Гудок» – главное корпоративное СМИ холдинга «Российские железные дороги».

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

